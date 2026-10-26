Чипмейкер №1 заложил недвижимость и оборудование

«Микрон» заложил недвижимость и оборудование по кредитам на 11,6 млрд рублей, большая часть которых пошла на рефинансирование старых займов. Еще 380 млн рублей компания заняла у материнского «Элемента» на погашение долгов перед ФРП и пополнение оборотных средств. На этом фоне по итогам 2025 года «Микрон» получил убыток и остался без дивидендов.

Залоги и кредиты «Микрона»

Как выяснил CNews, АО «Микрон» (входит в ГК «Элемент») передало в залог кредиторам значительную часть своей недвижимости и оборудования. Обеспечение предоставлено по трем основным кредитным договорам, общая сумма которых превышает 11,6 млрд руб. Это следует из отчетов по голосованию топ-менеджеров «Микрона» от июня и сентября 2026 г.

Например, «Микрон» открыл кредитную линию на 8,56 млрд руб. в декабре 2023 г. со сроком погашения до января 2031 г. Деньги были взяты на рефинансирование более старых кредитов (от 2019 и 2021 гг). В качестве обеспечения «Микрон» передал в ипотеку 23 объекта недвижимости (производственные здания и помещения) общей залоговой стоимостью 2,37 млрд руб., а также права аренды земельных участков.

В октябре 2025 г. «Микрон» взял еще 2,8 млрд руб. со сроком погашения до 30 июня 2029 г. Цель — рефинансирование кредитного соглашения от 2022 г. В залог уже пошли дополнительные нежилые помещения общей стоимостью 127,5 млн руб.

В апреле 2025 г. компания взяла еще один кредит с лимитом 243 млн руб. на реализацию инвестиционного проекта.

Представители «Элемента» не ответили на запрос CNews.



Деньги «Элемента»

Помимо банковских кредитов, «Микрон» активно привлекает деньги у своего материнского холдинга — ПАО «Элемент». Акционеры одобрили сделки на общую сумму не более 1,3 млрд руб. Среди них договор займа от 15 января 2026 г. на 380 млн руб. Деньги взяты на погашение займов перед Фондом развития промышленности и пополнение оборотных средств, следует из документов.

Magnific «Микрон» заложил недвижимость и оборудование по кредитам на 11,6 млрд рублей

«Элемент» также выдал поручительства и гарантии на общую сумму около 585 млн руб. Холдинг выступает поручителем «Микрона» перед Совкомбанком по независимой гарантии на 161 млн руб. (обеспечение госконтракта перед Минпромторгом), а также по другим банковским кредитам.

Убыток и отсутствие дивидендов

На фоне такого долгового портфеля финансовые результаты предприятия выглядят тревожно.

В июне 2026 г. общее собрание акционеров утвердило отчетность за 2025 г. Согласно официальному протоколу, чистая прибыль за 2025 г. отсутствует. Из-за полученного убытка акционеры приняли решение не распределять прибыль и не объявлять, и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям.

При этом сотрудники «Микрона» сообщают CNews о высокой текучке на заводе и отсутствии годовой премии.



Что происходит?

Опрошенные CNews эксперты отмечают, что это нормальная ситуация для российской отрасли микроэлектроники.

«В российской микроэлектронике нет предприятий, которые прибыльны, — говорит один из топ-менеджеров российских микроэлектронных предприятий. — Юридические лица живут либо за счет ГОЗ, либо на субсидиях. А в последние годы количество реально выдаваемых субсидий сократилось, при увеличении расходов на операционную деятельность (удорожание оборудования, логистики, материалов)».



Во многом на прибыльность влияет необходимость компаний выполнять гособоронзаказ себе в убыток, добавляют эксперты.

Чипмейкер №1

«Микрон» — крупнейший производитель микроэлектроники в России (более половины рынка), входит в ГК «Элемент» (49,8% которой контролирует структура Сбербанка «Интегральные системы»).

Сейчас «Элемент» интегрируется в создаваемую «Объединенную микроэлектронную компанию» (ОМК), которая объединит ключевые активы отрасли. В нее будет вложено 1,1 трлн руб.