Российские ученые получили патент США на нейросеть для распознавания банковских карт и документов

Smart Engines получила 100-й патент на технологию ИИ для упрощенного распознавания банковских карт и паспортов. Технология сама определяет на снимке нужный объект.

Как стало известно CNews, ученые российской ИИ-компании Smart Engines запатентовали в США технологию искусственного интеллекта (ИИ) для систем распознавания документов, применяемых при дистанционном обслуживании клиентов. Например, для распознавания банковских карт и паспортов.

Разработанный метод позволяет находить документ на изображении независимо от его содержания и фона. По словам главы компании Владимира Арлазарова, это актуально для сценариев цифрового онбординга и проверки личности финансовыми и госорганизациями, где пользователи загружают фотографии документов, сделанные в обычных условиях.

Зачем это нужно

Предложенный подход объединяет анализ геометрии изображения и контрастных характеристик. ИИ выделяет контуры и линии, строит геометрическую модель документа и сравнивает ее с ожидаемой формой, попутно оценивая разницу между областью документа и фоном. Это делает технологию применимой для поиска любых объектов с прямоугольной геометрией — например, удостоверений личности или банковских карт.

На фото сгенерированные данные Smart Engines

В компании отмечают, что основная доля ошибок при цифровом онбординге возникает именно на этапе съемки документа в неконтролируемых условиях. Разработанный метод позволяет системе самостоятельно находить документ на снимке, без жестких требований к его положению в кадре.

Патент США — позволяет выходить на глобальный рынок и защищает от копирования там, где сильны конкуренты (например, от Google), пояснил CNews собеседник среди разработчиков ПО.

Запатентованный метод уже внедрен в программные решения Smart Engines для распознавания паспортов, идентификационных карт и других удостоверений личности всех стран мира, а также чтения банковских карт. Ее, например, используют, аэропорты «Шереметьево» и «Внуково» РЖД, ФНС, ВТБ, а также большая тройка сотовых операторов.

«Это не история про новую научную задачу, а про патентование конкретной архитектуры решения: как именно система выделяет документ, нормализует изображение и подготавливает его к дальнейшему распознаванию, — рассказал CNews Владислав Лаптев, директор по инновациям Fork-Tech. — Именно такие прикладные улучшения и дают основную ценность рынку, потому что в удаленной идентификации качество результата обычно определяется не общей идеей, а устойчивостью алгоритма к реальным пользовательским снимкам».

По его словам, похожие патентные решения уже есть, в том числе у крупных международных игроков (например, IBM): рынок давно движется в сторону более точной работы с шаблонами, ключевыми точками и геометрическими искажениями документа.

О разработчике

Smart Engines — российская компания-разработчик искусственного интеллекта. Основана в 2016 г. учеными в сфере распознавания символов, изображений и обработки документов. Технологиями распознавания Smart Engines пользуются 70% жителей России и больше 275 млн человек по всему миру.

По итогам 2024 г. компания заработала 830 млн руб., что на 80% выше, чем по итогам 2023 г. За 10 лет системы распознавания документов принесли ИИ-разработчику Smart Engines более 2 млрд руб.

На сегодняшний день портфель интеллектуальной собственности компании насчитывает 100 патентов, включая российские и международные регистрации.

Кристина Холупова

