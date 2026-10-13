В крупнейшем микроэлектронном холдинге России «Элемент» назначен новый президент

ПАО «Элемент» возглавил Кирилл Дыбко — глава промышленной группы «Динамика» и «Техноимпульс». Последняя и станет управляющей компанией холдинга.

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Как стало известно CNews, президентом крупнейшего микроэлектронного холдинга «Элемент» с 14 октября 2026 г. назначен Кирилл Дыбко. Об этом редакции рассказали представители холдинга. На данный момент Дыбко возглавляет «Техноимпульс» — управляющую компанию радиоэлектронных активов «Ростеха» и группу «Динамика», которая занимается производством в области авиастроения.

До конца 2026 г. в «Элементе» планируют перейти к целевой модели управления, при которой единоличным исполнительным органом (ЕИО) будет назначена управляющая организация — АО «Техноимпульс». «Техноимпульс» с 2022 г. выполняет функции управляющей организации в отношении крупных промышленных и высокотехнологичных холдингов, например, концерна «Созвездие».

Кирилл Дыбко сменил в должности Олега Хазова, который занимал этот пост с марта 2026 г. и досрочно покинул его. Хазов ранее занимал должность вице-президента по финансовой и операционной деятельности холдинга. По словам собеседников CNews, в его задачи входило подготовить «Элемент» для передачи актива новым владельцам.

«Элемент» «Элемент» возглавил Кирилл Дыбко

До марта и с момента основания «Элемента» в 2019 г. холдинг возглавлял Илья Иванцов. Он покинул пост «в связи с переходом к новым задачам в АФК „Система“».

Чем известен «Элемент»

«Элемент» — крупнейший производитель российской микроэлектроники. Компания была создана в 2019 г. на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». Предприятия холдинга занимаются производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры.

Смена президента происходит на фоне интеграции «Элемента» в «Объединённую микроэлектронную компанию». Она призвана объединить ключевые активы для консолидации сил отрасли при выполнении задач технологического суверенитета. А на ее развитие до 2036 г. будет направлено свыше 1,1 трлн руб.

Сбербанк через структуру «Интегральные системы» консолидировал 49,8% акций «Элемента», выкупив долю АФК «Система» и акции миноритариев.

Ранее источники CNews связывали кадровые перестановки с подготовкой к консолидации активов и выстраиванию единого производственного контура. По данным собеседников, сейчас топ-менеджмент «Элемента» составляют представители «Технодинамики».