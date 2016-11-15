Партнеры Radario смогут продавать билеты через Apple Pay

Разработчик облачных решений для автоматизации продаж и маркетинга событий Radario стал первым партнером платежного сервиса CloudPayments, запускающим функционал приема платежей через Apple Pay. Об этом CNews сообщили в Radario. До конца ноября новый вариант оплаты станет доступен всем организаторам, продающим билеты на базе платформы Radario.

Сервис Apple Pay появился в России 4 октября, в начале ноября возможность подключить новый способ оплаты получили держатели карт MasterCard банков России, а с сегодняшнего дня поддержка Apple Pay стала доступна владельцам карт Visa. Платежная система компании Apple позволяет расплачиваться за товары и услуги как в обычных торговых точках, так и в интернете. Технология работает в мобильных приложениях, браузере Safari на iPhone, iPad, Apple Watch и последних MacBook.

Технический директор платежного сервиса CloudPayments Константин Ян отметил, что потенциал Apple Pay в России огромен: «Все больше банков подключаются к сервису, а рядовые пользователи получают новый опыт удобной оплаты покупок в интернете».

«Cloudpayments — наш давний партнер и большие друзья. Нам очень приятно стать их первым клиентом, подключенным к системе платежей Apple Pay в России, — подчеркнул генеральный директор и сооснователь Radario Сергей Сучков. — Наша задача сделать рынок культурно-развлекательных событий технологичным, в том числе предоставить нашим клиентам — организаторам событий — максимальное количество возможностей для оплаты билетов и сопутствующих товаров».