Банки восстали против антифрода. Новые меры борьбы с мошенниками оставят их без персональных данных россиян

Российские банки обрушились с критикой на новые меры властей по борьбе с мошенниками. Им в корне не нравится новый антифрод-пакет – если его не поменять, то они могут остаться без персональных данных россиян и лишиться возможности заваливать их рекламой своих предложений.

Мы против

Готовящийся к внедрению третий пакет мер по борьбе с мошенниками («Антифрод 3.0») внезапно вызвал недовольство со стороны российских банков. Если его примут в нынешнем виде, то финорганизации могут остаться без персональных данных россиян, пишет «Коммерсант».

Проблема для банков кроется в новой опции, которую получат жители России. «Антифрод 3.0» внедряет перечень ситуаций, при которых граждане смогут давать свое согласие на обработку персональных данных.

Это очень беспокоит Национальный совет финансового рынка (НСФР) – настолько, что он направил обращение в Минцифры России с предложениями по исправлению положения «Антифрода 3.0», касающегося согласия россиян на обработку их персональных данных.

Master1305 / Freepik Банкам не нравятся новые меры по борьбе с мошенниками

В письме приводится мнение главы НСФР Андрея Емелина – он полагает, что конкретно это положение нового законопроекта в итоге станет препятствием при «оценке рисков, доработке предложений банков под клиентов и выводе на рынок новых финансовых продуктов», отмечает издание.

Отвергаешь – предлагай

В письме НСФР содержится предложение по замене одного перечня другим. Вместо списка ситуаций, когда россияне могут дать согласие на обработку своих персональных данных Емелин предлагает «исчерпывающе описать ситуации, в которых нельзя обрабатывать персональные данные, а во всех остальных разрешить гражданину самому решать, давать ли согласие на такую обработку».

Только этого мало

Обращение НСФР в Минцифры критикует и другие положения законопроекта «Антифрод 3.0». К примеру, в нем упоминается стать запрет для российских банков на использование агрегаторов для рассылки СМС-оповещений своим клиентам.

В нынешнем виде законопроект накладывает на банки обязательство заключать прямые договоры с каждым оператором связи по отдельности. Дополнительный вариант подразумевает необходимость банку «доплачивать своему оператору за агрегацию», пишет «Коммерсант».

Предложение НСФР в данном случае заключается в сохранении у банков возможности использования агрегаторов и ужесточении их регулирования.

Все авторизации в одну корзину

Критику НСФР вызвал и пункт законопроекта о использовании Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) в качестве единственного способа удаленной упрощенной идентификации при оформлении банковской карты. Здесь претензия НСФР заключается в самой безальтернативности подхода.

В письме сказано, что нововведение может вызвать резкое возрастание нагрузки на ЕСИА, а это, в свою очередь, может повлечь за собой сбои в ее работе в пиковые периоды, вплоть до полной ее недоступности.

У НСФР есть альтернативное предложение. Оно заключается в использовании дополнительных процедур, «снижающих риск злоупотреблений». В качестве примера в письме приведены «использование банковских и операторских ID, проверка ИНН и СНИЛС, проверка физического обладания устройством».

Допустим, предположим

Письмо НСФР дошло до адресата – в Минцифры подтвердили «Коммерсанту» его получение. В ведомстве добавили также, что обращение «будет комплексно рассмотрено и проработано с заинтересованными ведомствами».

Сроки рассмотрения представители министерства не уточнили, но отметили, что проект «Антифрод 3.0» не предусматривает «общего запрета на проведение удаленной упрощенной идентификации всеми способами, кроме ЕСИА», а лишь «касается сокращения способов проведения такой идентификации при выдаче электронного средства платежа».

Также в ведомстве прокомментировали пожелания НСФР по поводу агрегаторов СМС-рассылок. Эта мера нацелена «на повышение прозрачности рассылок и снижение рисков мошенничества», добавили в Минцифры.

Не на пустом месте

Опрошенные изданием эксперты считают, что изложенные в письме НСФР опасения по поводу положений «Антифрода 3.0» небезосновательны. В частности, глава комиссии по финансовой безопасности совета ТПП России Тимур Аитов полагает, что запрет на сотрудничество банков с агрегаторами рассылок выльется в существенный рост их расходов – на десятки миллионов рублей ежемесячно.

«Для банка с 10 млн сообщений в месяц агрегаторная скидка составляет 1-2 руб. за сообщение, и ее потеря дает 10-20 млн рублей», – сказал он изданию.

Аитов добавил, что хотя агрегаторы и «размывают ответственность за содержание рассылки и это используется в схемах мошенничества», но эффект новых ограничений «несимметричен: издержки измеримы, а выигрыш в безопасности – нет».

Лимиты, касающиеся систем идентификации Аитов тоже прокомментировал. «ЕСИА – монолитная точка входа, и, если оставить только ее, банки теряют возможность распределять нагрузку и управлять деградацией сервиса», – сказал он.