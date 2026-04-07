Конференция CNews «Сетевая безопасность» состоится 19 мая 2026 года

Конференция CNews «Сетевая безопасность» состоится 19 мая 2026 года19 мая 2026 г. CNews проведет конференцию «Сетевая безопасность».
Вопросы к обсуждению:
Российский рынок
- Как изменился объем российского рынка сетевой безопасности после ухода крупных иностранных вендоров?
- Какие драйверы роста рынка сетевой безопасности являются наиболее значимыми в текущих условиях?
- Как соотносятся темпы роста российского рынка сетевой безопасности с мировыми показателями?
- Какие отрасли экономики демонстрируют наибольший спрос на отечественные решения сетевой безопасности?
- Как актуализация Доктрины информационной безопасности России в 2025 году повлияла на нормативно-правовую базу рынка?
Технологический суверенитет
- Насколько успешно проходит процесс импортозамещения в сегменте межсетевых экранов нового поколения (NGFW) в России?
- Какие сегменты сетевой безопасности остаются наименее «суверенными» и требуют наибольших инвестиций в разработку?
- Как компании решают проблему поддержки и обновления унаследованного импортного оборудования сетевой безопасности?
- В чем сильные и слабые стороны российских вендоров сетевой безопасности?
- Как развитие аппаратного обеспечения для ИБ в России влияет на общую картину рынка сетевой безопасности?
Угрозы и инновации
- Какие типы киберугроз являются наиболее распространенными и опасными для российских сетей?
- Как российские решения адаптируются к новым угрозам, связанным с использованием искусственного интеллекта злоумышленниками?
- Какие инновации в области систем обнаружения и предотвращения вторжений предлагают отечественные вендоры?
- Как концепция киберустойчивости меняет подход компаний к построению архитектуры сетевой безопасности?
- Как развитие концепции Zero Trust реализуется в российских программных и аппаратных решениях сетевой безопасности?
Бизнес-модели и практики
- Насколько востребована сервисная модель потребления на российском рынке сетевой безопасности?
- Какие существуют эффективные практики интеграции отечественных систем сетевой безопасности (NGFW, IDS/IPS) с национальными центрами мониторинга киберугроз (например, НКЦКИ)?
- Какую роль играют решения класса SASE на российском рынке и насколько они готовы заменить традиционные подходы к защите периметра?
- Как российские компании решают задачу защиты распределенных сетей и удаленных рабочих мест, учитывая возросшую мобильность сотрудников?
- Каковы основные барьеры для малого и среднего бизнеса при внедрении комплексных решений сетевой безопасности?
Будущее сетевой безопасности
- Каким будет российский рынок сетевой безопасности к 2030 году?
- Как развитие облачных технологий и гибридных инфраструктур изменит подходы к сетевой безопасности?
- Как развитие технологий квантовых вычислений может повлиять на существующие методы шифрования и безопасности сетей в долгосрочной перспективе?
- Каковы перспективы экспорта российских решений сетевой безопасности на рынки дружественных стран?
- Каким вы видите идеальное комплексное решение сетевой безопасности для российской компании будущего?
К участию приглашаются представители государственных ведомств, компаний всех отраслей экономики, внедряющих решения по обеспечению сетевой безопасности, ИТ-компаний, предлагающих такие инструменты, а также аналитики и независимые эксперты.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена.