Сбербанк лишили права использовать бренд SberPay QR. Ему придется выплатить почти 1,5 миллиарда компенсации
Апелляционный суд признал незаконным использование Сбербанком для своей платежной системы наименований, включающих обозначение PayQR. Оно зарегистрировано в качестве товарного знака другой компанией. За нарушение интеллектуальных прав банку назначена к выплате компенсация в размере 1,4 млрд руб.
«Грубое нарушение» интеллектуальных прав
Девятый арбитражный апелляционный суд признал законными требования ООО ФИТ к Сбербанку о нарушении прав на товарные знаки PayQR. Суд признал Сбербанк «грубо нарушившим» права ФИТ, постановил выплатить истцу компенсацию в размере 1,445 млрд руб. и запретил ответчику использовать для своей системы бесконтактной оплаты по QR-коду обозначения SberPay QR и «Плати QR», выяснил «Коммерсант».
Исполнение решения приостановлено до рассмотрения дела в кассации. Сбербанк уже подал кассационную жалобу в Суд по интеллектуальным правам.
Сумма присужденной компенсации оказалась в два раза меньше запрашиваемой. Основываясь на принципах «справедливости, равенства и соразмерности» суд решил, что она должна составить 0,11% чистой прибыли Сбербанка за девять месяцев 2025 г.
Мировое соглашение не случилось
Иск ООО ФИТ к Сбербанку на 2,9 млрд руб. в арбитражный суд Москвы поступило летом 2024 г. Об этом писал CNews. Гендиректор ФИТ Глеб Марков тогда допускал возможность заключения мирового соглашения.
Мобильное приложение PayQR для оплаты покупок в оффлайне и онлайне вышло на российский рынок в 2014 г. Знаки обслуживания на программный комплекс PayQR ФИТ зарегистрировала в Роспатенте в 2016 г. с приоритетом от сентября 2014 г. Кроме того, в 2014–2017 гг. компания зарегистрировала ряд ПО «Сервис PayQR» для оплаты товары с помощью мобильного телефона, и еще несколько патентов.
В 2016 г. ФИТ обсуждал со Сбербанком проект совместного развитие рынка бесконтактных мобильных платежей, но сторонам и тогда договориться не удалось. Сбербанк запустил свой сервис оплаты по QR-кодам летом 2019 г.
Апелляционная инстанция увидела высокую степень сходства с товарными знаками ФИТ обозначений, используемых Сбербанком. Причем делал он это, по мнению суда, умышленно, зная о существовании чужих знаков.
Аргументы ответчика о наличии различий не возымели действия. В судебном акте указано, что «обладание товарными знаками не позволяет их правообладателю использовать чужие товарные знаки, просто сопровождая их своими товарными знаками». То есть нельзя использовать чужой знак, просто добавив к нему свой бренд (SberPay QR), даже если он является общеизвестным.
По поводу визуальных отличий аргументом решения стало то, что словесный элемент «запоминается легче изобразительных» и незначительные визуальные отличия ситуацию не меняют.
Одна из крупнейших тяжб
В ФИТ сообщили «Коммерсанту», что считают постановление апелляции законным и обоснованным, хотя в качестве компенсации запрашивали вдвое большую сумму, расчет которой был основан на среднем размере роялти (лицензионных платежей) в таких отраслях, как интернет-бизнес, финуслуги и ИT-решения, — 13,3% от выручки.
Присужденная компенсация все равно стала одной из крупнейших за нарушение прав на товарный знак, по словам советника практики интеллектуальной собственности ЮК ЭБР Артема Евсеева. В 86% дел за первое полугодие 2025 г. цена иска о компенсации по товарным знакам не превышала 300 тыс. руб., добавил руководитель группы интеллектуальной собственности CLS Виктор Калужский.
Станет ли она одной из крупнейших выплаченных — вопрос пока окончательно не решен. Юрист Orchards Максим Миронов считает позицию апелляции небесспорной, так как «Плати QR» и Pay QR сейчас являются общеупотребительными фразами.
В аналогичных делах суды приходили к выводу, что использование в обозначении собственных известных «зонтичных брендов» (здесь — «Сбер» и Sber) существенно снижает риск их смешения с чужими товарными знаками, что свидетельствует об отсутствии нарушения, рассказала изданию управляющий партнер Ermolina & Partners Дарья Ермолина.