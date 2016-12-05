Москвичам предложили выбрать, в каких уголках столицы появятся платежные терминалы

В Москве стартовал совместный проект Samsung Pay и банка ВТБ24 — «Апдейт Москвы». Его цель — оснастить новыми технологиями любимые горожанами места мегаполиса и сделать его удобнее и мобильнее. В рамках проекта жители столицы выберут, в каких уголках Москвы, еще не оснащенных платежным оборудованием, появятся терминалы оплаты по картам, сообщили CNews в ВТБ.

Принять участие в проекте может каждый, кому небезразлично настоящее и будущее города. Чтобы сделать это, необходимо проголосовать за приглянувшееся место, пожертвовав ему один рубль.

Для этого надо отыскать одну из двух стен с картой Москвы — они установлены в Samsung Galaxy Studio в ТЦ «Авиапарк» и на территории центра дизайна Artplay. Рядом с точками на картах, обозначающих участвующие в проекте локации, расположены платежные терминалы. Чтобы отдать свой голос за тот или иной объект, нужно просто приложить к соответствующему терминалу подключенный к Samsung Pay смартфон или банковскую карту, рассказали в банке.

По окончании голосования 22 декабря в самых популярных, по мнению пользователей, местах города будут установлены терминалы оплаты.

Всего пользователям предложено на выбор десять объектов: сад «Аптекарский огород», дом-музей Булгакова, музей «Старый Английский двор», кинотеатр «Иллюзион», театральное училище им. Щукина, киностудия «Москва» (бюро «Незабываемая Москва»), музей «Огни Москвы», музей «Московский транспорт», Московская детская железная дорога и пельменная «Сибирские пельмени».

«Мы видим насколько востребован сервис Samsung Pay нашими клиентами — в ноябре количество операций еженедельно вырастало на 30-50%. Что особенно приятно, клиент, хотя бы раз использовавший сервис, в течение месяца после этого проводит в среднем больше 10 покупок с помощью своего смартфона. Благодаря совместному проекту Samsung и ВТБ24 расплачиваться инновационным и удобным способом москвичи смогут в своих любимых уголках города», — заявил вице-президент, директор по работе с состоятельными клиентами ВТБ24 Ашот Симонян.

В целом мобильный платежный сервис Samsung Pay обеспечивает безопасный способ оплачивать покупки и услуги с помощью смартфона. В сервисе реализована трехуровневая защита, обеспечивающая конфиденциальность операций. Samsung Pay поддерживает технологии NFC (Near Field Communication) и MST (Magnetic Secure Transmission), благодаря чему он совместим практически со всеми платежными терминалами, принимающими банковские карты с контактным чипом или магнитной полосой.