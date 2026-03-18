Злоумышленников щелкнули по носу. Заработал новый сервис защиты россиян от криминальных входящих переводов

Сбербанк создал сервис быстрого возврата денежных переводов по СБП. Он нужен, к примеру, если злоумышленники начали переводить на карту деньги, чтобы подставить или использовать человека в качестве дропа. Этот же сервис позволяет оперативно вернуть легальный перевод, сделанный кем-то по ошибке.

Безопасность 2.0

Сбербанк сообщил CNews об интеграции в свою экосистему нового сервиса, позволяющего россиянам не дать мошенникам подставить себя. Он позволяет моментально вернуть любой сомнительный перевод по системе быстрых платежей (СБП), чтобы правоохранительные органы не посчитали владельца счета дропом.

Дроп – это владелец банковского счета, который по устному договору или против своей воли предоставил данные карты мошенникам для вывода отнятых у других россиян деньги. В 2025 в России началась массовая охота за дропами – пособничество мошенникам выливается для них в уголовные дела с большими сроками.

Напомним, президент России Владимир Путин в июне 2025 г. подписал закон о введении уголовной ответственности для дропов. Максимально возможное наказание по нему – шесть лет лишения свободы.

Часто для перевода средств на карту дропа мошенники используют именно систему быстрых платежей. Нередки и случаи, когда с ее же помощью они подставляют людей – к примеру, им не удалось «раскрутить» очередную потенциальную жертву на деньги, или та в грубой форме ответила им, и в отместку они переводят ей небольшие суммы несколькими переводами.

Защититься от мошеннических переводов на карту стало проще

Подобные переводы нередко вызывают вопросы у служб безопасности банков. Напомним также, что с 2026 г. количество признаков мошенничества с банковскими счетами увеличилось с шести до двенадцати, то есть фактически вдвое.

Существует и другая схема. Например, злоумышленники могут намеренно отправить деньги на счет жертвы, чтобы затем убедить ее вернуть их. При этом для они просят перевести эти деньги на совсем другие реквизиты или на некие «технические» счета. Если владелец счета соглашается, он становится дропом.

Решить вопрос в два клика

Новый сервис Сбербанка позволяет очень оперативно вернуть любой перевод по СБП, но сделать это можно пока только на смартфонах под управлением Android. Все работает через приложение «Сбербанк Онлайн», которое нужно обновить до версии 17.3. Напомним, Сбербанк с 2022 г. под американскими санкциями, поэтому в магазине Google Play его фирменного приложения нет.

Чтобы вернуть перевод по СБП, нужно зайти в историю операций в приложении «Сбербанк Онлайн» и затем найти в ней нужный перевод. Рядом с ним будет кнопка «Вернуть».

А как же iPhone

В Сбербанке не уточняют, когда нововведение появится в веб-версии интернет-банка. Как сообщал CNews, к концу 2024 г. банк превратил «Сбербанк Онлайн» для браузера в полноценный аналог приложения для Android, со всеми доступными на тот момент функциями.

Веб-версия нужна в первую очередь для владельцев iPhone, потому что приложения «Сбербанк Онлайн» из-за санкций нет в Apple App Store, а установить его самостоятельно могут не все. Также веб-версия пригодится тем, кто пользуется старыми устройствами на Android, которые актуальная сборка приложения «Сбербанк Онлайн» не поддерживает.

Важный нюанс

Вернуть деньги, присланные по СБП, новый сервис Сбербанка позволяет лишь в течение 10 календарных дней с момента поступления перевода. Если вовремя не увидеть уведомление о входящей транзакции и не предпринять действия по ее возврату, то через 10 дней отменить такой перевод будет невозможно.

Сам сервис бесплатный. Его использование не расходует имеющиеся лимиты на переводы.

Не СБП единой

В редких случаях несанкционированные переводы могут поступать напрямую со счетов клиентов банков, без использования системы быстрых платежей. И некоторые из этих переводов тоже могут быть мошенническими.

С ними вопрос решается так же, как и с переводами по СБП – их тоже можно отменить в пару кликов в течение 10 дней, после чего деньги будут возвращены отправителю. Как сообщал CNews, эта опция появилась в «Сбербанк Онлайн» летом 2025 г.

Воспользоваться ею может и сам отправитель, если, к примеру, по ошибке отправил деньги не тому получателю. У него есть возможность запросить возврат. Получатель сразу получит уведомление о поступившем запросе на возврат и сможет подтвердить или отклонить его в течение 10 дней. Чек подтвердит статус операции как «возврат перевода», исключая любые сомнения относительно характера платежа.