BSS представила новый функционал и перспективы развития систем ДБО для юрлиц

Компания BSS представила новый функционал и перспективные направления развития систем ДБО для корпоративных клиентов. Как сообщили CNews в BSS, следующим необходимым шагом в развитии систем ДБО для юрлиц стало решение задач сокращения операционных издержек, увеличения транзакционных доходов без существенных операционных затрат и быстрой адаптации под планы бизнеса.

Для сокращения расходов был разработан «Электронный офис клиента». Он позволяет достигать поставленной цели путем вывода в электронные каналы основных процессов взаимодействия с клиентами. Кроме того, сервис стимулирует дополнительные комиссионные доходы и лояльность клиентов. Разработан и «Мобильный клиент» для смартфонов под управлением операционных систем iOS и Android. Он предоставляет информационный и платежный сервисы. В работе внедрение нового дизайна, PFM, персональных предложений от банка, заявок на услуги, рекламных баннеров, рассказали в компании.

Перспективным направлением является интеграция с облачными сервисами. Так, системы ДБО компании BSS интегрированы с сервисом проверки контрагентов «Светофор» от компании «Контур Фокус». Это позволяет корпоративным клиентам банка в один клик в системе дистанционного обслуживания проверять «чистоту» своих контрагентов. Также идет интеграция с интернет-сервисами «Контур.Эльба» и «Контур.Бухгалтерия». Реализуется прямое взаимодействие с «1С» (Direct Bank).

Еще одним востребованным сервисом, по информации BSS, стал текстовый онлайн-чат с банком, который встраивается в системы ДБО, «Мобильный клиент», «Электронный офис». Он предоставляет банку дополнительный канал связи с клиентом для продаж, техподдержки или консультаций.

В целом Correqts Corporate развивается как открытая платформа на принципах разделения серверной и клиентской частей, быстрой и качественной разработки клиентских интерфейсов, брендирования, реализации бизнес-функционала и качественной поддержки клиентов путем онлайн-консультирования, отметили в компании.