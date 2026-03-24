Крупнейшее ИТ-мероприятие лета «CNews FORUM Кейсы 2026». Первые спикеры уже определены

Разделы

На очередном «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» основной темой станет использование новейших технологий в процессе цифровой трансформации. Эксперты в области информационных технологий поделятся своими историями о том, как они совершали ошибки и как находили успешные решения. Они также расскажут о преимуществах, которые получили их заказчики в результате внедрения этих технологий. Первые спикеры уже подтвердили готовность выступить с докладами на мероприятии.

Крупнейшее мероприятие лета 2026 г. «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 18 июня. Свое участие в мероприятии в качестве спикеров подтвердили:

Зарегистрироваться на «CNews FORUM Кейсы» можно уже сейчас.

Мероприятие примет более 1000 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны. На «CNews FORUM Кейсы» будут прочитаны более 100 докладов.

CNews FORUM традиционно не оставляет пустых мест в зале

Участие на «CNews FORUM Кейсы» подтвердили:

Владимир Ивин, заместитель руководителя Федеральной таможенной службы;

Олег Матвейчев, заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи;

Анна Катамадзе, заместитель руководителя Федерального казначейства;

Елена Трошина, директор Департамента технологического развития Министерства сельского хозяйства РФ;

Марьян Гончар, директор департамента информационных технологий и цифровой трансформации Концерна «Уралвагонзавод»;

Дмитрий Чудинов, заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Почты России»;

Дмитрий Ильин, заместитель генерального директора по ИТ Международного аэропорта «Шереметьево»;

Андрей Бреган, директор Департамента цифровой трансформации и ИТ «Объединенной судостроительной корпорации»;

Дмитрий Колотев, руководитель отдела информационных технологий MERCK;

Руслан Каримов, заместитель генерального директора по ИТ и цифровым технологиям «Восточной горнорудной компании»;

Роман Цыганков, директор по информационным технологиям и цифровым сервисам «Автозавода Санкт-Петербург»;

Александр Афанасьев, начальник Инновационного центра ГКУ ЦОДД;

Надежда Сурова, директор Центра компетенций «Цифровая экономика», член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по цифровой экономике;

Вячеслав Лапенков, начальник отдела департамента информационных технологий Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики;

Юрий Близгарев, директор по информационным технологиям «Арнест Юнирусь»;

Геннадий Гребеник, CDTO FORA BANK;

Алексей Шершнев, ИТ-директор Farzoom;

Николай Городецкий, директор по развитию бизнес-системы «Свеза-Лес»;

Карина Садова, руководитель направления AI X5 Digital;

Андрей Коптелов, CEO Школы бизнес-анализа Андрея Коптелова;

Валентина Королева, руководитель отдела автоматизации бизнес-процессов ГК «ВИК»;

Роман Пронин, руководитель Управления по автоматизации и оптимизации процессов S8 Capital («ТК «Центр»);

Дмитрий Осипов, СТО в Управлении цифровых клиентских сервисов ОМК;

Алена Балашова, руководитель департамента утилизации ГК «Акрон Холдинг»;

Олег Гришко, главный архитектор ЕАПТЕКА; Михаил Божор, генеральный директор «Афонин, Божор и партнеры»;

Артем Евсеев, советник практики интеллектуальной собственности ЮК ЭБР;

Татьяна Бурдюгова, директор по стратегическому управлению «ТОП-Сервис»;

Александр Нестеров, руководитель направления развития ПАК VK Tech;

Анатолий Чекмарев, заместитель генерального директора «ААА Управления Капиталом»;

Алексей Титов, руководитель Центра архитектуры и анализа ГК «ФСК»;

Роман Мезенцев, независимый эксперт по банковским технологиям;

Владимир Золотов, директор по ИТ «Гринатом»;

Максим Халтурин, специалист PDM «Металлоинвест-JSA»;

Роман Шиндин, руководитель технического presale Tibbo Systems;

Кирилл Алифанов, модератор, советник по ИТ.

Главная тема «CNews FORUM Кейсы» — обмен опытом ИТ-лидеров о цифровой трансформации, акцент на успешных кейсах и извлеченных уроках из ошибок для достижения реальных бизнес-результатов.

Мероприятие будет состоять из восьми тематических секций с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора:

В программе «CNews FORUM Кейсы» выделено больше времени для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем.

Чтобы принять участие в «CNews FORUM Кейсы», заполните, пожалуйста, анкету.

Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.

