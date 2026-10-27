Россияне не смогут самостоятельно защищать свои цифровые права

Россияне в ряде случаев не смогут самостоятельно защищать свои цифровые права, для этого будут выбираться специальные представители. В том числе такие представители без доверенности будут представлять владельцев цифровых прав в арбитражных судах и органах власти.

В каких случаях цифровой депозитарий не дает согласия на операции с цифровыми правами

В России вступил в силу Закон «О цифровых правах и цифровых валютах». Документ первоначально был разработан Правительством. Весной 2026 г. он был одобрен Госдумой в первом чтении, летом 2026 г. Госдума одобрила его во втором и третьем чтениях. Затем документ получил одобрение Совета Федерации и Президента России.

Согласно закону, деятельностью цифрового депозитария признается деятельность по осуществлению учета и перехода прав на цифровую валюту и цифровые права, а также предоставление доступа к адресам-идентификаторам, на которых учитываются цифровая валюта и цифровые права. Деятельность цифрового депозитами вправе осуществлять только организация, включенная в реестр цифровых депозитариев.

Услуги по предоставлению доступа к адресам-идентификаторам для распоряжения цифровыми валютами и цифровыми правами вправе оказывать только цифровой депозитарий. Обладателем цифровых валют или цифровых прав, учитываемых на адресе-идентификаторе, признается лицо, которому цифровой депозитарий предоставляет доступ к адресу-идентификатору на основе договора о предоставлении доступа к адресу-идентификатору.

© artursz / Фотобанк Фотодженика По новому закону «О цифровых валютах и цифровых правах» россиянам в ряде случаев для защиты своих цифровых прав понадобятся специальные представители

Обладателем цифровым валют или цифровых прав, учитываемых на адрес-идентификаторе, не администрируемом цифровым депозитарием, признается лицо, которое владеет ключом доступа к адресу-идентификатору и вправе распоряжаться от своего имени цифровыми валютами или цифровыми правами, учитываемыми на указанном адресе-идентификаторе. Обладание цифровыми валютами или цифровыми правами, учет которых осуществляется на адресе-идентификаторе, доступ к которому предоставляет цифровой депозитарий, подтверждается выпиской цифрового депозитария по состоянию на день и время, которые указаны в такой выписке.

Оказание получателю услуг доступа к адресам-идентификаторам осуществляется цифровым депозитарием при условии, что предоставляемый доступ дает возможность получателю доступа совершать операции с цифровыми валютами и цифровыми правам, учитываемыми на адресе-идентификаторе, к которому ему предоставляется доступ, только с согласия цифрового депозитария. Невозможность совершения операции с цифровыми валютами и цифровыми правами без согласия цифрового депозитария обеспечивается способом, предусмотренным условиями осуществления деятельности цифрового депозитария.

Цифровой депозитарий не вправе предоставлять согласие на совершение операции с цифровыми валютами или цифровыми правами, учитываемыми на адресе-идентификаторе, к которому он предоставляет доступ, с момента получения требования, содержащегося во вступившем в законную силу судебном акте (а также в исполнительном акте или актах других органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законом), содержащих требование в отношении цифровых валют и цифровых прав, учитываемых на адресе-идентификаторе.

Аналогичные ограничения относится к случаю получения информации об открытии наследственного дела (за исключением случая, если данная операция соответствует полученному требованию) или при наличии выданного в порядке, предусмотренном законодательством о нотариате, свидетельства о праве на наследство, предусматривающего переход цифровых валют и цифровых прав в порядке универсального правопреемства.

Сверка количества цифровых прав и действия при их превышении

Цифровой депозитарий обязан осуществить сверку количества цифровых валют и цифровых прав, учитываемых цифровым депозитарием. Количество цифровых валют и цифровых прав, учитываемых цифровыми депозитарием на цифровых счетах, в том числе на цифровых счетах неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же цифровых валют и цифровых прав, учитываемых на цифровых счетах номинального держателя – цифрового депозитария, открытых этому цифровому депозитарию, на счетах в иностранных организациях и на адресах-идентификаторах, администрируемых цифровым депозитарием, за исключением цифровых валют и цифровых прав, учитываемых на адресах-идентификаторах, к которым он предоставляет доступ клиентам.

Оператор информационной системы цифровых финансовых права (оператор ЦФА) обязан осуществить сверку количества размещенных и не являющихся погашенными цифровых прав и цифровых прав, учитываемых в информационной системе оператора. Количество цифровых прав одного выпуска, учитываемых на адресах-идентификаторах и на цифровых счетах, за исключением специальных цифровых счетов, в информационной системе оператора ЦФА, который осуществил их размещение, должно быть равно количеству размещенных и не являющихся погашенными цифровых прав одного выпуска.

Количество цифровых прав, учитываемых в информационной системе оператора ЦФА, которые не осуществил их размещение, на цифровых счетах, в том числе на цифровых счетах неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же цифровых прав, учитываемых на цифровых счетах номинального держателя этого оператора. Сверка должна осуществляться каждый рабочий день.

В случае, если количество цифровых валют и цифровых прав, учитываемых цифровым депозитарием на цифровых счетах, в том числе на цифровых счетах неустановленных лиц, стало больше количества таких же цифровых валют в цифровых прав, учитываемых на цифровых счетах номинального держателя – цифрового депозитария, открытых этому цифровому депозитарию, на счетах в иностранных организациях, и на администрируемых этим цифровым депозитарием адресах-идентификаторах (за исключением цифровых валют и цифровых прав, учитываемых на адресах-идентификаторах, к которым он предоставляет доступ клиентам), цифровой депозитарий обязан списать с цифровых счетов, в том числе с цифровых счетов неустановленных лиц, цифровые валюты и цифровые права в количестве, равном превышению цифровых валют и цифровых прав.

Списание должно произойти в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом внесение цифровым депозитарием записей по открытым у него цифровым счетам, в отношении цифровых валют и цифровых прав, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение цифровых валют и цифровых прав было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания цифровых валют и цифровых прав в соответствии с настоящим пунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания

Списание цифровых валют и цифровых прав с цифровых клиринговых и цифровых торговых счетов производиться в количестве, пропорциональном количеству цифровых валют и цифровых прав, учитываемых на указанных цифровых счетах. Списание цифровых валют и цифровых прав с цифровых клиринговых субсчетов производится в количестве, пропорциональном количеству цифровых валют и цифровых прав, учитываемых на указанных цифровых субсчетах.

Возмещение убытков цифровым депозитарием

Также в случаях превышения количества цифровых прав и цифровых валют цифровой депозитарий обязан по своему выбору обеспечить зачисление таких же цифровых валют и цифровых прав на цифровые счета, в том числе на цифровые счета неустановленных лиц с которых было осуществлено списание цифровые валют и цифровых прав, в количестве цифровых валют и цифровых прав, списанных по соответствующим цифровым счетам, или возместить причиненные депонента убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены условиями договора цифрового учета. При этом срок такого зачисления определяется условиями осуществления деятельности цифрового депозитария.

В случае несоблюдения сроков зачисления цифровых валют и цифровых выплат, цифровой депозитарий обязан возместить депонентам причиненные убытки. В случае если несоответствие количества цифровых валют и цифровых прав было вызвано действиями другого цифрового депозитария или оператора ЦФА, цифровой депозитарий, исполнивший обязанность, предусмотренную данной статьей, имеет право требования к соответствующему лицу в размере возмещенных цифровым депозитарием убытков, включая расходы, понесенные цифровым депозитарием при исполнении обязанностей по возмещению причиненного депонентам убытков.

Цифровой депозитарий освобождается от исполнения обязанностей по возмещению убытков депонентам, если списание цифровых валют или цифровых прав было вызвано действиями другого цифрового депозитария или оператора ЦФА, депонентом или пользователем информационной системы которого информационной системы которого цифровой депозитарий стал в соответствии с письменным указанием своего депонента, или действиям эмитента иностранных цифровых инструментов.

Если цифровые валюты или цифровые права учитываются на адресах-идентификаторах, цифровой депозитарий обязан обособить в информационной системе, в которой открыты адреса-идентификаторы, цифровые валюты и цифровые права, которые учитываются цифровым депозитарием на цифровых счетах, в том числе на цифровых счетах комиссионных выплат, от цифровых валют и цифровых прав, которые принадлежат указанному цифровому депозитарию и не учитываются им на цифровых счетах, путем их учета на отдельных адресах-идентификаторах

На цифровые валюты и цифровые права, которые учитываются по цифровому счету номинального держателя, не может быть обращено взыскание по обязательствам цифрового депозитария или оператора, которому открыт цифровой счет номинального держателя. На цифровые валюты и цифровые права, которые учитываются на адресах-идентификаторах, доступ к которым предоставляет цифровой депозитарий, не может быть обращено взыскание по обязательствам цифрового депозитария.

Особенности учета цифровых прав при их погашении

В случае прекращения в полном объеме всех обязательств по цифровым правам, учитываемым в информационной системе оператора, их учет должен быть прекращен в порядке, установленном правилами информационной системы оператора ЦФА, без направленного на это отдельно выраженного дополнительного волеизъявления эмитента или пользователей информационной системы оператора.

Прекращение учета цифровых прав является основанием для внесения записи об их погашении в информационной системе цифрового депозитария или информационной системе оператора ЦФА, которым открыт цифровой счет номинального держателя, на котором учитывались цифровые права, без направленного на это отдельно выраженного дополнительного волеизъявления эмитента цифровых прав, депонента или пользователей информационной систем оператора.

Сроки осуществления выплат по цифровым правам

Эмитент цифровых прав исполняет обязанность по осуществлению выплат в денежной форме по цифровым правам, размещение которых осуществил оператор ЦФА, путем перечисления денежных средств оператору. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом цифровых прав со дня поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт специальный счет оператора, а если оператора ЦФА является кредитной организацией – на счет оператора ЦФА.

Оператор ЦФА обязан перечислить полученные выплаты по цифровым правам пользователя информационной системы оператора ЦФА, которые являются номинальными держателями и управляющими, не позднее трех рабочих дней после дня их получения, а в случае перечисления выплат по цифровым правам, обязанность по осуществлению которых в установленный срок эмитентом цифровых прав не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее 5 рабочих дней после дня их получения. Выплаты по цифровым правам иным пользователям информационной системы оператора ЦФА перечисляются не позднее 7 рабочих дней после дня их получения.

Оператор ЦФА перечисляет выплаты по цифровым правам, учитываемым на адресах-идентификаторах, не администрируемых цифровыми депозитариями, при условии идентификации в соответствие с Законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» получателя выплат по цифровым правам оператором.

Перечисление оператором ЦФА выплат по цифровым правам пользователю, который является номинальным держателем в информационной системе оператора ЦФА, осуществляется на специальный депозитный счет цифрового депозитария. Если цифровой депозитарий является кредитной организацией, то перечислению выплат осуществляется на счет цифрового депозитария или специальный счет оператора ЦФА, а если оператор является кредитной организацией – на счет оператора ЦФА.

Оператор ЦФА перечисляет выплаты по цифровым правам, учитываемым на адресах-идентификаторах, администрируемых цифровым депозитарием, цифровому депозитарию на специальный депозитарный счет цифрового депозитария. Цифровой депозитарий и оператор ЦФА, получившие денежные выплаты по цифровым правам, обязаны перечислить полученные выплаты по цифровым правам своим депонентам, получателям доступа и пользователям в порядке и сроки, предусмотренным для оператора.

Обладатели цифровых прав и иные лица, осуществляющие права по цифровым правам, которые устанавливаются в информационной системе цифрового депозитария или информационной системе оператора, получают выплаты по таким цифровым правам через цифровой депозитарий и оператора ЦФА соответственно. Договор цифрового учета должен содержать порядок перечисления цифровым депозитарием выплат депоненту по цифровым правам на банковские счета.

Перечисление цифровым депозитарием выплат по цифровым правам, учитываемым по цифровому счету номинального держателя, депоненту, который является цифровым депозитарием, осуществляется на специальный счет цифрового депозитария, а если цифровой депозитарий является кредитной организацией – на счет номинального депозитария.

Цифровой депозитарий и оператор ЦФА перечисляют полученные денежные выплаты по цифровым правам, учитываемы на цифровых счетах, пропорционально количеству таких цифровых прав. Центробанк вправе определить условия, порядок, сроки и объем раскрытия цифровым депозитарием и оператором ЦФА информации о получении ими выплат по цифровым правам и о неисполнении эмитентом цифровых прав обязанности по перечислению указанных выплат.

Обладатель цифровых прав и иные лица, осуществляющие цифровые права, учитываемые номинальным держателем и иностранным номинальным держателем, осуществляют цифровые права путем дачи указаний таким организациями в порядке, определенным договором.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт цифровой счет номинального держателя, сообщение о волеизъявлении от своих депонентов. Полученные оператором ЦФА сообщения о волеизъявлении направляются эмитенту цифровых прав. В случаях, предусмотренных федеральными законами, эмитент цифровых прав должен направить оператору ЦФА отказ в удовлетворении требований, связанных с осуществлением цифровых прав, в ответ на сообщение на сообщение о волеизъявлении.

Обязанность эмитента цифровых прав по предоставлению указанной информации и сообщений о направлении отказа считается исполненной со дня их получения оператором ЦФА. Информация и сообщения передаются в электронной форме. Не позднее дня, следующего за днем получения информации и сообщений, оператор и цифровой депозитарий обязаны передать их своим депонентам или направить им сообщение о получении такой информации и сообщений с указанием способа ознакомления с ними в сети интернет.

Предоставление интересов обладателей цифровых прав

Решение о выпуске цифровых прав может содержать указание на юридическое лицо, осуществляющее предоставление интересов обладателей цифровых прав, права и обязанности такого лица при предоставлении интересов обладателей цифровых прав. Центробанк вправе определить перечень случаев, в которых эмитент цифровых прав обязан определить представителя обладателей цифровых прав.

Обладатели цифровых прав одного выпуска вправе принимать решения по вопросам, связанным с осуществлением и защитой их прав и законных интересов, на общем собрании обладателей цифровых прав. Центробанк вправе установить порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания обладателей цифровых прав, формы его проведения, порядок принятия решений общим собранием обладателей цифровых прав, компетенцию общего собрания обладателей цифровых прав.

Обладатели цифровых прав не вправе самостоятельно в индивидуальном порядке осуществлять свои права, которые законом или решением о выпуске отнесены к полномочиям их представителя (за исключением случаев нарушения представителем обладателей цифровых прав своих обязанностей). Обладатели цифровых прав вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд до истечения одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель обладателей цифровых прав не обратился в суд с соответствующим требованиям. Решение о выпуске цифровых прав должно быть подписано УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись) должного лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося представителем обладателей цифровых прав, либо уполномоченного им лица.

Представитель обладателей цифровых прав вправе на основании решения о выпуске цифровых прав без доверенности представлять интересы обладателей цифровых прав перед эмитентом цифровых прав и лицом, предоставившим обеспечению по цифровым правам, и иными лицами, а также в органах государственной власти, органах власти субъектов федерации и местного самоуправления и арбитражных судах. Также представитель обладателей цифровых права вправе без доверенности осуществлять в арбитражных судах свои полномочия, в том числе связанные с подписанием искового заявления отзыва на исковое заявление и заявления об обеспечении иска, передачей дела в третейский суд, полным или частным отказом от исковых требований и признанием иска, изменения основаниям или предмета иска, заключением мирового соглашения и соглашением по фактическим обстоятельствам, подписанием заявления о пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, обжалованием судебного акта, получением присужденным денежных средств или иного имущества.

Представитель обладателей цифровых прав обязан: выявлять обстоятельства, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов обладателей цифровых прав; контролировать исполнение эмитентом обязательств по цифровым правам; принимать меры, направленные на защиту прав и законных интересов обладателей цифровых прав, в том числе обращаться с требованием в суд; предоставлять годовой отчет о деятельности представителя обладателей цифровых прав; не использовать в своих интересах конфиденциальную информацию, полученные им при осуществлении функций обладателей цифровых прав; заявлять требования от имени обладателей цифровых прав в деле о банкротстве эмитента цифровых прав и лица, предоставившего обеспечение по таким цифровым правам; при получении им присужденных денежных средств или иного имущества осуществлять выплаты по цифровым правам.

Также представитель обладателей цифровых прав обязан информировать обладателей цифровых прав о вывяленных нарушениях их прав и законных интересов, а также о принятых мерах, направленных на защиту их прав. В том числе необходимо информировать: о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав цифровых прав, а также о принятых им мерах, направленных на защиту прав; о случаях неисполнения эмитентом цифровых прав своих обязательств по цифровым правам; о наличии или возможности возникновения конфликта между интересами представителями обладателей цифровых прав и интересами обладателей цифровых прав и о принимаемых в связи с этим мерах.

Представитель обладателей цифровых прав вправе: требовать от эмитента цифровых прав и лица, предоставившего обеспечение по цифровым правам, предоставления информации, необходимой для осуществления функций представителя обладателей цифровых прав; требовать от оператора ЦФА предоставления списка обладателей цифровых прав, составленного на день, указанный представителем обладателей цифровых прав; осуществить полномочия залогодержателя, бенефициара или кредитора по поручительству в случае выпуска цифровых прав.

Номинальный счет оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА

Оператор ЦФА вправе открыть в российской кредитной организации номинальный счет для осуществления расчетов, связанных: с: размещением цифровым прав; с исполнением договоров с цифровыми правами, заключенных путем сбора и сопоставления разнонаправленных заявок на заключение таких договоров; с исполнением договора, заключенных оператором за свой счет в качестве стороны таких договоров в интересах третьих лиц.

Оператор ЦФА вправе открыть в российской кредитной организации номинальный счет, бенефициаров по которому могут быть только эмитент цифровых прав, обладатели цифровых прав и лицам, имеющие намерение приобрести цифровые права. Кредитный рейтинг кредитной организации, в которой может быть открыт номинальный счет, должен быть не ниже уровня, установленного Советом Директоров ЦБ.

Оператор ЦФА может выступать в качестве одного из бенефициаров по договору номинального счета в случае, если предусмотренное правилами информационной системы оператора вознаграждение за размещение цифровых прав и совершение сделок с цифровыми правами при размещении цифровых прав зачисляться на указанный номинальный счет, а также в случае, если оператор является эмитентом цифровых прав, их обладателем и лицом, намеревающимся приобрести цифровые права.

В случае, если номинальный счет открыт для совершения операций с денежными средствами, права на которые принадлежат нескольким бенефициарам, оператор ЦФА ведет учет денежных средств каждого бенефициара. Оператор ЦФА для осуществления расчетов вправе открыть один или несколько номинальных держателей. Оператор ЦФА осуществляет расчеты по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы, путем перевода денежных средств по номинальному счеты в соответствии с Законом «О национальной платежной системе» (№161-ФЗ). По номинальному счету оператору могут совершаться операции, связанные с переводом денежных средств, предусмотренные статьей Законом «О национальной платежной системе» (№161-ФЗ).

Требования к оператору ЦФА, являющемуся оператором электронной платформы

Оператор ЦФА, содействующий заключению договоров с цифровыми правами, вправе дополнительно осуществлять деятельность оператора электронной платформы в соответствии с №161-ФЗ. Оператор ЦФА, который осуществляет деятельность оператора электронной платформы, должен иметь размер уставного капитала не менее 50 млн руб. а размер собственных средств, рассчитанный в соответствии с установленными Центробанком требованиями, должен составлять не менее 50 млн руб.

Оператор ЦФА не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения права на осуществление деятельности оператора, обязан направить в кредитную организацию, в которой оператору открыт номинальный счет, информацию о бенефициарах по договору номинального счета, а также об остатках денежных средств на номинальном счете с указанием суммы денежных средств, права на которые принадлежат каждому бенефициару.

Оператор, исключенный из реестра операторов информационных систем, не позднее 5 рабочих дней со дня прекращения права на осуществление деятельности обязан направить каждому бенефициару по договору номинального счета уведомление о прекращении указанного права.

Договор номинального счета прекращается в день прекращения права на осуществление деятельности оператора. В этом случае остаток находящихся на номинальном счете денежных средств, принадлежащих бенефициару, выдается кредитной организацией бенефициару либо по указанию бенефициара перечисляется кредитной организацией на банковский счет бенефициара.

Денежные средства, поступающие от эмитента цифровых прав, в рамках исполнения обязательства, удостоверенных цифровыми правами, размещение которых осуществил оператор, должны находиться на отдельном банковском счете, открываемом оператору в кредитной организации. Оператор ЦФА обязан вести учет находящихся на специальном счете оператора денежных средств каждого пользователя информационной системы оператора ЦФА и отчитываться перед ним. На денежные средства пользователей информационной системы оператора ЦФА, находящиеся на специальном счете оператора ЦФА, не может быть обращено взыскание по обязательствам оператора.

Оператор ЦФА не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный счет оператора, за исключением случаев их выплаты пользователю информационной системы оператора ЦФА, а также использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном счете оператора. Требования не распространяются на операторов ЦФА, являющихся кредитными организациями.