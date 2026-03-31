Премии CNews «Инновация года» и «Импортозамещение года»: начат отбор номинантов

Издание CNews объявило о начале сбора заявок на соискание премий «Инновация года» и «Импортозамещение года». Экспертный совет рассмотрит проекты и технологии, позволившие существенно повысить эффективность российского бизнеса и госструктур.

Как подать заявку на премию «Инновация года»

Прием заявок на соискание премии «Инновация года 2026» продлится до 29 мая 2026 г. Оргкомитет рассматривает заявки от разработчиков, поставщиков и заказчиков передовых технологий в 36 номинациях по пяти направлениям. Награждение лауреатов состоится на мероприятии «CNews Forum Кейсы» 18 июня 2026 г.

Задача премии – привлечь широкое внимание к успешному российскому опыту разработки и использования инноваций. Экспертный совет отметит наградой наиболее удачные и перспективные проекты и технологии, показавшие свою эффективность в российских предприятиях различных секторов экономики и госструктурах.

Подробная информация о номинациях, правилах участия в конкурсе и критериях оценки размещена на сайте премии «Инновация года».

Как подать заявку на премию «Импортозамещение года»

Прием заявок на соискание премии «Импортозамещение года» продлится также до 29 мая 2026 г. Рассматриваются заявки от организаций в 21 номинации по трем направлениям. Из числа поданных заявок Экспертный совет отбирает победителей в каждой номинации. Награждение лауреатов состоится на мероприятии «CNews Forum Кейсы» 18 июня 2026 г.

Задачей награды CNews «Импортозамещение года» является отметить общественным признанием ключевые технологии и наиболее успешные проекты, а также персон, которые оказывают наибольшее влияние на этот процесс.

Лауреаты премии «Инновация года» в 2025 г.

Награду в номинации «Процессинг. Инновация года» получил CUPIS Unified Processing — отечественный импортонезависимый платежный процессинг. Он поддерживает до 35 000 платежей в минуту с SLA более 99,99%.

«Альт Рабочая станция» 11.0 стала лауреатом премии «Операционные системы. Инновация года». Система использует новейшие версии GNOME и работает на ноутбуках, десктопах, интерактивных досках и планшетах с управлением жестами и мультитач. Встроенные инструменты собирают обратную связь и передают её разработчикам, ускоряя эволюцию продукта под реальные задачи.

foto_4_1.jpeg
Награду в номинации «Операционные системы. Инновация года» в 2025 г. получил Алексей Смирнов, председатель совета директоров «Базальт СПО»

Лучшим проектом в номинации «Виртуализация: проект года» стал переход компании «ЗН Цифра» на российские решения Basis. Продукты включают Basis Dynamix Standard для управления серверами и Basis Workplace для виртуальных рабочих столов.

Награду в номинации «Решения для управления программно-определяемыми сетями» получил Basis SDN. Система переносит управление сетью на уровень ПО, упрощая настройку и сегментацию сетей.

21_1.jpg
Награду в номинации «ВКС-решение года» в 2024 г. получил Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies

Компания «Норильский никель» стала лауреатом премии в номинации «Ситуационно-аналитические центры безопасности». Корпоративная система собирает данные с различных систем безопасности и обеспечивает своевременное реагирование на угрозы.

IVA One получила премию «Инновация года в корпоративных коммуникациях». Платформа объединяет мессенджеры, звонки, вебинары, почту, календарь, распознавание речи и онлайн-переводчики.

lukavenkoshishkinsazonov_1.webp
Награду в номинации «Инновация года: EdTech-сервисы скрининга и акселерации разработчиков» в 2023 г. получили Александр Сельдемиров, генеральный директор, Олег Лукавенко, создатель Jumse, и Максим Сазонов, коммерческий директор ITQuick

ВТБ стал лауреатом награды в номинации «Аутентификация в интернет-банке для бизнеса». Клиенты могут входить через биометрию, электронную подпись и госуслуги, а также использовать Face ID и Touch ID.

Лучшим решением в номинации «Система принятия решений» признана Decision Flow. Система автоматизирует оценку рисков, обогащение данных и скоринг в реальном времени.

Лауреаты премии «Импортозамещение года» в 2025 г.

Лауреатом премии в номинации «ESM: Импортозамещение года» стал проект Россельхозбанка, который заменил зарубежную систему HP SM на российскую платформу «Диво». Внедрены модули «Диво Портал», «Диво Сервис» и «Диво Мера», автоматизировано предоставление более 2000 ИТ- и бизнес-услуг. Экономический эффект составил 100–120 млн руб. экономии.

В номинации «Серверная операционная система года» победила Platform V SberLinux OS Server, основанная на ядре Linux. Решение позволяет строить отказоустойчивую инфраструктуру для серверов, систем хранения данных и виртуализации.

foto_3_1.jpeg
Награду в номинации «Серверная операционная система года» получил Антон Атоян, заместитель генерального директора «СберТех»

В номинации «Хранение и управление данными. Импортозамещение года» лауреатом стал проект «Северстали» и VK по внедрению объектного хранилища S3 для хранения более одного петабайта данных. Технология обеспечивает отказоустойчивость и масштабируемость.

03_1.jpg
Награду в номинации «Платформа года для импортозамещения» в 2024 г. получили Антон Филимонов, руководитель центра компетенций разработки «Газпром ЦПС», и Сергей Артюхов, директор дивизиона «СберТех»

В номинации «Частное облако в машиностроении: проект года» победил «АвтоВАЗ», внедривший частное облако для гибридной инфраструктуры. Решение включает защищенный контур и ЦОДы с резервированием, обеспечивая отказоустойчивость и соответствие требованиям регуляторов.

bulgakovstoyanovdobrovinskii_1.jpeg
Награду в номинации «Импортозамещение года на транспорте» в 2023 г. получили Кирилл Булгаков, первый заместитель генерального директора, Алексей Стоянов, директор центра компетенций 1С Холдинга Т1, Александр Добровинский, заместитель генерального директора по информационным технологиям «Шереметьево Хэндлинг»

Лауреатом премии «Защита данных: проект года» стала компания RuBackup, завершившая крупнейшую инсталляцию отечественной системы резервного копирования для банков. Решение поддерживает кластерную конфигурацию PostgreSQL Patroni и интеграцию с OpenStack.

