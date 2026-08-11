Россиян по-хитрому вынуждают отказаться от карт Visa и Mastercard. Ими запретят расплачиваться в интернете

Россиян продолжают склонять к отказу от карт Visa и Mastercard и переходу на их отечественные заменители. У их владельцев могут возникнуть трудности при оплате товаров и услуг в онлайне. Всему виной российские сертификаты безопасности, из-за которых сайты российских банков перестали открываться в любимых россиянами браузерах.

Прямоугольный кусочек пластика

В скором будущем россияне могут лишиться возможности расплачиваться за товары и услуги в интернете при помощи карт Visa и Mastercard, пишет Forbes со ссылкой на «Национальную систему платежных карт» (НСПК). Как сообщал CNews, обе американские платежные системы покинули Россию весной 2022 г., после чего банки перестали выпускать соответствующие карты, а обмен данными по имеющимся идет через НСПК, по всей видимости, без обращения к серверам Visa и Mastercard.

Однако ранее выданные россиянам карты до сих пор работают – банки раз за разом автоматически продлевают сроки их действия. К примеру, сотрудник CNews пользуется картой Visa одного из крупнейших российских банков, оригинальный срок действия которой истек в июне 2022 г., после чего банк трижды продлевал его. Теперь карта будет действовать до 2028 г., и есть вероятность, что ей снова сохранят «жизнь» еще на несколько лет.

В НСПК не называют точное количество карт Visa и MasterCard, которыми пользуются россияне, а также скольких граждан страны затронет вынужденный отказ от них. В то же время в начале лета 2026 г. организация приводит статистику доли карт «Мир» в общем объеме транзакций по картам на территории России.

ЦБ РФ Россияне на пороге новых ограничений в работе их банковских карт

По итогам I квартала 2025 г. их доля превысила 75%. Иными словами, оставшиеся 25% – это карты других платежных систем, в первую очередь Visa и MasterCard.

Кто виноват

По информации Forbes, все происходящее – следствие перехода НСПК на российские сертификаты безопасности для своих официальных сайтов и сервисов для оплаты покупок. В НСПК отметили, что этот переход позволит «обеспечить стабильный доступ к сервисам компании», и что он не повлияет на «безопасность данных и платежей».

Из-за российских сертификатов безопасности летом 2026 г. миллионам россиян был закрыт доступ к сайтам крупнейших российских банков. Эти сертификаты не поддерживаются иностранными браузерами – Chrome, Opera, Safari, Firefox и др. Чтобы полноценно пользоваться ресурсами, перешедшими на отечественные сертификаты, придется либо открывать их в «Яндекс Браузере», либо интегрировать сами сертификаты в операционную систему.

Важно подчеркнуть – сертификаты безопасности привязываются к сайтам, тогда как НСПК пугает именно сложностями работы с банковскими картами. Связь между ними НСПК не проводит.

Всем «Мир», россияне

НСПК – это оператор российской платежной системы «Мир», являющейся отечественной альтернативой Visa и Mastercard. Именно на нее НСПК склоняет перейти владельцев карт Visa и Mastercard.

Для этого вовсе не требуется, по крайней мере, пока что, закрывать имеющиеся карты Visa и Mastercard – достаточно будет открыть новую карту «Мир», в том числе и виртуальную в требуемом банке. Напомним, с 1 сентября 2027 г. в России может заработать ограничение по числу банковских карт, оформленных на один российский паспорт – не более 20.

К началу августа 2026 г. карты Visa и Mastercard обеспечивали россиянам весь базовый спектр возможностей. С их помощью можно было расплачиваться в магазинах и кафе, снимать деньги в банкомате или, наоборот, вносить наличные. Также 11 августа 2026 г. в 11 утра по Москве сотрудник CNews совершил покупку в одном из крупнейших российских маркетплейсов при помощи карты Mastercard – все прошло успешно.

Напомним, в подавляющем большинстве стран карты «Мир» корректно работать не будут. Они работают лишь в 10 странах мира, помимо России – в Абхазии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Венесуэле, Казахстане, Кубе, Лаосе, Мьянме и Таджикистане.

Загребать жар чужими руками

НСПК давно вынашивает планы по полному избавлению россиян от карт Visa и Mastercard. Притом сделать это она собирается при помощи банков – в начале лета 2026 г. она решила вывести эти карты из оборота в стране весьма нетривиальным способом, путем поэтапного снижения межбанковского вознаграждения по операциям таких карт.

Межбанковское вознаграждение – комиссия, которую получает банк с каждой транзакции по карте. Эту комиссию выплачивает банк получателя платежа (эквайер) банку плательщика (эмитенту). С 2027 г. размер такой комиссии по картам Visa и MasterCard должен составить 1%, а с 2028 г. его планируют обнулить.

Если обнулить межбанковское вознаграждение, то банкам будет невыгодно их обслуживать. В итоге они постепенно исчезнут из оборота.

Для сравнения, ставки межбанковского вознаграждения в платежной системе «Мир» середине июня 2026 г. находились в пределах 0,3-2,3% (официальные данные НСПК).