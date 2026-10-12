Микроэлектронная мегакорпорация России обогатилась на 100 миллиардов

Уставный капитал юрлица «Объединенной микроэлектронной корпорации» — ООО «Интегральные системы» вырос на 110,43 млрд рублей и достиг 154,6 млрд. Эксперты считают, что средства пойдут на интеграцию «НМ-Теха» и развитие группы «Элемент».

100 миллиардов на «ОМК»

Как выяснил CNews, уставный капитал ООО «Интегральные системы» — юридического лица создаваемой «Объединенной микроэлектронной корпорации» («ОМК») увеличен на 110,43 млрд руб. Это следует из данных ЕГРЮЛ.

По данным источников CNews, знакомых с планами «ОМК», в 2026 г. предусмотрено финансирование нескольких проектов. Средства, во-первых, пойдут на покупку «НМ-Теха». Как писал CNews, она может состояться уже в октябре. Источники CNews, близкие к Сбербанку, сообщили, что банк оценил компанию в 19 млрд руб. При этом «Коммерсант» писал, что ВЭБ.РФ, которому принадлежит актив, «настаивает на сумме в 160 миллиардов».

«Часть средств потратят на выравнивание сложной ситуации “Микрона” из-за высокой ставки и снижения спроса», говорит собеседник CNews. «Новые проекты вряд ли будут сейчас рассматриваться, — продолжает он. — Сейчас стратегическая задача: консолидации активов и удержания операционной деятельности “Элемента”, что судя по отчетности “Элемента” не просто».

«110 млрд рублей, скорее всего, нужны для двух задач: консолидации микроэлектронных активов и финансирования их развития, то есть создания финансовой базы для ОМК», говорит Владислав Бабюк, директор по развитию холдинга SNDGLOBAL. Одной из статей расходов может стать покупка «НМ-Теха», подчеркивает эксперт.

Magnific ОМК получила 110 млрд рублей

Увеличение капитала на 110 млрд рублей сопоставимо с крупной частью годового финансирования корпорации, продолжает Бабюк. Он отметил, что эти суммы нельзя считать взаимозаменяемыми: инвестиционная программа и увеличение уставного капитала конкретного юридического лица имеют разный смысл.

«Можно аккуратно предположить, что средства будут распределены между несколькими задачами, — говорит Анна Васильева, руководитель проектов Strategy Partners. — Например, сделки с активами и урегулирование структуры владения, финансирование модернизации и новых проектов, а также создание финансового резерва для последующего подключения участников объединения».

CNews обратился к представителям Сбербанка и Минпромторга и ожидает ответа.

Распределение средств

Согласно стратегии, подготовленной Сбербанком в сентябре 2026 г., общий объем инвестиций в ОМК до 2036 г. составит 1,101 трлн руб. Из этой суммы 1,031 трлн пойдет на инвестиции в производство, 50 млрд — в дизайн и 20 млрд — в инвестиционный фонд для финансирования прорывных технологий.

Финансирование распределено по годам. В 2026 г. в ОМК планируется вложить 142 млрд руб., из которых 10 млрд даст Сбербанк, а остальное — Правительство. В 2027 г. инвестиции составят 170 млрд руб. (41 млрд от Сбербанка, 129 млрд от Правительства).

В 2028 г. — 161 млрд руб. (40 млрд от Сбербанка), в 2029 г. — 196 млрд руб. (147 млрд от Правительства), в 2030 г. — 101 млрд руб. (25 млрд от Сбербанка). В 2031 г. инвестиции составят 69 млрд руб. (17 млрд от Сбербанка), а в 2032–2036 гг. планируется вложить еще 262 млрд руб., из которых 34 млрд предоставит Сбербанк.

По данным Минпромторга, финансирование госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» на 2027–2029 гг. оценивается в 395 млрд руб. В 2027 г. предусмотрено 140,4 млрд руб., 2028-й — 132,1 млрд, 2029-й — 126,8 млрд. То есть в среднем около 133 млрд рублей в год. Нынешнее увеличение уставного капитала «ОМК» на 110 млрд руб. сопоставимо с 83% годового финансирования госпрограммы по микроэлектронике.

Ранее в сентябре 2026 г. капитал «Интегральных систем» уже увеличивался с 27,63 млрд до 44,16 млрд руб. Тогда источники CNews связывали рост с подготовкой к покупке «НМ-Теха».

Справка об ОМК

«Интегральные системы» стали юридической основой« ОМК». В состав корпорации планируется включить «Элемент», «НМ-Тех» и в перспективе «Ангстрем».

На данный момент Сбербанк выкупил долю АФК «Системы» в ГК «Элемент», произведена оценка производственно-технологических возможностей главных площадок «Микрон» и «НМ-Тех». Сейчас идет процесс интеграции «НМ-Теха» в структуру «ОМК», а также согласование стратегии развития объединения.