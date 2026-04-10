CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках
|

ПСБ признали лучшим за летнюю ИТ-подготовку школьников

Совместный проект банка и губернаторских школьных трудовых отрядов Севастополя по организации летней работы старшеклассников в ИТ-центре ПСБ победил в номинации «Лучшая программа трудоустройства подростков» конкурса «Ответственное трудоустройство подростков», прошедшего в рамках Х Международного форума труда в Санкт-Петербурге.

Как школьников учат ИТ-профессиям прямо в банке

С 2024 года банк проводит для школьников Севастополя летние трудовые ИТ-смены. Проект реализуется совместно с Правительством Севастополя и призван познакомить подростков с миром информационных технологий.

В ходе программы учащиеся 14–17 лет на протяжении месяца погружаются в мир ИТ профессий: они осваивают роли релиз менеджеров и бизнес аналитиков, знакомятся с такими специальностями, как системный аналитик, бэкенд , фронтенд и iOS разработчик, DevOps специалист, изучают основы бизнес анализа и жизненный цикл разработки программного обеспечения.

Авторские программы, разработанные специалистами ИТ блока ПСБ, специально адаптированы для старшеклассников. Под руководством опытных ИТ экспертов участники не только получают актуальные знания и выполняют реальные прикладные задачи, но и развивают гибкие навыки, пробуют себя в креативной работе и накапливают практический опыт в сфере информационных технологий.

За время работы проекта в школьных ИТ сменах приняли участие 110 ребят: 50 из них прошли программу в 2024 году, ещё 60 — в 2025 м.

«Инвестиция в юные таланты — это вклад в будущее российской ИТ отрасли и банковского сектора. Наш проект летних ИТ смен в Севастополе предоставляет ребятам реальную возможность раскрыть свой потенциал, получить практические навыки под руководством профессионалов и сделать первые шаги в карьере. Мы и поддерживаем молодёжь, и целенаправленно формируем крепкий кадровый резерв для ИТ в банках. Сегодняшние школьники — завтрашние лидеры цифровых преобразований в финансовой сфере. Поэтому, безусловно, мы будем развивать этот проект и усиливать работу со школьниками в наших ИТ-центрах, которые в летние каникулы будут ждать новых учеников», — сказал Никита Шамрай, старший вице-президент, руководитель блока информационных технологий ПСБ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием
Показать еще