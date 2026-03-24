Крупнейшее ИТ-мероприятие лета «CNews FORUM Кейсы 2026». Первые спикеры уже определены
На очередном «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» основной темой станет использование новейших технологий в процессе цифровой трансформации. Эксперты в области информационных технологий поделятся своими историями о том, как они совершали ошибки и как находили успешные решения. Они также расскажут о преимуществах, которые получили их заказчики в результате внедрения этих технологий. Первые спикеры уже подтвердили готовность выступить с докладами на мероприятии.
Крупнейшее мероприятие лета 2026 г. «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 18 июня. Свое участие в мероприятии в качестве спикеров подтвердили:
Мероприятие примет более 1000 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны. На «CNews FORUM Кейсы» будут прочитаны более 100 докладов.
Участие на «CNews FORUM Кейсы» подтвердили:
Владимир Ивин, заместитель руководителя Федеральной таможенной службы;
Олег Матвейчев, заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи;
Анна Катамадзе, заместитель руководителя Федерального казначейства;
Елена Трошина, директор Департамента технологического развития Министерства сельского хозяйства РФ;
Марьян Гончар, директор департамента информационных технологий и цифровой трансформации Концерна «Уралвагонзавод»;
Дмитрий Чудинов, заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Почты России»;
Дмитрий Ильин, заместитель генерального директора по ИТ Международного аэропорта «Шереметьево»;
Андрей Бреган, директор Департамента цифровой трансформации и ИТ «Объединенной судостроительной корпорации»;
Дмитрий Колотев, руководитель отдела информационных технологий MERCK;
Руслан Каримов, заместитель генерального директора по ИТ и цифровым технологиям «Восточной горнорудной компании»;
Роман Цыганков, директор по информационным технологиям и цифровым сервисам «Автозавода Санкт-Петербург»;
Александр Афанасьев, начальник Инновационного центра ГКУ ЦОДД;
Надежда Сурова, директор Центра компетенций «Цифровая экономика», член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по цифровой экономике;
Вячеслав Лапенков, начальник отдела департамента информационных технологий Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики;
Юрий Близгарев, директор по информационным технологиям «Арнест Юнирусь»;
Геннадий Гребеник, CDTO FORA BANK;
Алексей Шершнев, ИТ-директор Farzoom;
Николай Городецкий, директор по развитию бизнес-системы «Свеза-Лес»;
Карина Садова, руководитель направления AI X5 Digital;
Андрей Коптелов, CEO Школы бизнес-анализа Андрея Коптелова;
Валентина Королева, руководитель отдела автоматизации бизнес-процессов ГК «ВИК»;
Роман Пронин, руководитель Управления по автоматизации и оптимизации процессов S8 Capital («ТК «Центр»);
Дмитрий Осипов, СТО в Управлении цифровых клиентских сервисов ОМК;
Алена Балашова, руководитель департамента утилизации ГК «Акрон Холдинг»;
Олег Гришко, главный архитектор ЕАПТЕКА; Михаил Божор, генеральный директор «Афонин, Божор и партнеры»;
Артем Евсеев, советник практики интеллектуальной собственности ЮК ЭБР;
Татьяна Бурдюгова, директор по стратегическому управлению «ТОП-Сервис»;
Александр Нестеров, руководитель направления развития ПАК VK Tech;
Анатолий Чекмарев, заместитель генерального директора «ААА Управления Капиталом»;
Алексей Титов, руководитель Центра архитектуры и анализа ГК «ФСК»;
Роман Мезенцев, независимый эксперт по банковским технологиям;
Владимир Золотов, директор по ИТ «Гринатом»;
Максим Халтурин, специалист PDM «Металлоинвест-JSA»;
Роман Шиндин, руководитель технического presale Tibbo Systems;
Кирилл Алифанов, модератор, советник по ИТ.
Главная тема «CNews FORUM Кейсы» — обмен опытом ИТ-лидеров о цифровой трансформации, акцент на успешных кейсах и извлеченных уроках из ошибок для достижения реальных бизнес-результатов.
Мероприятие будет состоять из восьми тематических секций с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора:
- «Цифровая трансформация»
- «Цифровизация банков»
- «Импортозамещение»
- «Цифровизация торговли»
- «Цифровизация промышленности»
- «Искусственные интеллект и большие данные»
- «Информационная безопасность»
- «Платформы контейнеризации»
- «Мобильность в бизнесе»
- «Business Process Management»
- и «Оптимизация цифровой инфраструктуры»
В программе «CNews FORUM Кейсы» выделено больше времени для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем.
