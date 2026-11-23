The New York Times предупредила о риске учащения масштабных ИТ-сбоев в работе госведомств, компаний и критической инфраструктуры из-за развития ИИ. С начала осени 2026 г. в США произошла серия ИТ-сбоев (Microsoft, Apple, АНБ, авиасообщение, банки). Большинство из них вызваны ошибками при обновлениях безопасности, а не хакерскими атаками. ИИ ускоряет поиск ИТ-уязвимостей, из-за чего ИТ-разработчики спешат выпускать исправления и повышают риск новых технических сбоев. Эксперты называют происходящее «новой нормой» и ожидают особенно сложный период до 2030 г.

Массовые технические сбои

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) может привести к учащению масштабных ИТ-сбоев в работе государственных ведомств, крупных компаний и критически важной ИТ-инфраструктуры, пишет The New York Times со ссылкой на экспертов по кибербезопасности и представителей американских разведывательных служб.

С 1 ноября 2026 г. в Соединенных Штатах произошла череда технологических неполадок, затронувших банковские операции, сервисы Microsoft и Apple, а также системы Агентства национальной безопасности (АНБ), о чем писал CNews. Кроме того, на некоторое время было полностью остановлено коммерческое авиасообщение по стране.

Сгенерировано Gemini 3.1 Flash Image Белый дом - официальная резиденция президента США

Американские официальные лица заявили, что признаков участия хакеров в этих событиях не обнаружено. Причиной большинства ИТ-сбоев, за исключением остановки авиаперевозок, стали ошибки при развертывании обновлений безопасности. По информации CNews, 20 ноября глава управления Белого дома по кибербезопасности Шон Кернкросс (Sean Cairncross) покинул свой пост по собственному желанию.

Массовое выявление ИТ-уязвимостей

По данным The New York Times, ИИ позволяет выявлять ИТ-уязвимости в программном обеспечении (ПО) и создавать ИТ-инструменты для их эксплуатации за считанные часы или дни. Ранее на подобную работу уходили месяцы и даже годы. Опасения, что злоумышленники применяют те же ИИ-технологии, заставляют программистов быстрее выпускать исправления, что повышает вероятность новых технических сбоев.

Масштаб тенденции демонстрирует статистика Microsoft: в октябре 2026 г. компания опубликовала более 1,4 тыс. исправлений для своих ИТ-продуктов - примерно в десять раз больше обычных показателей. Бывший директор АНБ и руководитель Киберкомандования США Пол Накасоне (Paul Nakasone) охарактеризовал происходящее как «новую норму». По его словам, ИИ одновременно открывает новые возможности и создает серьезные вызовы для цифровой безопасности.

Эксперты предупреждают, что до 2030 г. могут стать особенно напряженными для отрасли кибербезопасности. При этом специалисты отмечают, что большинство реальных атак по-прежнему связано не с использованием ИИ, а с эксплуатацией давно известных ИТ-уязвимостей, которые компании не устранили вовремя еще до 2026 г.

Отдельные ИТ-инциденты

12-13 ноября 2026 г. технические сбои затронули облачные сервисы Microsoft, включая Outlook, Exchange Online, Teams и SharePoint. Из-за проблем с корпоративной почтой была нарушена работа государственных учреждений в США, банков и медицинских организаций в нескольких странах, информировал CNews. Microsoft объяснила ИТ-инцидент ошибками при изменении сетевой конфигурации и подчеркнула, что технический сбой не связан ни с ИИ, ни с кибератакой.

17 ноября 2026 г. пользователи Apple столкнулись с перебоями в работе Apple Pay, App Store, Apple Music и iCloud. Компания связала проблемы с неудачным обновлением внутренних систем.

18 ноября 2026 г. АНБ подтвердило ИТ-сбой во внутренней компьютерной сети, предназначенной для обмена секретной информацией. В ведомстве сообщили, что неполадки возникли в ходе планового технического обслуживания, при этом критически важные системы продолжали функционировать.

Перспективы на ближайшие годы

ИИ одновременно делает защиту умнее и быстрее, а атаки - дешевле и доступнее. Компании, которые научатся эффективно применять ИИ для обороны и одновременно защищать сами ИИ-модели, получат преимущество. Те, кто будет игнорировать эти изменения, столкнутся с растущим разрывом в возможностях.

Опрошенные The New York Times специалисты по кибербезопаснсоти едины в одном: рост числа автоматизированных кибератак и защитных ИТ-систем; более широкое внедрение ИИ-агентов как со стороны атакующих, так и со стороны security operations center (SOC); усиление требований к безопасности самих ИИ-моделей и цепочек поставок; вероятное ужесточение регулирования и особенно в критической инфраструктуре.