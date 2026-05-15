ПСБ и Демидовский университет открыли кафедру кибербезопасности банковских систем

ПСБ и Демидовский университет подписали соглашение о создании базовой кафедры «Кибербезопасность банковских систем» на математическом факультете ЯрГУ. С сентября 2026 года эксперты банка начнут вести прикладные дисциплины для студентов, а также организуют для них стажировки и практику. Выпускники смогут присоединиться к команде информационной безопасности ПСБ.



Практика вместо теории

Соглашение о создании кафедры «Кибербезопасность банковских систем» было подписано в Ярославле Дмитрием Миклухо, старшим вице-президентом, руководителем блока информационной безопасности ПСБ, и Артёмом Иванчиным, ректором ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Кафедра «Кибербезопасность банковских систем» станет структурным подразделением вуза на математическом факультете. Эксперты ПСБ с сентября 2026 года будут вести на новой кафедре прикладные дисциплины для студентов специалитета «Компьютерная безопасность» и бакалавриата «Информационная безопасность». Практическая часть образовательных программ будет усилена. Запланирована также производственная и преддипломная практика бакалавров и специалистов. Кроме того, студенты Демидовского университета смогут проходить в ПСБ стажировки, а в перспективе — присоединиться к команде информационной безопасности банка.

Кадры для региона

«Совместная работа банка и вуза будет напрямую способствовать увеличению количества высококвалифицированных кадров для Ярославской области. Наши эксперты будут делиться практическим опытом, помогая студентам освоить навыки, необходимые для современной цифровой экономики. Инвестиции в образование сегодня определяют конкурентоспособность региона завтра, и наша задача — сделать так, чтобы студенты выпускались из вуза с уже актуальными, применимыми на практике знаниями и навыками», — сказал Дмитрий Миклухо на торжественной церемонии подписания положения.

«Создание базовой кафедры — стратегический шаг для развития партнерства Демидовского университета и банка ПСБ. Объединение академического образования с прикладными задачами банка позволит интенсивнее внедрять инновации в учебный процесс. Обучающиеся получат прямой доступ к реальным кейсам современной банковской ИТ-сферы, а наши партнеры — возможность готовить себе кадры со студенческой скамьи по нашим лучшим образовательным стандартам», — отметил Артём Иванчин.