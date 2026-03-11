CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции Импортонезависимость
|

Конференция CNews «Лоу-код/Ноу-код 2026» состоится 28 апреля. Открыта регистрация

28 апреля CNews приглашает принять участие в конференции «Лоу-код/Ноу-код 2026».

На отечественном рынке представлено множество сильных игроков. Их платформы активно развиваются, предлагая функциональность, не уступающую ушедшим зарубежным аналогам.

Однако рынок сталкивается и с определенными сдерживающими факторами: пользователи отмечают ограниченную гибкость при выполнении сложной кастомизации, потенциальные проблемы масштабируемости для высоконагруженных систем и риски безопасности.

Тем не менее, эксперты прогнозируют, что в будущем большинство новых приложений будет создаваться именно с использованием LCNC-технологий.

Основные темы конференции

Российский рынок

  • Как изменился объем и динамика российского рынка LCNC-платформ за последние два года?
  • Какие ключевые факторы являются основными драйверами роста спроса на LCNC в России?
  • Как программа импортозамещения и уход иностранных вендоров повлияли на конкурентную среду среди российских разработчиков LCNC?
  • Какие отрасли экономики являются лидерами по внедрению и использованию LCNC-решений?
  • В чем сильные и слабые стороны российских LCNC-платформ по сравнению с мировыми лидерами?

Технологии и функционал

  • Какие типы приложений чаще всего создаются на LCNC-платформах в России?
  • Можно ли с помощью российских LCNC-платформ автоматизировать сложные и критически важные бизнес-процессы?
  • Как обстоят дела с интеграцией LCNC-платформ с унаследованными системами и другим корпоративным ПО?
  • Какие подходы к обеспечению безопасности и контролю версий используются в российских LCNC-решениях?
  • Как разработчики обеспечивают масштабируемость своих платформ для нужд крупного бизнеса с высокими нагрузками?

Вызовы и риски

  • Какие основные сдерживающие факторы препятствуют более широкому внедрению LCNC в России?
  • С какими рисками (Shadow IT, проблемы с поддержкой, ограниченная гибкость) сталкиваются компании при использовании LCNC?
  • Насколько остро стоит проблема «вендор-лока» при использовании российских LCNC-платформ и как ее избежать?
  • Какие существуют ограничения LCNC-подхода для разработки высокопроизводительных, уникальных или специфических систем?
  • Как решаются вопросы тестирования, качества кода и документирования приложений, созданных на LCNC-платформах?

Бизнес-модели и внедрение

  • Каковы типичные модели ценообразования на российском рынке LCNC?
  • Каков средний срок окупаемости инвестиций при внедрении LCNC-платформ в российских компаниях?
  • Какие новые бизнес-модели, например, управляемые сервисы по разработке на LCNC, появляются на рынке?
  • Как организована техническая поддержка и сопровождение LCNC-решений у российских вендоров?
  • Какие ошибки чаще всего совершают компании на этапе пилотирования и внедрения LCNC-платформ?

Будущее LCNC

  • Каким будет соотношение традиционной разработки и LCNC-подхода на российском рынке через 5 лет?
  • Какие инновации можно ожидать в будущем в российских LCNC-решениях?
  • Как развитие регулирования и требований к отечественному ПО повлияет на рынок LCNC?
  • Каковы перспективы экспорта российских LCNC-платформ на международные рынки?
  • Станут ли LCNC-платформы стандартом де-факто для большинства российских компаний, или останутся нишевым инструментом для автоматизации отдельных процессов?

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@itzconf.ru, Наталья Теличева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Генпрокуратура требует признать экстремистом знаменитого венчурного инвестора

Сбербанк лишили права использовать бренд SberPay QR. Ему придется выплатить почти 1,5 миллиарда компенсации

Власти не признали нейросеть Сбербанка российским ПО

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта

Завершается регистрация на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта 2026 года

Конференция CNews «Цифровая трансформация 2026» состоится 7 апреля

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще