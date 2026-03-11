Сбербанк лишили права использовать бренд SberPay QR. Ему придется выплатить почти 1,5 миллиарда компенсации

Апелляционный суд признал незаконным использование Сбербанком для своей платежной системы наименований, включающих обозначение PayQR. Оно зарегистрировано в качестве товарного знака другой компанией. За нарушение интеллектуальных прав банку назначена к выплате компенсация в размере 1,4 млрд руб.



«Грубое нарушение» интеллектуальных прав

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законными требования ООО ФИТ к Сбербанку о нарушении прав на товарные знаки PayQR. Суд признал Сбербанк «грубо нарушившим» права ФИТ, постановил выплатить истцу компенсацию в размере 1,445 млрд руб. и запретил ответчику использовать для своей системы бесконтактной оплаты по QR-коду обозначения SberPay QR и «Плати QR», выяснил «Коммерсант».

Исполнение решения приостановлено до рассмотрения дела в кассации. Сбербанк уже подал кассационную жалобу в Суд по интеллектуальным правам.

Сумма присужденной компенсации оказалась в два раза меньше запрашиваемой. Основываясь на принципах «справедливости, равенства и соразмерности» суд решил, что она должна составить 0,11% чистой прибыли Сбербанка за девять месяцев 2025 г.

Мировое соглашение не случилось

Иск ООО ФИТ к Сбербанку на 2,9 млрд руб. в арбитражный суд Москвы поступило летом 2024 г. Об этом писал CNews. Гендиректор ФИТ Глеб Марков тогда допускал возможность заключения мирового соглашения.

Сбербанк Апелляционный суд признал неправомерность использования Сбербанком обозначений SberPay QR и «Плати QR» для своих платежных сервисов

Мобильное приложение PayQR для оплаты покупок в оффлайне и онлайне вышло на российский рынок в 2014 г. Знаки обслуживания на программный комплекс PayQR ФИТ зарегистрировала в Роспатенте в 2016 г. с приоритетом от сентября 2014 г. Кроме того, в 2014–2017 гг. компания зарегистрировала ряд ПО «Сервис PayQR» для оплаты товары с помощью мобильного телефона, и еще несколько патентов.

В 2016 г. ФИТ обсуждал со Сбербанком проект совместного развитие рынка бесконтактных мобильных платежей, но сторонам и тогда договориться не удалось. Сбербанк запустил свой сервис оплаты по QR-кодам летом 2019 г.

Апелляционная инстанция увидела высокую степень сходства с товарными знаками ФИТ обозначений, используемых Сбербанком. Причем делал он это, по мнению суда, умышленно, зная о существовании чужих знаков.

Аргументы ответчика о наличии различий не возымели действия. В судебном акте указано, что «обладание товарными знаками не позволяет их правообладателю использовать чужие товарные знаки, просто сопровождая их своими товарными знаками». То есть нельзя использовать чужой знак, просто добавив к нему свой бренд (SberPay QR), даже если он является общеизвестным.

По поводу визуальных отличий аргументом решения стало то, что словесный элемент «запоминается легче изобразительных» и незначительные визуальные отличия ситуацию не меняют.

Одна из крупнейших тяжб

В ФИТ сообщили «Коммерсанту», что считают постановление апелляции законным и обоснованным, хотя в качестве компенсации запрашивали вдвое большую сумму, расчет которой был основан на среднем размере роялти (лицензионных платежей) в таких отраслях, как интернет-бизнес, финуслуги и ИT-решения, — 13,3% от выручки.

Присужденная компенсация все равно стала одной из крупнейших за нарушение прав на товарный знак, по словам советника практики интеллектуальной собственности ЮК ЭБР Артема Евсеева. В 86% дел за первое полугодие 2025 г. цена иска о компенсации по товарным знакам не превышала 300 тыс. руб., добавил руководитель группы интеллектуальной собственности CLS Виктор Калужский.

Станет ли она одной из крупнейших выплаченных — вопрос пока окончательно не решен. Юрист Orchards Максим Миронов считает позицию апелляции небесспорной, так как «Плати QR» и Pay QR сейчас являются общеупотребительными фразами.

В аналогичных делах суды приходили к выводу, что использование в обозначении собственных известных «зонтичных брендов» (здесь — «Сбер» и Sber) существенно снижает риск их смешения с чужими товарными знаками, что свидетельствует об отсутствии нарушения, рассказала изданию управляющий партнер Ermolina & Partners Дарья Ермолина.