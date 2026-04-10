ПСБ признали лучшим за летнюю ИТ-подготовку школьников
Совместный проект банка и губернаторских школьных трудовых отрядов Севастополя по организации летней работы старшеклассников в ИТ-центре ПСБ победил в номинации «Лучшая программа трудоустройства подростков» конкурса «Ответственное трудоустройство подростков», прошедшего в рамках Х Международного форума труда в Санкт-Петербурге.
Как школьников учат ИТ-профессиям прямо в банке
С 2024 года банк проводит для школьников Севастополя летние трудовые ИТ-смены. Проект реализуется совместно с Правительством Севастополя и призван познакомить подростков с миром информационных технологий.
В ходе программы учащиеся 14–17 лет на протяжении месяца погружаются в мир ИТ профессий: они осваивают роли релиз менеджеров и бизнес аналитиков, знакомятся с такими специальностями, как системный аналитик, бэкенд , фронтенд и iOS разработчик, DevOps специалист, изучают основы бизнес анализа и жизненный цикл разработки программного обеспечения.
Авторские программы, разработанные специалистами ИТ блока ПСБ, специально адаптированы для старшеклассников. Под руководством опытных ИТ экспертов участники не только получают актуальные знания и выполняют реальные прикладные задачи, но и развивают гибкие навыки, пробуют себя в креативной работе и накапливают практический опыт в сфере информационных технологий.
За время работы проекта в школьных ИТ сменах приняли участие 110 ребят: 50 из них прошли программу в 2024 году, ещё 60 — в 2025 м.
«Инвестиция в юные таланты — это вклад в будущее российской ИТ отрасли и банковского сектора. Наш проект летних ИТ смен в Севастополе предоставляет ребятам реальную возможность раскрыть свой потенциал, получить практические навыки под руководством профессионалов и сделать первые шаги в карьере. Мы и поддерживаем молодёжь, и целенаправленно формируем крепкий кадровый резерв для ИТ в банках. Сегодняшние школьники — завтрашние лидеры цифровых преобразований в финансовой сфере. Поэтому, безусловно, мы будем развивать этот проект и усиливать работу со школьниками в наших ИТ-центрах, которые в летние каникулы будут ждать новых учеников», — сказал Никита Шамрай, старший вице-президент, руководитель блока информационных технологий ПСБ.