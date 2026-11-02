Власти выводят на ИТ-рынок новое решение для проверок россиян на дипфейки и использование ИИ

Государственный Фонд НТИ взял под свое крыло стартап aIDeepFake, у которого нет выручки и сотрудников, зато имеется ценное ИИ-решение для борьбы с дипфейками в банках, корпорациях и государственном секторе. ПО предназначено для выявления подмены личности при оформлении кредитов, а также на собеседованиях. Оно также сможет идентифицировать аватары сотрудников во время крупных совещаний в корпорациях. Компанией руководит Екатерина Корнюшина, которую регулярно приглашают в Совфед как эксперта по нейросетям, а в прошлом она работала в американском Citi и училась в Гарвардском университете. Она также выступает за введение обязательной маркировки ИИ-контента, проверками также сможет заняться ее компания.



Крупный госфонд продвинет стартап

Государственный фонд НТИ, в учредителях которого Минпромторг и «Платформа НТИ», включил проект борьбы с ИИ-фейками aIDeepFake в программу развития технологических компаний России. Об этом CNews сообщили в Фонде НТИ.

По данным фонда, разработчик создал систему, которая в реальном времени отличает поддельные видео и голосовые сообщения от настоящих. Фонд поможет команде найти заказчиков и партнеров, а также представит проект инвесторам.

ИИ Борьба с дипфейками выходит на государственный уровень

По информации НТИ, система aIDeepFake анализирует звук и картинку одновременно. Она ищет полную и частичную подмену лица или голоса, в том числе расхождения между речью, движением губ и мимикой, выявляет сфальсифицированные эмоции. По данным разработчиков, точность превышает 95%, а задержка анализа составляет меньше 100 мс. Поэтому подмену можно заметить прямо во время звонка или видеосвязи, утверждают в Фонде НТИ. Систему можно подключить через API и развернуть на серверах заказчика, поэтому конфиденциальные записи не придется отправлять во внешнее облако. Модели при необходимости дообучают под отрасль, каналы связи и данные конкретной организации.

Для чего нужно решение

По данным Фонда НТИ, одно из возможных применений системы — защита дистанционных банковских операций от мошенничества с использованием дипфейков.

Решение также предназначено для корпоративных систем информационной безопасности, контакт-центров, государственных организаций и цифровых платформ, где необходимо проверять подлинность аудио- и видеоконтента.

Как поясняла основательница aIDeepFake Екатерина Корнюшина в интервью «Академии инноваторов», в корпорациях решение может быть использовано для борьбы с недобросовестным поведением сотрудников. Например, это злоупотребления некоторых коллег, которые на больших видеосовещаниях и встречах «сажают» вместо себя аватаров.

«Их (аватаров — прим. CNews) можно посадить, и они будут за тебя присутствовать на больших количествах совещаний», — объясняла Корнюшина.

Еще одно направление — это собеседования. Российское решение позволит убедиться, что человек на сложных технических собеседованиях не использует «аватаров», чтобы пройти собеседование и устроиться в корпорацию. Также важная сфера — создание базы знаний голосов мошенников для телеком-компаний, распознавание ботов.

Спрос может быть сформирован и со стороны медиаплатформ, маркировка и распознавание платформ, но это в меньшей степени, пока нет регуляторики, поясняла основательница стартапа. Штрафы могут достигать до 500 тыс. руб. при публикации немаркированного контента, уточняла Корнюшина год назад. Но пока обязанность маркировать ИИ-контент в России остается добровольной для блогеров, но у платформ вскоре может появиться новая обязанность.

«Закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта обязывает крупные платформы (свыше 500 тыс. пользователей из России в сутки) лишьобеспечить возможность пометить ИИ-контент, причем с 1 марта 2027 г.», — указала управляющий партнер ЮК «Правый берег» Радмила Радзивил.

Пилоты в трех банках

Пока aIDeepFake проходит пилоты в трех банках из топ-10 российских. Один пилот завершен, два продолжаются. Еще с двумя крупными страховыми компаниями идет подписание соглашений о внедрении, пояснили CNews в стартапе. При этом ни в стартапе, ни в фонде не раскрыли конкретных участников пилотных проектов. «Поскольку проекты реализуются в сфере финансовой безопасности и антифрод-защиты, мы соблюдаем договоренности о конфиденциальности», — пояснили в компании.

Коммерческих контрактов у стартапа пока нет, и следующий шаг — перейти от пилотов к реальному внедрению на коммерческой основе. В планах географическое и отраслевое масштабирование. В этом и должен помочь Фонд НТИ. Там пояснили CNews, что решение о включении aIDeepFake в программу развития было продиктовано рыночной потребностью в обеспечении информационной безопасности.

«В настоящее время наблюдается высокий скачок распространения ИИ-фейков, качество которых постоянно растет, что создает серьезные риски для бизнеса и государства. aIDeepFake — отечественная мультимодальная программная система, введенная в коммерческую эксплуатацию, которая сможет обеспечить решение проблемы», — пояснили в Фонде.

Фонд НТИ обеспечивает комплексное продвижение проекта, сочетая прямую работу с рынком и государственную поддержку. В первую очередь Фонд НТИ организует представление проектов потенциальным инвесторам, а также приглашает команды проекта на участие в ключевых профильных мероприятиях, где команда проекта сможет лично заявить о себе и продемонстрировать свои разработки. Фонд НТИ содействует в поиске первых заказчиков и внешних инвесторов.

Приоритетная задача для фонда в 2026 г. — обеспечении технологического суверенитета и поддержке исключительно отечественных разработок. Все проекты объединены вокруг двух ключевых направлений: искусственный интеллект и автономные системы.

Привлеченные разработчики

По данным «Контур Фокус», «Эй ай дипфейк» был зарегистрирован в июле 2024 г., у него нет выручки, а чистый убыток достиг 690 тыс. руб. по итогам 2025 г. Единственный учредитель — Екатерина Корнюшина. Компания является резидентом «Сколково». В 2025 г. штатных сотрудников у компании не было.

«aIDeepFake — технологический стартап, который в первые годы своей деятельности был сфокусирован прежде всего на исследованиях, разработке и совершенствовании собственной системы выявления синтетического и фальсифицированного мультимедийного контента», — объяснили CNews в стартапе.

Создание такого продукта требует значительных инвестиций в исследования, разработку алгоритмов искусственного интеллекта, обучение и тестирование моделей, вычислительную инфраструктуру и обеспечение качества распознавания.

Поэтому на первоначальном этапе мы сознательно отдавали приоритет технологическому развитию, а не формированию выручки.

Что касается команды, мы используем гибкую модель организации разработки. К проекту привлекаются профильные специалисты на условиях внешнего сотрудничества и аутсорсинга. Такая структура позволяет формировать необходимые компетенции, не увеличивая постоянные административные расходы на раннем этапе развития бизнеса.

Поэтому отсутствие сотрудников в штатной отчетности не означает отсутствия действующей команды разработчиков.

В стартапе также пояснили, что все разработки ведутся на собственные средства.

«Развитие aIDeepFake финансируется за счет собственных вложений в создание и развитие технологии.

Основные средства направлялись на исследования, разработку программного обеспечения, обучение моделей, вычислительные ресурсы и подготовку продукта к промышленному применению», — пояснили в стартапе.

Финансовые ориентиры будут уточняться по мере заключения коммерческих контрактов. На данном этапе для нас приоритетны подтверждение эффективности технологии в инфраструктуре крупных заказчиков и формирование устойчивой модели продаж.

Как поясняла Корнюшина в интервью «Академии инноваторов», при разработке шла работа с научными статьями, консультации давали профессора «Сколтеха» и МГУ, компания использовала открытые репозитории. «После большого исследования, которое было проведено, нами было принято решение разрабатывать свои нейронные сети», которые могли бы справляться с данной задачей, пояснила основатель стартапа.

Кто стоит за ИИ-стартапом?

По данным «Контур.фокус», основательница и единственная владелица стартапа, который взял под свое крыло Фонд НТИ, — Екатерина Корнюшина. Она также возглавляет еще одного участника «Сколково» — ООО «АНХ» (проект AiNeuroChem, генерация с помощью ИИ новых молекул), где учредитель — Николай Беляев. Он известен как 100%-ный владелец ООО «СБК» с выручкой 1,1 млрд руб. и чистой прибылью в 50 млн руб. в 2025 г. Основной вид деятельности — оптовая торговля промышленными химикатами.

Екатерина Корнюшина активно участвует в деятельности Совета Федерации России. Так, в интервью изданию «Открытые системы» она заявила, что в 2023 г. я принимала участие в заседаниях Совета Федерации по вопросам разработки законопроекта в области регулирования технологии искусственного интеллекта. где Эксперт часто выступает за маркировку ИИ-контента, в том числе на государственном уровне.

В 2025 г. ее привлекали к участию в заседании секции «Обеспечение технологического суверенитета и информационной безопасности России» Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде. Тогда Корнюшина упоминалась как технологический партнер «Ноософт». На заседании Корнюшина обратила внимание на законопроект, который предусматривает защиту голоса гражданина как нематериального личного права. Екатерина Корнюшина предложила маркировать аудио- и видеоконтент перед публикацией, чтобы пользователи могли определить, является ли он сгенерированным искусственным интеллектом.

В открытых источниках также представлен карьерный трек Корнюшиной. Так, на сайтах PressFeed и «Ноософт», а также TenChat упоминается, что она 12 лет работала в международной банковской группе Citi.

У Екатерины Корнюшиной многостороннее образование. В России она закончила НОУВПО «Институт коммуникативных технологий» и НОУВПО «Институт экономики и культуры», свидетельствуют данные сайтов PressFeed и «Ноософт». Дополнительное образование Корнюшина получила в Гарвардском университете, где прошла курсы «Основы лидерства» и «Введение в искусственный интеллект и программирование на Python». В ее загашнике также курс «Основы Python для науки о данных» от IBM.

Важное импортозамещение

Уход зарубежных вендоров оставил корпоративный сектор без привычных инструментов защиты, таких как платформы Reality Defender или технологии анализа наподобие Intel FakeCatcher, которые распознают фрод за счет в том числе анализа изменений цвета кожи лица, вызванных пульсацией крови в венах, рассказала CNews Дарья Джанкотти, генеральный директор «Биорг»/ Также доступ для пользователей из России заблокировали сервисы обнаружения видео- и фотодипфейков Sensity AI и голосовой классификатор ElevenLabs. Отечественные банки и госкорпорации оказались вынуждены переходить на отечественный стек, который гарантирует полное соответствие локальной регуляторике.

По словам Дарьи Джанкотти, в России уже есть крепкий фундамент антифрод-решений: игроки вроде VisionLabs закрывают базовые потребности финтеха, а российские ИТ-гиганты развивают собственные антифрод решения-фильтры: вспомним недавнюю закупку «Ростелекома», которая направлена на исследование возможностей рынка систем голосового анализа и выявления фрода.

«Как участник рынка решений по борьбе с фродом могу отметить, что синтез фрод-контента эволюционирует быстрее, чем обновляются системы борьбы с фродом. Атака на шаг впереди. По этой причине очень нужны мультимодальные продукты, способные анализировать аудио и видео одновременно. Появление подобного решения абсолютно оправдано и необходимо», — заявила эксперт.

Эксперт указывает, что решение имеет сильный коммерческий потенциал, так как отвечает на острый запрос корпоративных служб безопасности через сочетание мультимодального анализа и объяснимого ИИ.

«Передовые алгоритмы уверенно преодолевают порог в 95% точности, работая при этом в режиме реального времени. Но для борьбы с синтетическими личностями и прочими фейками, созданными на основе ИИ, математических алгоритмов уже бывает недостаточно: службам безопасности нужны решения-интерпретаторы на основе объяснимого ИИ, когда система не просто принимает то или иное решение, но и дает аргументы в их пользу, подсвечивает, на что обратить внимание. Это уже не просто процент вероятности фальсификации, но и ответ на вопрос, "почему" или хотя бы возможность подсветить зоны особого внимание, чтобы финальное решение мог принять человек», — констатировала Дарья Джанкотти.

По оценкам Джанкотти, рынок будет расти за счет того, что антифрод-моделей начнут встраивать в контуры информационной безопасности и каналы дистанционного обслуживания. Главным драйвером уже выступает взрывной рост мошенничества с использованием голосовых и фото- и видео-дипфейков, в том числе в процессе удаленной идентификации клиентов на криптоплощадках, обменниках, всех тех, кто активно работает с цифровыми активами.

Мнение юристов

Юристы считают, что предложенное решение будет востребовано. По словам управляющего партнера ЮК «Энсо» Алексея Головченко, проблема дипфейков уже стала практическим риском: Банк России предупреждает об использовании поддельных голосовых и видеосообщений от имени родственников, руководителей и представителей государственных органов для хищения денег.

Для банков угроза связана не только с убеждением жертвы перевести средства, но и с обходом дистанционной идентификаци. Например, американская финансовая разведка FinCEN отмечала рост сообщений о подозрительных операциях с предполагаемым использованием дипфейков, в частности поддельных документов для проверки личности, указал Головченко.

Однако, считает юрист, общую статистику кибермошенничества нельзя выдавать за масштаб именно таких атак: опубликованные Банком России показатели предотвращенных операций не выделяют вклад подмены лица и голоса. Головченко также добавляет, что заявленные разработчиками «более 95% точности» без методики испытаний недостаточны для оценки банковского применения — важно знать долю пропущенных подделок и ошибочных блокировок настоящих клиентов, поэтому детектор разумно использовать как дополнительный сигнал, а не единственное основание решения.

Дипфейки перестали быть чем-то экстраординарным, хотя их доля в общем объеме мошенничества пока невелика, прокомментировала Радмила Радзивил из «Правого берега». По данным Сбербанка, за чуть более года число преступлений с использованием дипфейк-технологий выросло в 26 раз, а ущерб за пять месяцев 2026 г. составил не менее 2 млрд руб. При этом в Банке России напоминают: дипфейк сам денег не крадёт, он помогает войти в доверие, а риск обхода удалённой идентификации в банках сведён к минимуму.

«Юридически важно разделять технологию и результат. Технология нейтральна, противоправно ее использование», — считает юрист.