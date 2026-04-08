Российским банкам разрешат подписывать договоры с новыми клиентами по видеосвязи

В скором времени банкам в России могут разрешить заключать договоры об обслуживании новых клиентов по видеосвязи, соответствующий экспериментально-правовой режим в апреле 2026 г. уже разрабатывает Центральный банк. Эксперты отмечают, что банкам будет выгодно использовать удаленные способы обслуживания клиентов, особенно с учетом сокращения офисов по стране.

Экспериментально-правовой режим

Центральный банк (Центробанк) России может позволить банкам обслуживать клиентов по видеосвязи, пишут «Ведомости». В первую очередь речь идет о возможности дистанционного открытия счета для новых клиентов.

В апреле 2026 г. Центробанк разрабатывает экспериментально-правовой режим (ЭПР), который позволит банкам заключать договоры на обслуживание новых клиентов по видеосвязи, об этом «Ведомостям» рассказали три собеседника, близких к различным финансовым организациям и ИТ-компаниям. Заместитель председателя Национального совета финансового рынка (НСФР) Александр Наумов разработку такого ЭПР подтвердил.

8 апреля 2026 г. регулятор проводит согласование режима с Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) России, Федеральной службой безопасности (ФСБ), Министерством финансов (Минфин) и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры), утверждает Александр Наумов. В НСФР надеются, что Центробанк завершит этот процесс уже в первом полугодии 2026 г., поэтому опробовать новую схему работы банки и их клиенты смогут уже в этом году.

Обсуждение ввода режима

НСФР уже обсудил с представителями финансовых организаций их видение данного ЭПР, а также типовые сценарии открытия банковских счетов с использованием видеосвязи и необходимость применения исключительно отечественных ИТ-систем конференц-связи, соответствующих всем требованиям информационной безопасности (ИБ), сообщил собеседник «Ведомостей». В январе 2026 г. CNews опубликовал рейтинг платформ для организации видеоконференцсвязи.

Другим важным предметом обсуждения стал вопрос безопасности идентификации клиентов через видеосвязь. По словам Александра Наумова, в предложении НСФР содержится отдельный раздел, посвященный рискам, связанным с использованием данной технологии, где подробно описаны возможные угрозы и меры противодействия деструктивным действиям мошенников. Эксперт также отметил, что в апреле 2026 г. российские банки уже располагают значительным количеством отработанных мер и технологий, направленных на снижение уровня мошенничества. Этот накопленный опыт и существующие решения могут быть эффективно использованы и при реализации нового механизма удаленной идентификации.

При обсуждении данного режима с Центробанком была оговорена возможность установки некоторых ограничений, например предоставления доступа к видеоидентификации только определенному кругу клиентов или установления лимитов по сумме остатка на счете и максимальному размеру одной операции, говорит Наумов. Вместе с тем финансовые организации предлагают не вводить их для отдельных инструментов с низкими рисками, продолжает он. К таким операциям эксперт относит открытие счета индивидуальных предпринимателей (ИП).

Представитель Министерства экономического развития (Минэкономразвития) рассказал «Ведомостям», что по такому ЭПР инициативное предложение пока не поступало. Но ведомство приветствует запуск режима для тестирования инноваций в финансовой сфере, поскольку это поможет банкам сократить издержки на содержание отделений и расширить географию присутствия без открытия новых офисов, добавил он.

Представитель Минцифры также сообщил, что документ в министерство пока не поступил, но в случае его получения он будет рассмотрен в установленном порядке.

Круг желающих

Банки заинтересованы в удаленных способах обслуживания клиентов с учетом сокращения числа физических офисов по стране, отмечает Наумов.

Желание принять участие в работе ЭПР уже выразили ВТБ, «Альфа-Банк» и «Россельхозбанк», сообщил источник «Ведомостей», близкий к обсуждению инициативы. В банке «Синара», Совкомбанке, ОТП Банке и ТрансКапиталБанк (ТКБ) подтвердили готовность к участию в подобном сотрудничестве.

Удаленная идентификация особенно актуальна для клиентов, находящихся за пределами РФ, добавил заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис. По его словам, внедрение технологий видеосвязи позволит и иностранным гражданам удаленно открывать цифровые счета.

Онлайн-идентификация

В тоже время master of business administration (MBA)-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Войлуков считает, что появление такой услуги позволит закрыть ряд запросов. Опыт показывает, что даже в обычной жизни, если не учитывать, например, период пандемии Covid-19, со стороны клиентов есть запрос на разные варианты обслуживания в зависимости от его потребностей и удобства, говорит он.

По мнению аналитика акселератора Fintech Lab Сергея Вильянова, внедрение режима ЭПР позволит банкам проводить первичную удаленную идентификацию клиентов с использованием видеосвязи. В апреле 2026 г. для открытия счета или выполнения иных действий, требующих идентификации, клиенту необходимо лично посетить отделение банка либо организовать встречу с его представителем. Таким образом, запуск ЭПР существенно упростит и ускорит процесс удаленной идентификации, сделав его более удобным для клиентов и снизив операционную нагрузку на банковские отделения.