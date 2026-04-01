Конференция CNews «Практика IBP: От внедрения к результату» состоится 8 апреля 2026 года

CNews приглашает принять участие в конференции 8 апреля 2026 г. «Практика IBP: От внедрения к результату».

Регистрация по ссылке.

С докладами выступят:

Валентин Толкунов, эксперт-консультант и преподаватель-практик по IBP в РЭУ, РАНХиГС;

Павел Шингарев, генеральный директор, Knowledge Space;

Сара Чавушян, старший менеджер технологической практики, «ТеДо»;

Алексей Казённов, директор интегрированного планирования, Hoff;

Никита Терёхин, начальник отдела прогнозирования спроса и планирования операций, Пивоваренная компания «Балтика»;

Алексей Яковлев, ИО начальника планово-экономического управления, Распадская угольная компания;

Евгений Заболотный, руководитель проекта, Х5 Tech;

Карина Муромцева, руководитель проектов, ПАО ГМК «Норильский никель»;

Татьяна Воробьева, директор по Планированию, «Арнест ЮниРусь»;

Дарья Сломова, руководитель направления MRP, GRASS;

Денис Треков, директор по развитию, Novo BI;

Алексей Карнаух, генеральный директор Team Value, партнер Х5 по внедрению IBP-решений;

Дмитрий Ржевский, руководитель проектов по цифровизации производственного планирования, ТВЭЛ;

Наталья Давидовская, Vice President Supply Chain, Mondelez International;

Михаил Иванов, директор, руководитель практики управления цепочками поставок, «ТеДо»;

Виталий Коломиец, руководитель товародвижения, «Яндекс.Лавка».

Основные темы конференции:

Российский рынок

Каковы ключевые тренды развития российского рынка IBP?

Какие отрасли являются основными драйверами спроса на IBP-решения в России?

Каков текущий уровень зрелости российского рынка IBP по сравнению с мировыми практиками?

Какие макроэкономические факторы больше всего влияют на принятие решений о внедрении IBP российскими компаниями?

Как уход иностранных вендоров повлиял на стратегию российских компаний по выбору IBP-платформ?

Российские IBP

Насколько российские IBP-платформы функционально готовы к конкуренции с ушедшими мировыми лидерами?

Какие уникальные функции или модули предлагают российские вендоры, специально адаптированные под специфику российского бизнеса?

Существует ли проблема зависимости российских IBP-решений от зарубежных компонентов или технологий?

Какие требования к информационной безопасности предъявляются к IBP-системам в России, особенно в критически важных отраслях?

Существует ли дефицит квалифицированных специалистов и консультантов по внедрению и администрированию российских IBP-систем?

Технологии и решения

Особенности внедрения

Какие критерии становятся решающими при выборе между отечественными IBP-системами сегодня?

Как изменилась средняя продолжительность проектов по внедрению IBP в России после ухода иностранных вендоров?

Какие финансовые показатели демонстрируют российские компании после успешного внедрения отечественных IBP-систем?

С какими основными организационными и техническими сложностями сталкиваются компании при миграции с иностранных IBP-систем на российские аналоги?

Как происходит процесс трансформации корпоративной культуры и преодоления «силосного» мышления при внедрении IBP в российских реалиях?

Будущее IBP