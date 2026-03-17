Сбербанк возвращает работников из удаленки в офисы. Работники: Нас подталкивают к увольнению

Сотрудники «Центра программ лояльности» («СберСпасибо») рассказали CNews о новых требованиях обязательного посещения офиса. Удаленки лишаются даже иногородние и мамы с маленькими детьми. По мнению сотрудников, жесткие требования провоцируют увольнения специалистов. В Сбербанке утверждают, что такие требования существовали всегда и они продиктованы эффективностью.

Все в офис

Сотрудники дочернего предприятия Сбербанка, в частности «Центра программ лояльности» («СберСпасибо»), рассказали CNews о том, что их переводят с удаленного формата работы в офис. Информацию подтвердили три источника в компании.

По данным собеседников CNews, ИТ-специалисты в конце 2025 г. подписали допсоглашения о том, что по требованию работодателя сотрудник может быть вызван в офис с уведомлением за три дня.

По требованию «свыше», теперь в офисе должно быть не менее 70% сотрудников каждого отдела, хотя ранее больше половины работали из дома.

Позиция Сбербанка

В Сбербанке утверждают, что в АО «Центр программ лояльности» всегда действовал гибридный формат работы. «Базовым принципом является модель 70/30, при которой основная часть рабочего времени проходит в офисе, а часть — дистанционно, — рассказал CNews представитель банка. — Этот подход применяется в компании на протяжении длительного времени».

Однако собеседники CNews среди сотрудников банка говорят, что несколько лет назад их брали на другие условия, при которых оговаривался гибкий гибрид и жестких правил о 70% не было.

Люди уходят

«Сейчас из-за решений руководства создались условия "тихого сокращения": все команды вынуждают выводить сотрудников в офис в соотношении 70/30, — говорит действующий сотрудник компании. — При этом в офисы выгоняют даже мам с маленькими детьми, иногородних сотрудников и нанимавшихся на условия гибрида».

«Нас буквально считают по головам», — говорит один из собеседников CNews, работающий в дочке банка. «Если не согласен с такими условиями, пожалуйста, увольняйся, — говорит другой сотрудник. — Если повезет предложат уйти по соглашению».

Все три собеседника CNews полагают, что такие условия были созданы для того, чтобы подтолкнуть людей к увольнению. Именно по этой причине, а также из-за неудовлетворительного для себя уровня зарплаты уволился один из собеседников CNews в 2026 г.

Решение о поддержании офисного присутствия связано с рабочими процессами, утверждают в Сбербанке. «Очное взаимодействие помогает ускорять принятие решений, усиливает кросс-функциональное взаимодействие команд и повышает эффективность совместной работы над продуктами. Информация о сокращениях в связи с гибридным режимом работы не соответствует действительности», — заявили там.

Мнение HR

Возврат в офис продиктован тремя факторами: необходимостью поддержки корпоративной культуры, сложностями адаптации новичков и потерей вовлеченности сотрудников при полностью удаленной работе, рассказала CNews HR менеджер Cloud X Жанна Рыжова. По ее мнению, директивные требования о возращении в офис ведут к сокращениям персонала. С ней согласна и HRD Postgres Professional Ксения Замуховская. «Сложно сказать, насколько большим будет процент увольнений, но как минимум можно ожидать роста интереса к альтернативным предложениям на рынке», — отметила эксперт.

Для многих специалистов удаленка была не просто приятным бонусом, а важной частью их образа жизни, говорит руководитель группы защиты инфраструктурных ИТ-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин. «И когда компания резко меняет условия работы, то первая реакция — это протест и желание сменить работу, — продолжает он. — Гибридный формат может стать компромиссом, а вот полноценный выход в офис может рассматривать как мягкий инструмент сокращений, и такая практика уже случалась».

На смену удаленного формата приходит гибридный, говорит директор по персоналу и организационному развитию BPMSoft Марина Максимова.

«При этом парадокс в том, что соискатели все активнее ищут удаленные вакансии — а компании их, наоборот, все меньше открывают», — говорит директор по развитию, сооснователь «Пачки» (разработчик корпоративного мессенджера) Григорий Любачев.

Кристина Холупова

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

