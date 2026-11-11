Бежать за деньгами почти некуда. Россия откатилась на 17 лет назад по числу банковских офисов. Опрос

Российские банки массово избавляются от офисов, усложняя многим россиянам доступ не только к банковским услугам, но и к собственным деньгам. Дошло до того, что теперь по стране столько же отделений банков, сколько было 17 лет назад – в 2010 г. Если кому-то нужно получить крупную сумму разом, искать офис придется дольше.

Было отделение – и нет отделения

Жители России столкнулись с массовым исчезновением отделений банков по всей стране. Менее чем за год их число сократилось почти на 9%, приводит агентство РИА «Новости» статистику Центробанка.

К 1 ноября 2026 г. в России функционировало немногим более 20,5 тыс. банковских офисов. Это почти на 200 меньше, чем их было месяцем ранее.

Также можно сравнить нынешние показатели с началом 2026 г. 1 января в стране насчитывалось более 22,3 тыс. отделений банков, включая представительства в самых отдаленных населенных пунктах. Таким образом, всего за 10 месяцев банки закрыли в совокупности 8,72% своих отделений.

Сгенерировано ИИ Вероятность увидеть на дверях ближайшего отделения банка надпись «Закрыто» растет с каждым днем

Отделения банков нужны для решения сложных вопросов, а также для снятия со счетов крупных сумм разом.

Регресс и антицифровизация

В результате своих действий по избавлению от офисов отечественные банки по части доступности собственных офлайн-услуг откатились на 17 лет назад. Нынешнее количество их представительств сопоставимо с тем, что было в 2010 г.

Отказываясь от физических офисов, банки переходят на онлайн-обслуживание. Это подразумевает взаимодействие клиентов с ними посредством мобильного приложения или, в крайнем случае, робота или живого оператора техподдержки.

Однако подобное подходит далеко не всем россиянам. Кто-то не пользуется смартфоном, другие живут там, где до сих пор нет ни мобильного интернета, ни проводного.

Свою лепту в недоступность цифровых банковских услуг для россиян вносят и «белые списки» – перечни из всего нескольких десятков российских сайтов и сервисов, которые остаются доступными при блокировках мобильного интернета. Они появились в сентябре 2025 г., но спустя более года в них нет подавляющего большинства российских банков.

Помимо этого, от оператора к оператору число банков, чьи сервисы останутся доступными при блокировках мобильного интернета, разнится. Среди представителей «большой четверки» их число варьируется от четырех до семи, и ни у одного из них в этом перечне к моменту выхода материала не было Сбербанка.

Сбербанк – это самый крупный российский банк с более чем 111 млн клиентов. А в целом в России к середине ноября 2026 г. функционировало 300 коммерческих банков.

Быстрее, еще быстрее

От своих отделений банки избавляются не первый год, но делают это не радикально. Однако нельзя не отметить, что они сознательно ускоряют этот процесс с течением времени.

Как сообщал CNews, за весь 2025 г. российские банки закрыли около 1700 своих представительств, притом около 900 из них, то есть больше половины, принадлежали Сбербанку. За 10 месяцев 2026 г. отделений стало меньше еще приблизительно на 1800, и за оставшиеся до конца 2026 г. два месяца вполне могут закрыться еще несколько десятков офисов банков, а то и сотен.

Если сравнить темпы закрытия банковских отделений в России в 2025 г. и в 2024 г., то станет очевидно, что они выросли втрое. А если посмотреть на число их офисов в январе 2019 г., то тогда их было около 30 тыс. таким образом, за неполные восемь лет банки закрыли треть от этого количества.

Россияне сами виноваты?

Опрошенные РИА «Новости» эксперты уверены, что основная причина закрытия офисов банков скрывается не в самих финорганизациях, а в их непосредственных клиентах. К примеру, советник председателя правления АО «Национальный Банк Сбережений» по социальной политике Анастасия Кудрявцева утверждает, что избавление банков от своих отделений связано «прежде всего с изменением потребительского поведения и трансформацией самой банковской модели»

«Для многих клиентов посещение отделения перестало быть необходимостью, поэтому банкам становится экономически нецелесообразно поддерживать прежнюю плотность филиальной сети», – добавила она.

Вину банков в происходящем Кудрявцева, впрочем, тоже не исключает. По ее словам, они стремятся «оптимизировать операционные расходы».

А пока банки оптимизируют свои расходы, россияне по-прежнему нуждаются в офлайн-обслуживании с их стороны. Как отметила Анастасия Кудрявцева, представительства банка в реальном мире «по-прежнему востребованы для решения сложных финансовых вопросов, получения консультаций, обслуживания бизнеса и проведения операций, требующих личного присутствия клиента». «Особенно важны офисы для старшего поколения, жителей небольших населенных пунктов и граждан, которым сложно пользоваться цифровыми сервисами», – подытожила она.



