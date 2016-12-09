Сбербанк завершил программу по автоматизации системы управления рисками на финансовых рынках

Сбербанк объявил о завершении реализации общебанковской программы «Автоматизация системы управления рисками на финансовых рынках» (АСУР ФР). Программа включала более десятка проектов, в результате которых было создано 9 ИТ-систем для управления рисками на финансовых рынках, сообщили CNews в Сбербанке.

В 2012 г. банк приобрел «Тройку Диалог». Принятый бизнес-план объединенного корпоративно-инвестиционного бизнеса подразумевал существенный рост как с точки зрения объемов, так и продуктовой линейки, что потребовало разработки принципиально нового подхода к управлению рисками. «Важнейшей составляющей подхода стала автоматизация, поскольку речь шла об инструментах со сложными моделями расчета цены и риск-метрик, а также о бизнесе, который идет в режиме реального времени, — рассказали в Сбербанке. — Такого рода риск-инфраструктуры на тот момент не было ни у Сбербанка, ни у “Тройки Диалог”. Для ее создания в конце 2011 года была открыта стратегическая ИТ-программа “Автоматизация системы управления рисками на финансовых рынках” (АСУР ФР)».

В качестве заказчика программы выступил старший управляющий директор — директор департамента рисков CIB Джангир Джангиров, руководителем программы был назначен управляющий директор, начальник центра риск-технологий CIB Семен Алперин. Курировал программу — заместитель председателя правления Сбербанка Вадим Кулик.

В рамках программы была с нуля создана ИТ-платформа, включающая ИТ-системы и модули, которые позволяют управлять различными видами рисков, в первую очередь — кредитными и рыночными рисками. Платформа построена с использованием технологий распределенных вычислений (GridGain), нереляционных баз данных (Mongo DB, Cassandra и пр.) и других современных технологий, что позволило достичь высокой производительности.

Вадим Кулик отметил: «Системы такого класса имеются только в крупнейших мировых банках, в России же такую задачу никто не решал и даже не ставил. Успешная реализация программы АСУР ФР и та синергия, которую мы в результате получили, были достигнуты благодаря тесной работе в режиме постоянного взаимодействия между заказчиками со стороны бизнеса и ИТ. Убежден, что такой подход позволил в том числе получить значительный экономический эффект».

90% компонентов платформы разработаны силами компании «Сбербанк Технологии». ИТ-системы платформы используются всей группой Сбербанк: 15 дочерними банками и 14 территориальными банками, а также сотрудниками бизнес- и риск-подразделений, службами финансов и другими. По словам представителей Сбербанка, «они позволяют развивать сложнейший бизнес глобальных рынков, удерживая под контролем уровень принимаемых рисков».

Всего системы используют более 1000 пользователей. Микросервисная архитектура платформы позволяет оперативно внедрять новые продукты глобальных рынков — по утверждению банка, срок доработки риск-систем для внедрения новых продуктов в среднем не превышает 1 месяц.