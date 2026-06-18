У россиян без спроса отберут карты Visa и MasterCard. Банки против

НСПК намерена вывести из оборота карты Visa и MasterCard. Обе платежные системы ушли из России четыре года назад, но их карты все еще работают – банки продлевают сроки их действия. Сами банки против таких изменений, хотя и не все, а мнение россиян в принципе никто не спросил. Единственная стабильно работающая альтернатива Visa и MasterCard в России – российская система «Мир», но ее карты не работают в большинстве стран мира.

Принудительное импортозамещение

Национальная система платежных карт (НСПК), оператор платежной системы «Мир», намерена избавить Россию и россиян от карт, подключенных к американским платежным системам Visa и MasterCard. Как пишут «Ведомости», она решила вывести их из оборота в стране весьма нетривиальным способом – свою идею она реализует путем поэтапного снижения межбанковского вознаграждения по операциям таких карт.

CNews сообщал, что платежные системы Visa и MasterCard ушли из России в марте 2022 г. Их карты продолжают работать – их поддерживает сама НСПК, однако новые такие карты выпустить нельзя. Чтобы не заставлять россиян переходить на карты «Мир», банки начали продлевать сроки действия карточек Visa и MasterCard – в распоряжении сотрудника CNews есть карты, привязанные к обеим системам, от крупнейших банков страны. Одна из них действовала до июня 2022 г., другая – до декабря 2023 г., однако сейчас их срок действия искусственно продлен до 2028 г.

Нет денег – нет мотивации

Межбанковское вознаграждение – комиссия, которую получает банк с каждой транзакции по карте. Эту комиссию выплачивает банк получателя платежа (эквайер) банку плательщика (эмитенту).

Россиян хотят лишить удобного средства оплаты

По информации «Ведомостей», с 2027 г. размер такой комиссии по картам Visa и MasterCard должен составить 1%, а с 2028 г. его планируют обнулить. Межбанковское вознаграждение по умолчанию заложено в стоимость товара и покрывает расходы банка на выпуск и обслуживание карты, подчеркивает издание. Его размер зависит в первую очередь от категории самой карты – она может быть дебетовой, кредитной или премиальной. Также на размер комиссии влияют сумма покупки, вид деятельности торговой точки и ряд других факторов.

Издание отмечает, что если обнулить межбанковское вознаграждение, то банкам будет невыгодно их обслуживать. В итоге они постепенно исчезнут из оборота.

Для сравнения, ставки межбанковского вознаграждения в платежной системе «Мир» середине июня 2026 г. находились в пределах 0,3-2,3% (официальные данные НСПК).

Кто пострадает

В НСПК не называют точное количество карт Visa и MasterCard, которыми пользуются россияне, а также скольких граждан страны затронет вынужденный отказ от них. В то же время организация приводит статистику доли карт «Мир» в общем объеме транзакций по картам на территории России.

По итогам I квартала 2025 г. их доля превысила 75%. Иными словами, оставшиеся 25% – это карты других платежных систем, в первую очередь Visa и MasterCard.

Альтернатив почти нет

Главный плюс карт Visa и MasterCard в том, что эти платежные системы функционируют почти во всех странах мира. Однако часто другие страны отказываются работать с картами, открытыми в российских банках.

Альтернативных платежных систем, карты которых могли бы действовать по всему миру, в России к моменту выпуска материала не существовало. Россиян активно переводят на карты отечественной платежной системы «Мир», вот только эти карты действуют лишь в крайне ограниченном количестве государств, притом не самых популярных и известных в мире.

К моменту выхода материала в этот перечень входили Абхазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Куба, Лаос, Таджикистан и некоторые другие. Стран Европы и Нового света в этом перечне нет.

Как отметил гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин, поддержка международных платежных систем на территории России требует «значительных затрат на стороне национальной инфраструктуры». Почему нужны такие затраты, если новые карты не выпускаются, он не пояснил.

Крупнейший банк против

Российские банки отреагировали на предложение НСПК по снижению межбанковского вознаграждения. Некоторые высказались против, другие же особо не возражали.

Мнение против выразил Сбербанк – крупнейший банк России, у которого свыше 110 млн клиентов. Его представители заявили РБК, что идея НСПК, подразумевающая вывод из оборота карт Visa и MasterCard, «не учитывает интересы банков и их клиентов».

«Сегодня на российском рынке остаются десятки миллионов активных карт международных платежных систем (МПС). Заменить такой объем в сжатые сроки практически невозможно: это потребует значительных затрат на выпуск новых карт, их доставку и выдачу клиентам. При этом банки уже ведут системную работу по замене карт МПС и за последнее время существенно продвинулись в этом направлении», – сказали изданию представители Сбербанка.

«Дополнительных рисков, связанных с использованием карт ушедших платежных систем внутри страны, сейчас нет. Поэтому не видим необходимости устанавливать жесткие сроки или создавать дополнительные экономические потери для банков и их клиентов», – добавили они.

«Решение НСПК не в полной мере учитывает интересы клиентов и банков», – отметили представители Сбербанка. Они мотивировали это тем, что обнуление межбанковского вознаграждения вынудит банки искать новые источники денег на обслуживание карт. «Под нож» могут пойти «кешбэки и другие сервисы для клиентов с картами МПС» – подытожили в банке.

Молчаливое согласие конкурентов

Другие банки, в отличие от Сбербанка, пока не стали в открытую выступать против новой идеи НСПК. Например, сознавшийся в 2025 г. в слежке за сотрудниками Совкомбанк уже прорабатывает план дальнейших действий «в связи с новым регулированием», пишут «Ведомости».

Как сообщила изданию старший управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова, сейчас карты Visa и MasterCard составляют в пределах 15% активных карт банка. «Политика банка по замене пластика будет адаптироваться под требования регулятора и максимальный комфорт для клиентов», – добавила она.