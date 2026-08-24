ФСБ согласовала критерии блокировки телефонных номеров. В опасности SIM-карты из криминальных схем, номера из «черных списков» ЦБ и звонки из-за границы с подменой номера

Правительство хочет обязать российских операторов связи блокировать телефонные номера, звонки и SMS по новым правилам, согласованным с ФСБ и Центробанком. Блокировки и ограничения затронут подозрительные звонки из-за границы с подменой номера, SIM-карты граждан, если хотя бы одна из них была задействована в криминальной схеме, номера, попавшие в «черные списки» Банка России, и многие другие. На реализацию проекта направят почти 10 млрд руб. При этом механизмы «обеления» номеров, если они были внесены в «черные списки» ошибочно, пока только прорабатываются.

Согласован во второй версии

ФСБ совместно с Центральным банком России согласовала список критериев для моментальной блокировки мошеннических телефонных номеров и трафика. Операторы связи должны потратить на создание системы для выявления опасных номеров более 9,5 млрд руб.

Такая информация содержится в новой редакции постановления Правительства России об утверждении критериев абонентских номеров, используемых мошенниками для звонков и отправки сообщений, а также в материалах к ним. С текстами документов, подготовленных Минцифры России, удалось ознакомиться CNews.

ФСБ ФСБ согласовала критерии для подозрительных телефонных номеров

После того как постановление вступит в силу (после 1 марта 2027 г.), обманутые телефонными мошенниками россияне будут получать свои средства обратно за счет уже операторов связи. Такая возможность прописана в Федеральном законе № 41 о ГИС «Антифрод», следует из материалов Минцифры России.

Планируется, что постановление будет действовать шесть лет. В прежней редакции предполагалось, что оно будет бессрочным.

«Указание на согласование критериев с ФСБ и Банком России отражает межведомственный характер системы: ФСБ отвечает за выявление угроз информационной безопасности, а ЦБ располагает данными о сомнительных переводах и номерах, связанных с хищением денежных средств. Это также снижает риск несовместимых критериев и позволяет использовать сведения банковской базы о переводах без согласия клиента», — пояснил CNews Алексей Головченко, управляющий партнер ЮК «Энсо».

Что за критерии?

Схемы, которые используют телефонные мошенники, позволяют выявить определенные закономерности, которые дают возможность сформировать критерии абонентских номеров — как тех, с которых поступают подозрительные вызовы, так и тех, в адрес которых такие вызовы инициируются, говорится в материалах к проекту постановления, подготовленных Минцифры.

Мониторинг подобных критериев, а также обмен соответствующей информацией в рамках ГИС «Антифрод» обеспечит своевременное реагирование и предупреждение финансовых и иных потерь граждан.

Проект постановления определяет четыре группы критериев — в зависимости от того, какие действия должен предпринять оператор. В первую группу попадают номера, которые оператор обязан внести в ГИС «Антифрод», то есть их статус должен стать подозрительным.

К таким номерам относят те, с которых отправляют сообщение, в котором ложно указано, что оно от портала «Госуслуги». Если мошенники в своем сообщении написали: «пишите на номер» и указали номер, и этот номер на самом деле не принадлежит «Госуслугам», то этот указанный номер должен быть занесен в ГИС «Антифрод». Если россиянин зарегистрировал на себя несколько SIM-карт и хотя бы одна из них уже использовалась для мошенничества (по данным из ГИС «Антифрод»), то все остальные номера этого человека также подлежат передаче в ГИС «Антифрод» и впоследствии могут быть блокированы.

Ко второй и третьей группе критериев относятся номера, которые оператор должен блокировать при попытке дозвониться. Во-первых, это номера банков, которые не используются для исходящих звонков (согласно договору с оператором), номера, которые уже помечены в ГИС «Антифрод» как мошеннические. Также если в сеть оператора поступает вызов с номера, который выглядит как российский (например, +7 9хх...), но соединение инициировано зарубежным оператором, то трафик с этого номера будет заблокирован. Исключение: если у абонента российский оператор, и он действительно находится за границей в роуминге. Также должны блокироваться номера из «черного списка» Банка России.

В четвертой группе критериев речь идет о «номерах жертв». Например, если во время телефонного соединения на номер абонента приходит SMS с кодом подтверждения из системы «Госуслуги» — этот номер фиксируется как потенциально атакованный. Мошенники часто звонят жертве, чтобы выманить у нее этот код, и взаимодействуют с ней во время общения. Также если на номер пришло сообщение с ложной информацией о номерах «Госуслуг» — этот номер оказывается в зоне риска. Если на номер поступает входящий звонок с номера банка, который не предназначен для исходящих вызовов, — получатель фиксируется как потенциальная жертва. Если на номер звонят с уже известного мошеннического номера — это фиксируется. Если входящий вызов идет с российского номера, но система контроля звонков (статья 46.1 закона «О связи») не подтверждает, что звонок действительно инициирован абонентом, — это признак подмены.

Какие нововведения

Одним из новшеств второй редакции проекта постановления стала возможность ограничивать все номера физлица, если хотя бы с одного из его номеров пытались совершить мошенничество. Если ГИС «Антифрод» выявляет, что один из номеров физлица замешан в криминальных схемах, операторы обязаны превентивно маркировать и отслеживать остальные его SIM-карты.

Также в документе прописано прямое взаимодействие с базами Центрального банка. Наличие номера в такой базе ведет к незамедлительной блокировке вызова. Блокироваться будут вызовы, если верифицирующая система фиксирует: звонок на телефон поступает, но сеть-отправитель не передавала информацию о том, что данный абонент вообще инициировал соединение.

Одно из нововведений проекта постановления — возможность блокировки всех вызовов, а также SMS-сообщений из иностранных сетей, если номера пытаются «мимикрировать» под российские. Речь идет о так называемом телефонном спуфинге — российские номера вызывают у абонентов больше доверия, чем иностранные. При этом права абонентов в роуминге защищаются: такие звонки должны пропускаться, если соединение инициируется абонентом российского оператора.

«Эта мера радикально сужает техническую базу для трансграничного фрода, лишая злоумышленников возможности маскировать вызовы под российские банки методом спуфинга, полагает Управляющий партнер ЮК «Правый берег» Радмила Радзивил.

В первой версии ограничения касались только географически определяемых зон нумерации, что подразумевает только городские и офисные телефоны. Например, в Москве это код 495. В новой версии правило распространится как на все голосовые вызовы (соединения), так и на передачу коротких текстовых сообщений (SMS).

Данное ограничение косвенно может затронуть процесс регистрации россиян, например, на нежелательных или заблокированных в России ресурсах, считают эксперты.

«Сам по себе запрет не должен препятствовать регистрации россиян в заблокированных или запрещенных ресурсах, поскольку он касается телефонного трафика и SMS, а не доступа к сайтам или учетным записям, — полагает Артем Денисов, управляющий партнер ЮК "Генезис". — Однако косвенные последствия возможны: если сервис использует SMS-код, отправляемый с иностранной инфраструктуры с подменой российского номера, такое сообщение может не дойти; легитимные сообщения с корректной международной маршрутизацией и сообщения российского оператора из роуминга должны сохраняться».

Траты в 10 миллиардов

В Минцифры подсчитали, что после вступления проекта в силу обязательные требования затронут 392 операторов связи. Их общие затраты (человеко-часы) на доработку информационных систем в целях выявления абонентских номеров в соответствии с проектируемыми критериями в первый год достигнут почти 9 млрд руб. Еще в полмиллиарда оценили «альтернативные траты». Таким образом, общие затраты возможны на уровне более 9,5 млрд руб., говорится в пояснениях ко второму проекту.

Возможные расходы при этом в документе пока указываются приблизительно, сообщили CNews в пресс-службе Минцифры.

В МТС, «Билайне» и «Мегафоне» в Минцифры предоставили оценочные документы, в которых планируют свои затраты на доработку систем в 11,2–12 тыс. человеко-часов.

Операторы потратятся на выявление соответствующих критериям абонентских номеров, направление информации о таких выявленных номерах в ГИС «Антифрод», приостановление оказания услуг по пропуску трафика или услуг связи в случае выявления отдельных критериев.

«В соответствии с частью 10 статьи 1 Федерального закона № 41 (в редакции Федерального закона № 210) операторы связи обязаны обеспечить возможность выявления абонентских номеров по проектируемым критериям, информация о которых в автоматизированном режиме будет направляться в ГИС «Антифрод» после доработок информационных систем операторов связи», — говорится в материалах.

После вступления в силу проекта с критериями операторы должны будут сами оплачивать убытки абонентов от телефонных мошенников, если противоправные действия совершались с телефонных номеров, подпадавших под описанные критерии.

В Т2 не стали поддерживать новую редакцию постановления правительства. В компании заявили CNews, что по вопросу критериев абонентских номеров потенциальных мошенников и потенциальных жертв телефонного мошенничества редакция проекта отличается от той, которая ранее была поддержана операторами.

«Размещенная на обсуждение редакция содержит риски: они могут привести к избыточной блокировке обычных законопослушных абонентов, которые останутся без связи в случае ошибочного внесения их номеров в базу подозрительных номеров. Этот риск особенно возможен из-за широкого состава участников, подключенных к ГИС. В противном случае (при неблокировке номера, помеченного как подозрительный) операторы мобильной связи будут привлечены к возмещению денежных средств, обманом выведенных мошенниками с банковских счетов пострадавших граждан, даже если оператор не причастен к инциденту», – заявили в Т2.

«Следует отметить, что данные критерии, скорее, являются границей ответственности оператора по возмещению хищений денежных средств граждан со счетов в банках», — пояснили в пресс-службе Т2. По словам представителя компании для реализации законодательных инициатив операторами связи уже затрачены ресурсы, как на ИТ-инфраструктуру, так и на трудозатраты персонала. Оценить все затраты возможно будет только после окончательного утверждения постановления.

При этом в «МегаФоне» добавили, что считают важным, чтобы ответственность за выявление таких контактов была распределена не только между оператором связи и кредитной организацией, но и между иными участниками рынка, которые обеспечивают возможность взаимодействия мошенников и потенциальных жертв.

Масштаб проблемы

Согласно данным Генпрокуратуры России, число зарегистрированных телефонных мошенничеств в России ежегодно растет, в том числе за счет адаптации злоумышленников к новым технологиям. В 2025 г. Банк России направил операторам связи с целью принятия соответствующих мер реагирования более 69 тыс. номеров телефонов, которые использовались злоумышленниками для хищения средств россиян.

Наибольший объем хищений денежных средств наблюдался по типу операций «Счета» (10,6 млрд руб.). По этому типу вернули больше всего средств — 700 млн руб.

В 2025 г. злоумышленники, используя приемы и методы социальной инженерии, зачастую убеждали человека не просто самостоятельно совершить операцию, а перейти по фишинговой ссылке или скачать вредоносное программное обеспечение. Так злоумышленники получают удаленный доступ к дистанционному банковскому обслуживанию клиента для совершения мошеннических операций или реализуют сценарии с передачей данных платежной карты посредством специализированного программного обеспечения (сценарии «NFC Gate» или «обратный NFC Gate»).

В 2025 г. Банк России совместно с операторами связи и банками организовал пилотный проект, в рамках которого осуществлялось взаимодействие для использования информации о номерах телефонов злоумышленников при проведении антифрод-мероприятий банками.

Такой подход позволил выявлять счета, которые могли использовать мошенники для вывода похищенных денег, и превентивно маркировать их. В рамках эксперимента кредитным организациям удалось приостановить выявленные подозрительные операции на сумму более 100 млн руб., говорится в сводке, подготовленной Минцифры России.

Если заблокировали ошибочно

В проекте постановления, согласованном с ФСБ, отсутствует схема разблокировки номера, если его ограничили ошибочно. На этот момент обратил внимание единственный участник публичных обсуждений — эксперт в области ИТ Николай Лобанов. Он активный участник подготовки поправок к законам об «Антифроде», многие его предложения уже учтены властями.

По оценкам Лобанова, ключевые риски первой редакции — это возможность внести в систему любой номер, указанный злоумышленником в тексте, например SMS-сообщения, включая номера добросовестных абонентов. Еще два пункта распространяли признак противоправности на все номера физического лица без исключения для случаев оформления номера без его ведома. Лобанов обратил внимание и на тот момент, что проект не содержит порядка исключения из системы сведений о номерах, отнесенных к критериям ошибочно.

В Минцифры эксперту ответили, что возможность «обеления» абонентского номера будет технически реализована на «Госуслугах» в рамках плановой работы Минцифры России. Соответствующая разъяснительная работа также будет проведена для ознакомления с новой возможностью, обеспечивающей защиту от ошибочной блокировки номера.

По словам управляющего партнера ЮК «Генезис» Артема Денисова, вероятноcnm «ложного срабатывания» в отношении телефонных номеров обычных граждан после вступления в силу постановления достаточно высока. Наиболее опасны основания, которые опираются на автоматические системы и паттерны, а не на индивидуальную проверку каждого случая, не требуют судебного решения и используют коллективную оценку.

По его словам, при спуфинге мошенники могут подставлять номер реального обычного человека, а после массовых жалоб на него он может быть заблокирован. Под угрозой номера, если они используются в легитимном бизнесе (курьеры, такси, небольшие интернет‑магазины), но клиенты массово жалуются на «нежелательные звонки». Еще одна проблема — «аномальная активность». Резкий рост исходящих звонков/SMS (например, при запуске рекламной кампании, рассылке клиентам) может быть интерпретирован системой антифрода как бот‑активность/спам. Кроме того, не исключены ошибки в базах. «Если номер попал в такую базу из‑за ошибки или устаревших данных, он может блокироваться превентивно, без детальной проверки», — говорит Денисов.

Комментарий Минцифры

ГИС «Антифрод» запущена в 2026 г. и продолжает совершенствоваться, она помогает выявлять и пресекать мошенничество, связанное с использованием информационных технологий, пояснили CNews в пресс-службе Минцифры. К системе подключены банки, операторы связи и другие организации, которые в автоматическом режиме обмениваются данными, чтобы скоординировать действия в борьбе с киберпреступлениями.

По закону о создании ГИС «Антифрод» с 1 марта 2027 г. операторы обязаны выявлять номера, которые используются мошенниками и номера, на которые совершаются атаки.

Проектом постановления предлагается утвердить критерии, по которым абонентские номера будут относиться к этим категориям. Например, под контроль будут попадать номера, с которых отправляются поддельные сообщения якобы от «Госуслуг», а также те, которые используются для незаконных массовых обзвонов. Звонки из-за рубежа, которые будут определяться как российские (подменные номера), будут блокироваться.

«Такая настройка антифрода позволит заранее обнаруживать опасные абонентские номера, оперативно сигнализировать о рисках, а в критичных ситуациях — сразу блокировать их, тем самым повышая защиту граждан от телефонных мошенников. При этом если абонентский номер попадет в базу по ошибке, абонент сможет исключить себя из списка. Для этого, безусловно, потребуется донастройка информационных систем операторов связи», — пояснили в Минцифры.