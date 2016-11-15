Промсвязьбанк и «Эвотор» помогут малому бизнесу перейти на новый порядок работы в соответствии с 54-ФЗ

Промсвязьбанк совместно с компанией «Эвотор» запустил совместное решение, которое позволит компаниям малого бизнеса не только подготовиться к новым правилам применения контрольно-кассовой техники (ККТ) по закону 54-ФЗ, но и развить бизнес. Об этом CNews сообщили в «Эвотор».

В рамках совместного с банком проекта компания предлагает полнофункциональную POS-систему «из коробки», которая включает смарт-терминал и специальные сервисы для удобства работы и контроля бизнеса, скачиваемые из облачного магазина приложений. В свою очередь, Промсвязьбанк предлагает качественное расчетно-кассовое обслуживание и специальные условия на торговый эквайринг. Данное оборудование подойдет под индивидуальные потребности конкретного бизнеса.

Главной особенностью нового продукта банка является возможность комфортного перехода бизнеса на новый порядок работы ККТ с Федеральной налоговой службой (ФНС). Смарт-терминалы «Эвотор» с фискальным накопителем включены в новый реестр ККТ ФНС РФ и могут работать со всеми операторами фискальных данных, внесенными в соответствующий реестр ФНС, указали в «Эвотор».

«Мы с компанией “Эвотор” запускаем проект по предоставлению кассовых решений для бизнеса, с помощью которых автоматизируются процессы управления кассой, эквайрингом, передачи данных в налоговую инспекцию. Мы уже начали запуск пилота в Москве в автозаводском офисе Промсвязьбанка, до конца года планируем запустить проект по всей сети, — рассказал Иван Паткин, директор по электронному бизнесу среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка. — Заказав необходимое оборудование в офисе банка, клиент получает его бесплатную установку и специальные условия на торговый эквайринг».

«Для нас важно, что технологии, которые ранее устанавливали и развивали только крупные и средние розничные сети, становятся доступными для малого бизнеса. “Эвотор” дает возможность перейти от устаревших форм ведения бизнеса — тетрадки, Excel, автономные кассы — к современным, цифровым, которые отвечают потребностям клиентов и позволяют предпринимателям увеличить выручку и сократить издержки. По доступной цене владелец бизнеса сможет не только вести кассовый учет в соответствии с обновленным законом 54-ФЗ, но и контролировать товарные потоки и остатки, внедрять программы скидок, бонусов, удаленно контролировать работу сотрудников и многое другое», — заявил Андрей Романенко, генеральный директор и акционер «Эвотор».