Разработчик процессора «Иртыш» получил разрешение на продажу китайских серверов Loongson в России

Разработчик чипа «Иртыш» оформил декларации на китайские серверы Loongson, получив право на их продажу на территории ЕАЭС. Это произошло на фоне претензий Минпромторга, который ранее усмотрел в этих чипах угрозу национальной безопасности.

Сертификаты для серверов Loongson

Как выяснил CNews, компания «Трамплин Электроникс» — разработчик новых процессоров «Иртыш» получила декларации о соответствии на серверы китайского производителя Loongson. Документы позволяют компании продавать китайские серверы на рынке ЕАЭС.

Согласно данным Единого реестра выданных сертификатов соответствия, ООО «Трамплин Электроникс» получило как минимум две декларации о соответствии на серверы производства Loongson Technology Corporation Limited. Одна из них зарегистрирована 5 июня 2026 г. и действует до 4 июня 2029 г. Вторая — от 4 марта 2026 г. со сроком действия почти пять лет.

Представители «Трамплин Электроникс» не ответили на запрос CNews о цели получения сертификатов и планах по продаже китайских серверов в России.

Зачем это нужно

«Декларации о соответствии необходимы для того, чтобы продавать готовые серверные решения на рынках ЕАЭС, — рассказал CNews независимый эксперт и автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. — Нетрудно предположить, что речь идет о китайских серверах на базе процессоров "Иртыш"».

© Mark800 / Фотобанк Фотодженика Разработчик процессоров «Иртыш» получил декларацию на китайские серверы

В тоже время два крупных производителя российских серверов в разговоре с CNews сообщили, что у них нет ресурсов тестировать новые процессоры «Иртыш» и выпускать на них свои решения. Компании и без того вкладываются в производство «железа» на российских процессорах Baikal и «Эльбрус».

Помимо декларации на серверы, «Трамплин Электроникс» получила ее и на платформу прототипирования и верификации от Beijing Silk Bridge Tech. «Это заставляет задуматься о том, что либо "Трамплин" использует эту китайскую платформу для разработки собственных продуктов, либо собирается поставлять их как часть своего решения», — говорит Бойко.

Конфликт с Минпромторгом

В апреле 2026 г. Минпромторг направил письмо в Торгово-промышленную палату, в котором заявил, что процессоры «Иртыш» могут создавать угрозу национальной безопасности. Основанием стали подозрения в идентичности чипов «Иртыш» и китайских Loongson.

В письме Минпромторга отмечается, что характеристики процессора «Иртыш C632» почти идентичны показателям Loongson LS3C6000/D, а «Иртыш C616» полностью идентичен Loongson LS3C6000/S.

Минпромторг потребовал при поступлении заявок на включение процессоров «Иртыш» в реестр российской промышленной продукции привлекать отраслевых специалистов и проводить выездные проверки. Ведомство считает недопустимым включение в реестр чипов, использующих готовые зарубежные схемотехнические решения.

В «Трамплин Электроникс» утверждают, что процессоры «Иртыш» являются российской разработкой, выполненной на основе официально лицензированных сложнофункциональных блоков архитектуры LoongArch. Компания называет утверждения о полной идентичности китайским аналогам голословными и заявляет о готовности предоставить все документы для проверки.

Что известно о процессорах «Иртыш»

Линейка процессоров «Иртыш» включает модели C616 (16 ядер), C632 (32 ядра) и перспективный C664 (64 ядра). Они предназначены для использования в дата-центрах и на объектах критической информационной инфраструктуры.

По данным разработчика, ближайшим аналогом 64-ядерного «Иртыша C664» является 4хIntel Xeon Silver 4310. Пиковая тактовая частота процессора составляет 2 ГГц, поддерживается до 2 ТБ оперативной памяти.

Согласно дорожной карте компании, во втором квартале 2026 г. планируется подача заявки на включение процессоров в реестр российской продукции. Инженерные образцы ожидаются во втором квартале 2027 г., выход на внутренний рынок запланирован на тот же год, а на внешний — на 2028 г.

ООО «Трамплин Электроникс» образовано в апреле 2025 г. Ключевым инвестором компании выступает омский предприниматель Святослав Капустин. В апреле 2026 г. CNews писал о выделении компании 1,3 млрд руб.