Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» 10 сентября 2026 г.



Сегодня обновление ИТ-ландшафта в России диктуется необходимостью полной автономии и защиты от внешних рисков. Компании перешли от точечной замены софта к масштабной ревизии всей инфраструктуры, стремясь объединить разрозненные активы в единую устойчивую систему на базе отечественных разработок. Ключевой акцент делается на облачные платформы и российские дата-центры, что позволяет бизнесу быстро наращивать мощности без закупок западного оборудования, одновременно снижая операционные издержки и гарантируя сохранность данных внутри страны.

Центральное место в этой трансформации заняли программно-аппаратные комплексы (ПАК), ставшие реальной альтернативой решениям ушедших вендоров. ПАК избавляют компании от проблем с совместимостью, так как российское «железо» и софт в них изначально настроены для бесперебойной работы друг с другом. Использование таких готовых связок значительно ускоряет цифровизацию и упрощает поддержку систем, что особенно важно для критически значимых объектов и госструктур, где требования к безопасности и надежности оборудования сегодня максимально высоки.

Среди докладчиков:

Максим Маслов, СТО, «АльфаСтрахование»;

Ярослав Черный, технический архитектор, «Арнест ЮниРусь»;

Надежда Сурова, директор, Центр компетенций «Цифровая экономика»; член совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации;

Татьяна Бурдюгова, директор по стратегическому управлению, «ТОП-Сервис»;

Олег Гришко, главный архитектор, «Еаптека»;

Александр Титов, технический директор, Инжиниринговая компания «Элемент»;

Роман Мезенцев, модератор, независимый эксперт по ИТ и цифровой трансформации;

Валерий Ивлев, руководитель направления, Управление развития сервисов сопровождения, НРД;

Александр Инвалёв, технический директор, ИБИК.

Приглашаются для выступления:

Станислав Ромащев, управляющий директор, «Ижевский Завод Тепловой Техники»;

Сергей Хрусталев, старший руководитель проектов импортозамещения ИТ-инфраструктуры, «СИБУР Диджитал»;

Султан Нурутдинов, директор департамента информатизации и связи, Казанский федеральный университет;

Тимофей Нецветаев, руководитель департамента инфраструктуры сервисов, СДЭК;

Виктор Круглов, директор департамента ИТ-обеспечения, МКБ;

Кирилл Киреев, начальник управления ИЦК «Химия», МХК «Еврохим»;

Дмитрий Алексеев, заместитель руководителя управления инфраструктурных сервисов, ИФК «Солид»;

Максим Чернухин, СТО, «Сберстрахование».;

Виталий Басенко, руководитель службы серверной и сетевой инфраструктуры, «Самбери»;

Сергей Коваленко, главный инженер удостоверяющего центра, «ЭТП ГПБ Консалтинг»;

Валерий Ивлев, руководитель направления учёта ресурсов, НРД;

Руслан Каримов, заместитель генерального директора по ИТ и цифровым технологиям, «Восточная Горнорудная Компания»;

Вячеслав Лапенков, начальник управления специальных проектов, Департамент градостроительной политики города Москвы;

Олег Гришко, главный архитектор, «Еаптека»;

Дмитрий Кубекин, руководитель отдела инфраструктуры, Alfaforex;

Максим Маркин, начальник отдела информационных технологий, «Лонмади»;

Владислав Мироненко, руководитель отдела развития инфраструктурных проектов, «Русклимат»;

Андрей Захаров, руководитель отдела информационных технологий, «Бренд Билдинг Групп»;

Олег Брянов, директор по эксплуатации инфраструктуры, УК ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы»;

Кирилл Пасютин, ИТ-директор, «Арлифт»;

Руслан Талипов, руководитель центра сопровождения средств защиты и реагирования, «МТС-Банк»;

Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ, Россельхозбанк.

Основные вопросы конференции:

Российский рынок

Насколько сильно отечественная ИТ-среда все еще привязана к зарубежным технологиям и каков реальный масштаб «импортного следа»?

Что, помимо санкций, заставляет бизнес вкладываться в обновление ИТ-систем и выбирать именно готовые программно-аппаратные связки (ПАК)?

Как сейчас оценивается емкость рынка российских ПАК и с какой скоростью он набирает обороты?

Готов ли малый и средний бизнес переходить на российские комплексы, или это пока прерогатива только госкорпораций и гигантов рынка?

Российские ПАК

Кто занял освободившиеся ниши после ухода глобальных брендов и как теперь выглядит рейтинг ведущих российских производителей?

На какие именно типы комплексов — от систем хранения данных до защиты сетей — сегодня наблюдается самый высокий спрос?

Находят ли место в российских ПАК передовые тренды?

Способны ли российские ПАК конкурировать с лучшими мировыми образцами?

Проблемы и решения

В каких областях зависимость от зарубежных технологий все еще остается критической?

Что тормозит переход на российские комплексы: нехватка бюджетов, дефицит инженеров или технологическое отставание?

Какие госсубсидии и льготы реально работают на развитие рынка ПАК, а какие механизмы поддержки требуют доработки?

С какими «подводными камнями» сталкиваются компании при переносе данных и систем с западных платформ на отечественные стеки?

Как принципы «безопасности по разработке» (Security by Design) внедряются в архитектуру ПАК на этапе их проектирования?

Проекты и кейсы

Почему покупка готового ПАК выгоднее и надежнее, чем попытка самостоятельно собрать ИТ-инфраструктуру из разных российских компонентов?

Сколько времени и ресурсов требуется бизнесу для перехода на российские программно-аппаратные решения?

Хватает ли на рынке экспертов, способных грамотно настраивать и эксплуатировать отечественные системы, а не только зарубежный софт?

Как выстроена логистика сервиса и техподдержки ПАК в регионах?

Зачем при внедрении ПАК нужен интегратор и какую добавленную стоимость он привносит в процесс цифровой трансформации?

Будущее оптимизации инфраструктуры

Каковы ожидания по росту рынка отечественных ПАК на горизонте 2028–2030 гг. и какую долю экономики он может занять?

Какие высокотехнологичные новинки в сфере ПАК появятся в ближайшее время?

Есть ли у российских ПАК экспортный потенциал и на рынках каких стран они могут быть конкурентоспособны?

Смогут ли облачные платформы «убить» интерес к локальным комплексам, или ПАК просто трансформируются в частные облака?

Как выглядит «целевой образ» цифровой инфраструктуры страны к 2030 г.?

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия — 24000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

В случае подтверждения от CNews Conferences

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