Российские ученые получили американский патент на ИИ для исключения галлюцинаций

Smart Engines запатентовала в США технологию ИИ, которая исключает галлюцинации и повышает надежность распознавания документов. По данным разработчика, это решает проблему «додумывания» системы распознавания из-за плохого качества данных.

Как стало известно CNews, российский ИИ-разработчик Smart Engines получил патент США на технологию, повышающую надежность распознавания документов. Об этом CNews рассказал гендиректор компании Владимир Арлазаров.

Технология, по утверждения разработчика, повышает надежность распознавания документов за счет встроенного механизма контроля качества. Разработка еще до запуска OCR (оптическое распознавание символов) определяет, возможно ли корректное считывание текстовых полей на изображении, исключая риски галлюцинаций и несоответствия данных.

Это 18-й патент Smart Engines в США, закрепляющий приоритет российского изобретения в области ИИ на международном рынке.

«Одна из ключевых проблем современных решений для обработки документов — отсутствие надежности, когда система интерпретирует или “додумывает” данные на нечитаемых и плохо различимых участках изображения, — говорит Арлазаров. — Это создает критический риск несоответствия данных и ограничивает применение ИИ в полностью автоматических бизнес-сценариях. Мы исключаем такие ситуации: система работает только с той информацией, которая действительно присутствует на изображении. Это гарантирует стабильный и предсказуемый результат при минимальных ресурсозатратах».

Для чего это нужно

В основе решения лежит математическая модель, анализирующая проективные преобразования текстовых полей и оценивающая минимальный уровень детализации, необходимый для корректного распознавания символов.

Процесс извлечения искаженных данных ИИ Smart Engines

По итогам оценки технология Smart Engines принимает решение: достаточно ли данных на изображении для точного извлечения содержимого документа. Это позволяет еще до запуска распознавания определить, можно ли извлечь данные без потери качества, и исключить ситуации, когда алгоритмы «додумывают» недостающую информацию, пояснил Арлазаров.

Технология может применяться для распознавания с помощью мобильных устройств, когда документы часто распознаются под углом или при плохом освещении. Разработка значительно повышает надежность процесса и снижает количество ошибок при распознавании, утверждают в компании. При работе с видеопотоком технология автоматически выбирает наиболее качественные кадры, минимизируя влияние случайных факторов и повышая стабильность результатов распознавания.

Smart Engines патентует свои технологии в области компьютерного зрения и распознавания документов в России и других странах мира. На сегодняшний день портфель интеллектуальной собственности компании также насчитывает 78 патентов РФ.

О разработчике

Smart Engines — российская компания-разработчик искусственного интеллекта. Основана в 2016 г. учеными в сфере распознавания символов, изображений и обработки документов. Технологиями распознавания Smart Engines пользуются 70% жителей России и больше 275 млн человек по всему миру.

По итогам 2024 г. компания заработала 830 млн руб., что на 80% выше, чем по итогам 2023 г. За 10 лет системы распознавания документов принесли ИИ-разработчику Smart Engines более 2 млрд руб.

Кристина Холупова

