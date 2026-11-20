Хакерская атака привела к тому, что данные тысяч клиентов Visa, Mastercard и JP Morgan Chase оказались в интернете. Злоумышленники получили доступ к ИТ-системам сторонних организаций, но сами корпорации не разглашали информацию о том, какие именно компании подверглись кибератаке.

Кибератака на финансовый сектор

Хакеры получили данные тысяч клиентов Visa, Mastercard и JP Morgan, пишет The Wall Street Journal.

В ноябре 2026 г. хакерская группировка n0n заявила о получении данных держателей карт Visa, Mastercard и JPMorgan. По данным компании в сфере кибербезопасности SOCRadar, за ИТ-инцидентом стоит хакерская группировка n0n.

16 ноября группа кибервымогателей сообщила о получении сведений об активности держателей карт, включая «десятки тысяч адресов электронной почты». Об этом пишет Reuters со ссылкой на скриншот заявления хакеров, предоставленный платформой по исследованию киберпреступности eCrime.ch. В Reuters, проанализировав материалы, установило, что речь идет, в частности, о 124 адресах электронной почты сотрудников банка и более чем 16 тыс. адресов клиентов; в ряде случаев указаны также номера телефонов и почтовые индексы.

По информации eCrime.ch, группировка n0n появилась в сентябре 2026 г. и с того момента взяла на себя ответственность примерно за 200 кибератак.

Позиция платежных систем

В Visa заявили, что платежные данные, включая номера карт, не были похищены, а собственные ИТ-системы компании не затронуты. Компания связала произошедшее с ИТ-инцидентом у стороннего поставщика услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По данным Reuters, опубликованные хакерами сведения Visa касаются преимущественно рынков этого региона - в частности, Гонконга, Тайваня, Кореи, Японии, Филиппин, Сингапура, Малайзии, Австралии и Макао. В файлах содержатся тысячи адресов электронной почты и номеров телефонов, предположительно принадлежащих клиентам, а также информация о маркетинговых кампаниях Visa.

Сгенерировано MiniMax H3 Image Highspeed Хакеры слили данные тысяч клиентов Visa, Mastercard и JP Morgan - кибератака через подрядчиков

В Mastercard сообщили, что получили сведения об ИТ-инциденте «у стороннего поставщика услуг, в результате которого произошла утечка ограниченного числа адресов электронной почты (без платежных данных), принадлежащих небольшой группе держателей карт, участвующих в определенной бонусной программе». Компания подчеркнула, что утечка была локализована и не затрагивает платежную сеть Mastercard или возможность использования карт. Данные Mastercard, оказавшиеся у хакеров, включают маркетинговую информацию о клиентах в Северной Америке, на Ближнем Востоке и в Африке, а также небольшое количество адресов электронной почты сотрудников компании.

В JPMorgan заявили, что кибератаке подверглись сторонние компании, оказывающие услуги банку. По оценке банка, злоумышленники получили доступ к маркетинговым данным, которые могут включать имена клиентов и адреса электронной почты. Сбоев в обслуживании клиентов не зафиксировано.

Взлом криптобиржи

В конце октября 2026 г. хакеры взломали крупнейшую криптобиржу Binance и похитили криптовалюту на общую сумму $6,34 млрд, писал CNews. Биржа выделила собственные средства для покрытия убытков и 12 ноября сообщила о завершении компенсаций.

По предварительным результатам расследования Binance, хакеры скомпрометировали личный ноутбук одного из инженеров DevOps - методология, сочетающая принципы разработки и эксплуатации ИТ-решений для повышения скорости и качества поставки программного обеспечения (ПО). DevOps-специалист отвечает за настройку серверов, облачной инфраструктуры, автоматизацию и обеспечение стабильной работы приложений.

Федеральное бюро расследований (ФБР) в США официально возложило ответственность за кибератаку на северокорейскую хакерскую группировку TraderTraitor. В Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) эти обвинения отрицают.