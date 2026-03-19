Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

CNews приглашает принять участие в конференции «Унифицированные коммуникации 2026» 2 апреля 2026 г.
Российские компании предлагают как каcтомизированные, так и облачные UCaaS-продукты. В приоритете корпоративная телефония, видеоконференцсвязь и корпоративные мессенджеры, приложения для совместной работы. Главные тренды — использование технологий ИИ и интеграции унифицированных коммуникаций с корпоративными системами для бесшовной передачи данных. При этом вектор развития направлен от программно-аппаратных к программно-определяемым решениям.
Среди докладчиков:
- Владислав Прокопович, Директор по цифровой трансформации бизнеса, Arlift
- Сергей Хрусталев, Старший руководитель проектов импортозамещения ИТ-инфраструктуры, СИБУР Диджитал
- Анастасия Кондратьева, Руководитель отдела коммуникаций, Объединенные Системы Сбора Платы
- Андрей Гаврилов, Руководитель Центра сопровождения ИТ-инфраструктуры, Казанский федеральный университет
- Валентин Каськов, Директор по ИТ, Специальные системы и технологии
- Елена Белецкая, Директор по поддержке продаж и автоматизации процессов, DPD в России
- Антон Шпорт, Директор коммерческого департамента, CommuniGate Pro
- Денис Петухов, Генеральный директор, CraftTalk
- Дмитрий Денисов, Директор продукта DION, ИТ-холдинг Т1
Приглашаются для выступления:
- Татьяна Пенетова, Менеджер направления Направление управления стратегическими проектами, X5 Group
- Султан Нурутдинов, Директор Департамента информатизации и связи, Казанский федеральный университет
- Роман Капля, Ведущий специалист, ФГБУ НИИ РАДИО
- Сергей Костюк, Советник заместителя Председателя Правления, Московский Кредитный Банк
- Сергей Попов, Управляющий директор по развитию телефонии, Промсвязьбанк
- Владимир Жабровец, Руководитель службы, ГК Черкизово
- Владимир Бондарев, Директор департамента по информационным технологиям, Интеррос
- Илья Козлов, Начальник отдела связи, Буровая компания "Евразия"
- Константин Меденцев, Директор блока информационных технологий, Фора-Банк
- Дмитрий Бердяев, Начальник службы телекоммуникаций, СО ЕЭС
- Андрей Карпунькин, Начальник управления, БАНК УРАЛСИБ
- Геннадий Смирнов, Руководитель дирекции, ВСК
- Александр Саяфаров, Руководитель направления UC, Лента
Основные темы:
Российский рынок UC
• Как развивается российский рынок унифицированных коммуникаций
• Как изменилась доля российских решений
• Насколько отечественные продукты могут заменить иностранные
• Какие сложности возникают в процессе миграции на российское ПО
• Как обеспечить безопасность унифицированных коммуникаций
Основные технологии
• Как организовать корпоративную связь
• ВКС как необходимый атрибут современной компании
• От публичных к корпоративным мессенджерам
• Безопасность унифицированных коммуникаций
• Приложения для совместной работы
• Интеграция UC с корпоративными приложениями
Проекты и кейсы
Как выбрать поставщика унифицированных коммуникаций
• Внедрение отечественной программно-аппаратной платформы — делимся опытом
• Облачные коммуникации — плюсы и минусы
• Миграция на отечественное решение — практический кейс
• Над чем еще надо поработать отечественным вендорам
Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.* - в случае подтверждения от CNews Conferences
