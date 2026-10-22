CNews установил новый рекорд посещаемости — 8,3 млн человек за месяц

CNews сохраняет статус самого популярного русскоязычного издания о цифровизации. Месячная аудитория портала по итогам сентября 2026 г. составила 8,3 млн человек. Индекс цитируемости CNews по итогам III квартала 2026 г., по версии «Медиалогии», составил 118,47 — это лучший показатель среди всех российских изданий, которые специализируются на информационных технологиях и связи.



Аудитория CNews растет

По итогам сентября 2026 г. CNews поставил новый рекорд посещаемости. За месяц портал посетили 8,3 млн читателей, по данным «Яндекс.Метрики». В августе на сайте побывали 7,4 млн пользователей.



Посещаемость CNews за сентябрь 2026 г., по данным «Яндекс.Метрики»

Три четверти аудитории CNews находится в возрасте наибольшей деловой активности: читателям от 25 до 54 лет. 80% аудитории издания представляют мужчины, 20% приходится на женщин.



По данным «Яндекс.Метрики», 82% читателей CNews живут в России, по 3% — в Белоруссии, Казахстане и Германии. Подробнее об аудитории CNews можно прочитать на портале для рекламодателей издания.

Напомним, CNews является лидером по цитируемости среди российских СМИ об ИТ и телекоме, это подтверждают результаты последнего рейтинга «Медиалогии», составленного по итогам III квартала 2026 г. Агентство оценивает, как часто издания цитируют в профессиональной среде и в публичном поле. Индекс цитируемости CNews по итогам квартала составил 118,47 — это лучший показатель среди всех российских изданий, которые специализируются на информационных технологиях и связи. Ранее CNews многократно признавался лидером по уровню цитирования.

Признание профессионального сообщества

В марте 2026 г. более 380 компаний-разработчиков программного обеспечения, входящих в ассоциацию «Руссофт», в ходе голосования признали CNews лучшим ИТ-изданием. CNews удостоено этой награды в третий раз (премия также присуждалась в 2021 и 2023 годах).

В 2025 году издание CNews праздновало 25-летие со дня основания

В 2025 году издание CNews праздновало 25-летие со дня основания. Большой вклад издания и высокое значение для отрасли в своих поздравлениях отметили: вице-премьер и руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак, министр правительства Москвы и руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко, заместитель гендиректора по науке и стратегии госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов и другие.

CNews Analytics: рейтинги, обзоры, исследования

Аналитическое агентство CNews Analytics специализируется на исследованиях в области цифровизации. Каждый год агентство публикует свыше 50 открытых обзоров рынков информационных технологий и телекоммуникаций, включающих рейтинги крупнейших игроков, карты сегментов отрасли, статистическую и аналитическую информацию, мнения экспертов и комментарии ведущих игроков рынка ИКТ.

С 2002 г. CNews Analytics публикует рейтинг крупнейших ИТ-компаний. В 2025 г. преемником списка CNews100 стал рейтинг CNews500, представивший еще больше информации об игроках отечественного рынка цифровизации.

Агентство CNews Analytics проводит исследования по заказу ведущих компаний страны

Агентство CNews Analytics проводит исследования по заказу ведущих компаний страны. Полученная аналитика ложится в основу стратегии развития ключевых игроков отрасли. За годы работы агентство углубило свою экспертизу по отечественным ИТ-решениями и помимо классических маркетинговых исследований готовит аналитику в формате баттл-карт.

Мероприятия под брендом CNews

Ежегодно под брендом CNews проводится свыше 50 мероприятий, организуются премии CNews Awards, «Инновация года», «Импортозамещение года», Data Fusion, а также оказывается организационная и экспертная поддержка в проведении мероприятий ИТ-компаний, банков, госструктур.

CNews FORUM 2025 посетили более 1500 участников. Было представлено более 100 экспертных докладов. Гости форума получили возможность ознакомиться с продуктами российских разработчиков более чем на 50 стендах. Каждое лето проводится «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров». На очередном форуме, который прошел в июне 2026 г., основной темой стало использование новейших технологий в процессе цифровой трансформации. Зарегистрироваться на CNews FORUM, который пройдет 12 ноября 2026 г., можно по ссылке.

Помимо традиционных конференционных форматов CNews экспериментирует с новыми форматами. В июне 2026 г. прошел митап по российским технологиям виртуализации. 3 декабря CNews проведет митап по китайским альтернативам Nvidia и другим вопросам инфраструктуры для ИИ.

В августе 2026 г. CNews запустил «Школу Роста»: быстрые практические курсы по ИИ и автоматизации. Платформа ориентирована на специалистов и руководителей, которым необходимо быстро осваивать современные технологии и внедрять их в рабочие процессы.

CNewsMarket: первый в России ИТ-маркетплейс

С 2019 г. успешно развивается CNewsMarket — первый в России ИТ-маркетплейс для бизнеса и государства. Агрегатор объединяет предложения компаний-поставщиков более чем 30 корпоративных ИТ-услуг, включая IaaS, Kubernetes, DBaaS, CRM, BPM, IP-телефонию и другие облачные сервисы.

Понимая, что крупным заказчикам важна не только стоимость решений, но и их функциональность, надежность, возможности по интеграции и другие критерии, в 2020 г. CNewsMarket занял нишу продуктовых рейтингов и обзоров.

ZOOM.CNews: портал о цифровой технике

В условиях кардинального изменения ситуации на рынке редакция ZOOM.CNews продемонстрировала качественную экспертизу и доказала свою востребованность для крупных игроков рынка. Ежедневно на сайте выходят обзоры и тесты устройств и программных решений, а также тематические подборки и полезные советы по их эксплуатации.

ZOOM.CNews тестирует разнообразные, но преимущественно флагманские устройства, представленные на рынке. Зачастую редакция первой получает экземпляры продукции, представляя материалы в востребованном формате «Первый тест в России». Диапазон тестируемой техники весьма широк — от ноутбуков, смартфонов и проекторов до холодильников и роботов-газонокосилок.

Сегодня CNews продолжает держать высокую планку в публикации оперативных и эксклюзивных новостей, подготовке глубокой аналитики. Издание экспериментирует с новыми форматами, активно развивая направление объяснительной журналистики и видеоподкастов.