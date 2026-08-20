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«Ренессанс Банк» и Neoflex отметили 20 лет технологического партнерства

Ключевым ИТ-партнером «Ренессанс Банка», который развивает свою цифровую экосистему, на протяжении более чем двух десятилетий выступает компания Neoflex. Банк активно внедряет передовые технологии автоматизации кредитования, управления рисками, клиентских сервисов и регуляторной отчетности.

Кратное ускорение кредитных процессов

За годы цифровой эволюции «Ренессанс Банк» добился кратного ускорения кредитных процессов, радикально повысил гибкость риск-менеджмента и качество данных. Об этом сообщил Александр Шестаков, руководитель блока «Технологии» «Ренессанс Банка», подводя итоги долгосрочного партнерства организации с ИТ-компанией Neoflex.

«Построение современной ИТ-архитектуры минимизировало наши операционные риски и позволило быстро выводить на рынок востребованные цифровые продукты как для розницы, так и для корпоративного сегмента. Наш совместный опыт с Neoflex доказывает, что долгосрочное технологическое партнерство — это фундамент для непрерывного развития бизнеса банка», — отметил Александр Шестаков.

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«Для Neoflex большая гордость быть частью технологической истории "Ренессанс Банка" на протяжении более чем двух десятилетий. Это пример устойчивого партнёрства, основанного на взаимном доверии и глубокой отраслевой экспертизе. Мы остаемся надежным технологическим партнёром для банка, помогая оперативно решать как стратегические задачи цифровизации, так и прикладные запросы бизнеса», — подчеркнул Юрий Корнвейц, директор по развитию бизнеса Neoflex.

Партнерство компаний началось в 2006 году с масштабного проекта по автоматизации розничного бизнеса — создания кредитного конвейера. Решение автоматизировало ключевые бизнес-процессы по продаже розничных продуктов. Оно заложило основу для интеграции внутренних сервисов банка, позволило выдать миллионы потребительских кредитов и карт, обеспечив банку лидерские позиции на розничном рынке.Следующим шагом стало усиление инструментов риск-менеджмента. В 2014 году «Ренессанс Банк» внедрил платформу Neoflex Strategy Testing Manager для проверки кредитных риск-стратегий.

Специалисты банка получили возможность пошагово тестировать логику принятия решений, перейти на еженедельные релизы рисковых политик и полностью исключить появление ошибок в промышленной среде.

В этот же период банк автоматизировал подготовку регуляторной отчётности. На базе платформы Neoflex Reporting была запущена централизованная система подготовки отчётности ЦБ РФ, расчёта резервов и показателей достаточности капитала. Платформа объединила данные из множества внутренних ИТ-систем и обеспечила сдачу достоверной отчётности регулятору в жёсткие регламентные сроки.

Новейшим этапом развития универсальной модели банка стал выход в сегмент юридических лиц в 2024 году. Команда «Ренессанс Банка» совместно с экспертами Neoflex разработала современную микросервисную архитектуру, которая объединила дистанционное банковское обслуживание, CRM, комплаенс и банковские системы, обеспечив сквозные рабочие процессы. Благодаря этому корпоративным клиентам стали доступны универсальные услуги для ведения бизнеса.

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«Ренессанс Банк» (КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)) — универсальный банк, оказывающий услуги частным и корпоративным клиентам, один из лидирующих банков сектора потребительского кредитования в России. Входит в топ-50 крупнейших банков России, работает в 29 регионах и обслуживает свыше 18 млн клиентов. Лицензия Банка России № 3354. Официальный сайт.

Neoflex создает ИТ-платформы и решения для цифровой трансформации бизнеса, помогая заказчикам получать устойчивые конкурентные преимущества. Мы фокусируемся на оказании ИТ-услуг высочайшего качества, заказной разработке программного обеспечения и внедрении AI-инструментов, используя передовые технологии и подходы. Официальный сайт.

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