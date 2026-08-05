Банкоматы стали машинами по краже денег. За год число преступлений, совершенных с их помощью, выросло в 76 раз

В России всего за три месяца был совершенно почти 2000 краж денег при помощи банкоматов. Они украли более 250 млн руб., притом даже без открытия дополнительных счетов. Число таких преступлений растет, а банки отключают банкоматы по всей стране – их теперь не больше, чем в 2010 г.

Электронные жертвы мошенников

Банкоматы российских банков стали невольными участниками многочисленных мошеннических схем. Как пишет РБК со ссылкой на Центробанк России, с их помощью злоумышленники украли более 252 млн руб. за период с 1 апреля по 30 июня 2026 г. (II квартал).

За отчетный период было совершено около 1700 мошеннических операций с использованием устройств приема и выдачи наличных. Это даже больше, чем за весь 2025 г., что указывает на существенный рост популярности метода среди злоумышленников.

Для сравнения, в I квартале 2026 г. (1 января – 31 марта) таких преступлений было в 2,2 раза меньше, а год к году их число увеличилось в 76 раз.

Более того, все эти случаи – схемы, при которых мошенники даже не открывали дополнительные счета – они лишь уговаривали своих жертв положить им деньги на счета, открытые ранее.

Теневые миллионеры

Во II квартале 2026 г. злоумышленники похитили через банкоматы 252,3 млн руб. Тремя месяцами ранее эта сумма была значительно меньше – 214,4 млн руб.

Прокуратура Республики Коми Число преступлений с банкоматами растет, а число самих банкоматов падает

Нельзя исключать, что реальные объемы краж могут отличаться. Так, в III квартале 2024 г. (1 июля – 30 сентября) они составили 336,3 млн руб., и тогда же ЦБ РФ был занят внедрением нового метода подсчета таких инцидентов на фоне обновления отчетности банков, отмечает РБК.

После этого доходы мошенников с краж через банкоматы резко просели – в среднем в 2025 г. они составляли в пределах 99 млн руб. за квартал.

Все дело в формулировке

Статистика Центробанка в данном случае учитывает только операции внесения денег через банкоматы без добровольного на то согласия. Снятие наличных под принуждением в приведенных цифрах не фигурирует.

В результатах учитывается как перевод электронных денег со счета на счет через банкомат, так и внесение наличных с отправкой их на указанный мошенниками счет.

Согласно отчету Центробанка, за первую 2026 г. физлицами было совершено в общей сложности свыше 237 тыс. операций с банковскими картами без согласия клиентов банков на сумму более 1,3 млрд руб. Больше всего денег украли по СБП – более 2,74 млрд руб. в результате свыше 129 тыс. транзакций. На втором месте идет мошенничество счетами (дистанционное банковское обслуживание, переводы) – более 84 тыс. операций, но на 2,166 млрд руб.

Нет банкомата – нет проблемы

По мере роста сумм, украденных через банкоматы путем перевода электронных денег или внесения наличных банки эти банкоматы оперативно отключают. К весне 2026 г. Россия откатилась в этом плане сразу на 16 лет назад.

В марте 2026 г. CNews писал, что всего за год по всей стране было отключено почти 6000 банкоматов, а за 12 лет – около 100 тыс.

К началу 2026 г. банкоматов осталось немногим более 138 тыс., а к концу I квартала 2026 г., согласно статистике Центробанка, их стало меньше еще на 1,2% (точное количество регулятор не указывает). «В среднем на 1000 человек приходилось 0,9 банкомата», – говорится в отчете Банка России «Развитие национальной платежной системы» за I квартал 2026 г.

Чем меньше в стране банкоматов, тем сложнее россиянам конвертировать цифры на своих счетах в наличные деньги, которые могут очень пригодиться в периоды массовых блокировок интернета, когда нет возможности расплатиться картой, ведь терминалы тоже часто работают через сотовую сеть.