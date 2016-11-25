МТС представил данные о популярности SMS-сервиса по переводу денег в Центральной России

МТС представил данные о росте популярности сервиса по переводу денег на банковскую карту и лицевой счет мобильного телефона через SMS в регионах Центральной России. Как рассказали CNews в компании, с января по сентябрь 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма транзакций на «пластик» возросла на четверть, а количество таких операций – почти в полтора раза. Число переводов «с телефона на телефон» увеличилось почти вдвое, а средний чек – почти на треть.

Пик активности SMS-переводов на лицевой счет мобильного телефона пришелся на летние месяцы: абоненты МТС пользовались возможностью моментально выполнить операцию, находясь на отдыхе. Чаще всего абоненты пополняли счет номера МТС: на долю оператора пришлось три четверти таких платежей. При этом абоненты МТС готовы пополнять счета и других операторов – чаще всего они отправляют деньги на номера Билайн, реже всего – на Теле 2 и Мегафон.

В топ-5 регионов, где чаще всего делали переводы на банковские карты, вошли Рязанская, Тверская, Воронежская, Белгородская и Ярославская области. Рязанцы лидируют как по количеству операций, так и по общей сумме переводов. Большая часть сентябрьских SMS-переводов пришлась на карты Visa. Данная платежная система обходит Master Card также по количеству транзакций.

«МТС стремится сделать максимально удобными для клиентов не только мобильные сервисы, но и финансовые инструменты. Сегодня уже не нужно идти в банк, чтобы сделать перевод денег на карту или на счет мобильного: это делается с любого телефона при помощи SMS за считанные секунды. Например, родители теперь могут не беспокоиться, что их дети-студенты, которые учатся в другом городе, останутся без денег. Так же оперативно, через пару кликов, можно пополнить мобильный счет свои родным и знакомым и забыть о проблеме «телефона без денег». Подобные сервисы – прекрасный пример тому, как мобильные сервисы помогают решать повседневные задачи и экономить время на поход в банк или салон связи. Мы уверены, что спрос на услугу продолжит расти», – отметила директор белгородского филиала МТС Гузель Галеева.

Услуга «Перевод по SMS» расширяет возможности сервиса мобильной коммерции МТС «Легкий платеж», в рамках которого можно совершать платежи и переводы с мобильных устройств несколькими способами: через меню SIM-карты, при помощи коротких USSD-команд *115#, с мобильного приложения или через web-сайт МТС. Услуга позволяет отправлять деньги с помощью SMS на банковские карты или на счет телефона абонентам любых сотовых операторов.