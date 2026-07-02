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В России создан оперштаб по борьбе с мошенниками в интернете. Его возглавил вице-премьер

В Правительстве России сформирован оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством. Штаб займется оперативным выявлением мошеннических схем, а также разработкой новых мер противодействия онлайн-преступности, в том числе — в рамках государственной информационной системы «Антифрод».

Формирование штаба

Правительство России утвердило постановление о создании оперативного штаба по борьбе с кибермошенничеством, его возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко, сообщили CNews в аппарате заместителя председателя. Соответствующее распоряжение уже подписано.

«Задача оперштаба — объединить усилия государства и бизнеса для противодействия онлайн-преступникам. К его работе подключились федеральные ведомства, в том числе правоохранительные, Центральный банк (Центробанк) России, а также бизнес: операторы связи, банки, цифровые платформы», — сообщил CNews Дмитрий Григоренко.

Штаб займется оперативным выявлением мошеннических схем, а также разработкой новых мер противодействия онлайн-преступности, в том числе в рамках государственной информационной системы «Антифрод».

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Минобрнауки России
В России создан оперативный штаб по борьбе с онлайн-преступностью

По информации CNews, штаб создан в форме подкомиссии по развитию технологий противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий, Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Киберпреступления сократились

Создание оперативного штаба является одной из системных инициатив Правительства России, направленных на противодействие кибермошенничеству. По итогам реализуемых правительством мер за первые пять месяцев 2026 г. количество преступлений, совершенных с использованием ИТ, сократилось на 31%.

Статистика Министерства внутренних дел (МВД) России показывает существенное сокращение ИТ‑преступлений в стране: за январь-май 2026 г. их количество упало более чем на треть, а отдельные категории киберпреступлений демонстрируют еще более выраженное снижение. Особенно заметно сокращение в сфере компьютерной информации — минус 38,7%. Снижается и число дистанционных краж: их стало меньше на 17,8%. Количество ИТ‑мошенничеств также уменьшилось — на 26,4%. В министерстве подчеркивают, что снижение показателей связано с усилением профилактических мер, развитием технологий кибербезопасности и активной работой правоохранительных органов по пресечению преступлений в цифровой среде.

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«Киберпреступность по-прежнему остается одной из острых проблем, несмотря на определенную тенденцию к снижению, по крайней мере, в нашей стране числа регистрируемых преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий. В частности за пять месяцев этого года с 3 тыс. до 2 тыс., что практически составляет 30%», — сказал заместитель генерального прокурора России Петр Городов.

По словам Городова, удельный вес таких преступлений по-прежнему остается высоким. Каждое третье преступление затрагивает информационно-коммуникационную сферу.

Пакет антифрод-законодательства

Важной частью этих мер стали два пакета антифрод-законодательства, принятые в 2025 и 2026 г. Они существенно ограничили возможности мошенников и создали эффективные инструменты для пресечения противоправных действий.

Как информировал CNews, введена обязательная маркировка звонков от бизнеса и из-за границы, ограничено максимальное количество SIM-карт на одного абонента, ужесточена процедура их продажи, включая обязательную сдачу биометрии иностранными гражданами. Кроме того, ограничено количество банковских карт, которые могут быть оформлены на одного человека (не более 20). При получении кредитов введены периоды охлаждения, писал CNews.

Антон Денисенко

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