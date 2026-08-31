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Стратегический производитель чипов ушел в многомилионный убыток

Зеленоградское предприятие «Ангстрем» по итогам полугодия ушло в убыток на 112 млн руб. Завод продолжает нести бремя долга перед ВЭБ.РФ в 238 млрд руб. Но при этом остается стратегическим для страны.

Финансовые результаты

Как выяснил CNews, выручка АО «Ангстрем» за шесть месяцев 2026 г. составила 1,28 млрд руб. — это почти вдвое меньше, чем за аналогичный период 2025 г. (2,57 млрд руб.)

Чистый убыток составил 112,5 млн руб. — годом ранее предприятие показывало чистую прибыль в 22,9 млн руб. Это следует из промежуточной финансовой отчетности по МСФО юрлица за первое полугодие 2026 г. с которой ознакомился CNews.

«Ангстрем» оценено в 8,87 млрд руб. Большая часть — 5,9 млрд руб. приходится на здания, еще 2,1 млрд руб. — на оборудование.

Долговая нагрузка

Основная проблема «Ангстрема» — колоссальный долг перед госкорпорацией ВЭБ.РФ, который образовался после провала проекта «Ангстрем-Т». По состоянию на 30 июня 2026 г. начисленные обязательства перед ВЭБ.РФ составляют 238,1 млрд руб.

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pressfoto / FreePik
«Ангстрем» ушел в убыток

Аудиторы в заключении к отчетности обращают внимание на «существенную неопределенность, которая может вызвать значительные сомнения в способности компании продолжать свою деятельность непрерывно».

При этом «Ангстрем» остается стратегическим предприятием, страны: доля гособоронзаказа в его выручке составляет более 90%.

Внешнее управление

С сентября 2025 г. в отношении «Ангстрема» введена процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев. В феврале 2026 г. Арбитражный суд утвердил план финансового оздоровления, который предусматривает закрытие нерентабельных производств, оптимизацию расходов и продажу части непрофильного имущества.

В 2026 г. также на торги выставлен 25% пакет акций АО «Ангстрем» — 25 001 307 обыкновенных именных акций, что составляет ровно четверть от общего количества. Начальная цена лота — 121,9 млн руб, однако к августу 2026 года она снизилась до 109,2 млн руб. Минимальная цена отсечения — 95,8 млн руб. Прием заявок продлится до 26 февраля 2027 г. В 2021 г. аналогичный пакет уже выставлялся на торги за 616 млн руб., но покупателей не нашлось. Теперь цена упала в пять раз.

Судьба предприятия

Двукратное падение полугодовой выручки до 1,28 млрд рублей — показатель критический, свидетельствующий о сжатии операционной базы, а не о выходе на траекторию оздоровления, говорит финансовый директор холдинга SNDGLOBAL Владислав Бабюк. По его мнению, наблюдаемая динамика обусловлена воздействием трех ключевых факторов: сдвигом графиков сдач по ГОЗ, сбоями в поставках материалов и вынужденным сбросом коммерческих контрактов.

Восстановить платежеспособность «Ангстрема» за счет работы самого завода невозможно, считает эксперт. «В российской практике сотни миллиардов долгов перед государственными институтами развития не списываются по законам рынка и не конвертируются в акции, — продолжает Бабюк. — Этот долг просто продолжат «тянуть» на балансе юридического лица до тех пор, пока не потребуется окончательно закрыть его историю».

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Перспективы завода зависят прежде всего от реструктуризации долгов и способности отделить жизнеспособное производство от исторических обязательств, говорит Анна Васильева, руководитель проектов Strategy Partners.

«С учетом стратегического значения "Ангстрема" для ОПК государство может быть заинтересовано в сохранении его мощностей даже при банкротстве коммерческой части, — продолжила Васильева. — Иными словами, речь может идти не столько о полном восстановлении прежнего бизнеса, сколько о сохранении самого производства, технологий и компетенций при изменении финансовой структуры предприятия».

Кристина Холупова

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