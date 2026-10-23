«Ангстрем» могут забрать в мегакорпорацию в 2028 году

Зеленоградский «Ангстрем» могут начать интегрировать в «Объединенную микроэлектронную компанию» в 2028 году и завершат процесс до конца 2029 года. Предприятие с долгом перед ВЭБ.РФ в 238,1 млрд рублей и внешним управлением с сентября 2025 года принесет в «ОМК» действующее производство микросхем для спецзаказчиков.

«Ангстрем» в «ОМК»

Как стало известно CNews, зеленоградского производителя микроэлектроники «Ангстрем» могут начать интегрировать в «Объединенную микроэлектронную компанию» («ОМК», юрлицо «Интегральные системы», принадлежат Сбербанку) в 2028 г. Об этом CNews рассказали три источника, знакомых с планами «ОМК».

С 2028 г. планируется интеграция производственного комплекса и развитие предприятия, которое закончится до конца 2029 г. Согласно стратегии развития «ОМК», в 2028 г. на различные проекты планируют выделить 161 млрд руб., а в 2029 г. — еще 196 млрд.

Представители Сбербанка и «Ангстрема» не ответили на запрос CNews.

Важность и проблемы завода

АО «Ангстрем» — стратегическое предприятие, которое занимается разработкой и производством интегральных микросхем и полупроводниковых приборов в интересах российских госведомств, госкорпораций и еще более чем 700 потребителей.

С сентября 2025 г. в отношении «Ангстрема» введена процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев. В феврале 2026 г. Арбитражный суд утвердил план финансового оздоровления, который предусматривает закрытие нерентабельных производств, оптимизацию расходов и продажу части непрофильного имущества.

pressfoto / FreePik «Ангстрем» заберут в ОМК в 2028 году

В 2026 г. также на торги выставлен 25% пакет акций АО «Ангстрем».

Основная проблема «Ангстрема» — колоссальный долг перед госкорпорацией ВЭБ.РФ, который образовался после провала проекта «Ангстрем-Т» по производству памяти. «Ангстрем» выступал поручителем по финансированию проекта. И по состоянию на 30 июня 2026 г. начисленные обязательства перед ВЭБ.РФ составляют 238,1 млрд руб.

Выручка АО «Ангстрем» за шесть месяцев 2026 г. составила 1,28 млрд руб. — это почти вдвое меньше, чем за аналогичный период 2025 г. (2,57 млрд руб.). Чистый убыток составил 112,5 млн руб. — годом ранее предприятие показывало чистую прибыль в 22,9 млн руб.

Как выведут «живое» имущество

Как выяснил CNews, в начале декабря кредиторы «Ангстрема» в закрытом режиме рассмотрят механизм «замещения активов».

На базе предприятия планируется создать новое акционерное общество, в уставный капитал которого могут внести «живые» и ликвидные мощности: кристальное производство, сборку, рабочие линии фотолитографии, травления и осаждения, чистые помещения и контрольно-измерительное оборудование. Все пассивные и убыточные активы (устаревшие здания, неиспользуемые участки) вместе с колоссальным долгом перед ВЭБ.РФ в 238 млрд рублей останутся на балансе старого юрлица «Ангстрема».

«Чистая» фабрика для «ОМК»

После создания нового АО его акции будут выставлены на торги. ВЭБ.РФ как основной залоговый кредитор сможет оставить их за собой в счет погашения части требований или согласовать продажу профильному инвестору.

По мнению опрошенных CNews экспертов, это чисто технический шаг по «расчистке баланса»: в периметр «ОМК» войдет не обремененное долгами АО с работающими активами, а старое юрлицо после распродажи остатков имущества будет ликвидировано, и непогашенные требования кредиторов юридически спишут. Главная сложность здесь — обеспечить юридическую непрерывность выполнения госзаказа, чтобы физическая остановка инженерных систем при передаче не привела к деградации технологических установок.

Интеграция будет непростой

Интеграция «Ангстрема» при минимальном сценарии может обойтись «ОМК» в 20–50 млрд рублей, говорит глава «Вера групп» Сергей Есенин. По его словам, при таком сценарии могут быть включены только производственные активы, проведено небольшое обновление и поделены заказы с «Микроном» и «НМ-Техом».

Само включение «Ангстрема» в «ОМК» обойдется государству сравнительно недорого, считает старший аналитик Центра стратегической поддержки отечественных технологий Софья Комиссарова. «Рыночная стоимость имущества завода оценивается примерно в 9 млрд рублей, и большая часть этой суммы приходится на здания. Следующий этап может оказаться затратнее, — продолжает она. — Оборудование нужно обновить и встроить в общую производственную цепочку с „Микроном“ и „НМ-Техом“, а выпуск продукции по госзаказу нельзя останавливать на время перестройки. Часть затрат может закрыть увеличение уставного капитала "ОМК", другую часть — общая программа развития отрасли».

Решение лежит в процедуре банкротства, которая уже идет, говорит Комиссарова. «Закон позволяет создать на базе имущества должника новое акционерное общество и передать его акции кредиторам, — продолжает она. — ВЭБ.РФ как основной кредитор получит контроль над компанией без долговой нагрузки и сможет передать ее в "ОМК". Другой вариант предполагает продажу имущественного комплекса по рыночной цене, после чего непогашенный остаток спишут. В обоих случаях деньги перемещаются внутри государственного контура».

«Ангстрем» принесет в «ОМК» действующее производство микросхем и устойчивую базу заказчиков. Для объединенной компании это готовый портфель заказов и инженерные кадры, которые трудно собрать с нуля. Площадка тоже имеет значение, предприятия смогут использовать общую инфраструктуру и сервисные службы.