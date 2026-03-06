Власти не признали нейросеть Сбербанка российским ПО

Минцифры отказало Сбербанку во включении его нейросети Kandinsky в реестр российского ПО. Эксперты считают, что поводом мог стать описанный в руководстве пользователя единственный вход в нейросеть, организованный через Telegram. Сам мессенджер планируют заблокировать в России. Сбербанк собирается доработать ИИ-модель, чтобы попасть в реестр со второй попытки.



Kandinsky не признан российским

Министерство цифрового развития России (Минцифры) отказалось включать нейросеть Сбербанка для генерации изображений и видео Kandinsky в реестр российского программного обеспечения.

Голосование экспертного совета проходило 19 февраля 2026 г., решение об отказе было оформлено 5 марта 2026 г. Сама заявка подана 10 февраля 2026 г. 20 членов проголосовали за отказ, а четверо воздержались. Обычно эксперты голосуют единогласно, воздерживается один человек.

Причиной отказа в официальной протоколе указано несоответствие пункту №5 «Правил формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств — членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236». В пункте упоминаются такие требования, как отсутствие управления из-за рубежа, хранение исходного кода в России, совместимость с российскими ОС, наличие вместительного ЦОДа в России, отсутствие гостайны и многие другие.

Сбербанк Сбербанк планируют включить свою нейросеть в реестр российского ПО со второго раза

Kandinsky — семейство моделей искусственного интеллекта для генерации изображений и видео на основе текстовых инструкций и изображений. С помощью моделей можно решать следующие задачи с применением искусственного интеллекта: генерация изображений по текстовому описанию; генерация видео по текстовому описанию; генерация видео на основе входного изображения и текстового описания; редактирование изображений на основе входного изображения и текстового описания.

В руководстве пользователя, которое приложено к заявке, указано, что вход в Kandinsky можно осуществить, если открыть мобильное приложение Telegram для мобильных ОС Android или IOS или открыть web-интерфейс Telegram. Генерировать изображения можно, описывая их в телеграм-боте. Другие варианты не описаны, но, как убедился CNews, пользоваться Kandinsky можно через GigaChat по СберID. Нейросеть позволяет улучшать запросы с помощью русскоязычной GigaChat – использование языковой модели GigChat для создания более детального тестового запроса на основе запроса, предоставленного пользователем.

Вторая попытка

В Сбербанке не намерены сдаваться. «Команда сервиса в ближайшее время планирует учесть требования экспертного совета и снова подать заявку. На работу продукта это никак не влияет. Он функционирует в штатном режиме», — ответили CNews в пресс-службе банка.

В Минцифры также выразили готовность включить ИИ-модель в реестр после доработки.

«Все решения включаются в реестр отечественного при их строгом соответствии установленным требованиям. Если софт или ОС не отвечает хотя бы одному из критериев, то они не могут быть внесены в реестр. При доработке решения и при его соответствии остальным требованиям оно может быть включено в реестр», — заявили CNews в Минцифры.

По мнению экспертов, попадание в реестр обеспечит ИИ-модели доступ к госзакупкам.

«Вижу Kandinsky там, где нет режима КИИ и жестких требований к доверенному контуру, то есть коммуникации, дизайн-макеты, обучающие материалы, концепты, внутренняя визуализация. В чувствительных сценариях приоритет обычно у решений с максимально прозрачным контуром и формальным соответствием требованиям», — заявил CNews директор по ИИ «Группа Астра» Станислав Ежов.

Попадание в реестр открывает госзакупки: госкорпорации и структуры обязаны закупать ПО именно из реестра, а это прямой путь в школы и министерства, добавил Павел Андрианов, руководитель практики по операционной эффективности и цифровизации бизнеса, партнер «5Д Консалтинг». Кроме того, статус дает право на освобождение от НДС и является знаком доверия, который повышает привлекательность продукта для крупных корпоративных клиентов, уточнил эксперт.

При этом Ежов добавил, что Минцифры уже ужесточает требования к ИИ-решениям в реестре. В последние годы стал строже проверять технологический стек: наличие «запрещённых» иностранных компонентов в составе или инфраструктуре продукта автоматически влечет отказ, добавил Андрианов.

Связь с мессенджером Павла Дурова

В Сбербанке и Минцифры не ответили на вопрос о точных причинах отказа во включении в реестр.

Опрошенные CNews эксперты предположили связь с авторизацией через Telegram. Согласно правилам, ПО должно иметь собственный интерфейс, в то время как визуальная модель Kandinsky использует по сути платформу Telegram для взаимодействия с собой, пояснил CNews управляющий партнер университета «Зерокодер» Сергей Бражник.

«Указание в руководстве пользователя на авторизацию или взаимодействие исключительно через мессенджер Telegram создает для экспертного совета Минцифры явный прецедент инфраструктурной зависимости от внешнего сервиса, чья юрисдикция и технический контур не подконтрольны правообладателю», — считает основатель нейро-артели «Полезные цифры», эксперт по искусственному интеллекту и цифровому развитию Андрей Вишняков.

Директор по ИИ «Группы Астра» Станислав Ежов указывает, что дело может быть не только в Telegram.

«Я бы не сводил отказ только к фактору Telegram. Для реестра обычно важен весь доверенный контур, а именно права, локализация, зависимости, обработка данных. Вход через внешний сервис мог стать лишь одним из замечаний», — говорит эксперт.

Kandinsky сможет

Эксперты считают, что у Kandinsky есть все шансы вернуться в реестр.

По оценке Андрея Вишнякова, технологический уровень семейства Kandinsky остается эталонным для российского рынка: использование передовых архитектур скрытой диффузии и глубокое понимание культурного кода делают эту модель сопоставимой с мировыми лидерами вроде Midjourney или Stable Diffusion. Очевидно, что после корректировки технической документации и устранения внешних инфраструктурных связей продукт будет включен в реестр, подтвердив статус ключевого элемента национального технологического суверенитета в сфере искусственного интеллекта, считает эксперт.

Так, сберовский GigaChat 2 MAX уже включен в реестр российского программного обеспечения Минцифры, что дает компании преимущество при работе с государственными заказчиками именно через этот продукт, а не через Kandinsky.

По словам Бражника, попадание моделей в реестр — это стратегически верный шаг для сближения с государством, повышение уровня доверия к конкретной модели, маркер качества ПО в глазах государства, бизнеса и общества. Поэтому отечественным компаниям есть смысл побороться за это.

«Другое дело, что конкретно для ИИ-моделей в перспективах этого либо следующего года появится свой собственный реестр. Этот вопрос уже обсуждается в рамках подготовки Национального плана развития ИИ. Вот, в этом реестре почти точно не будут требовать пользовательский интерфейс, а будут фокусироваться на месте происхождения данных модели и ее "оригинальности" в части переиспользования в качестве базы открытой модели с рынка, либо обучения модели с нуля», — говорит Бражник из «Зерокодер».

Для успешного прохождения проверки разработчикам необходимо продемонстрировать автономность решения, например, через реализацию проприетарного веб-интерфейса с системой аутентификации через внутренние ID-сервисы, что полностью снимет вопросы об устойчивости продукта, считает Вишняков.

Ставка на ИИ

В ноябре 2025 г. глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что в 2026 г. планирует увеличить инвестиции в искусственный интеллект в 2,3 раза по сравнению с текущим годом — до 350 млрд руб.

«Мы за три года планируем проинвестировать 600 млрд руб. в искусственный интеллект. У нас в прошлом году было проинвестировано свыше 100 млрд руб., в этом году 150 млрд. А в следующем году мы проинвестируем 350 млрд руб.», — сказал Греф журналистам в кулуарах конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

В 2023 г. Сбербанк утвердил новую стратегию, где назвал приоритетом на три года развитие искусственного интеллекта нового поколения. Совокупные инвестиции в развитие генеративного искусственного интеллекта в 2024-2026 гг. составят около 600 млрд руб.

Подозрения Никиты Михалкова

С критикой в адрес нейросети для генерации изображений и видео ранее выступали режиссер Никита Михалков и депутат Госдумы Сергей Миронов.

Так, Михалков в апреле 2024 г. выступил с критикой нейросети от Сбербанка в своей телепрограмме «Бесогон». Фрагмент с рассуждениями он опубликовал в одноименном Telegram-канале. Михалков задался вопросом о национальности «искусственного интеллекта». «Чей искусственный интеллект у нас? Кого он назовет врагом, на кого он наведет ракеты, бомбы, самолеты и артиллерию? Какая начинка у него?» — вопрошал режиссер.

Пытаясь ответить на вопрос, Михалков решил дать задание нейросети от Сбербанка Kandinsky 3.0 и даже продемонстрировал скриншоты. Например, на запрос Михайлкова «гайка» — нейросеть сгенерировала орех, а на запрос «пружина» — изображение весеннего пейзажа.

«Почему? Потому, что импортная начинка у нашей отечественной нейросети. Поэтому она переводит русские запросы на родной для этой нейросети язык», — ответил сам себе Михалков. И слова nut и spring могут означать в английском несколько понятий.

«Как быть? Вы представляете, на какой глубине находится то, что может стать катастрофическим сбоем в критический момент» — задался вопросом Михалков. При этом издание «Накануне.ру» также указывало, что на слово «родное» в тесте Михалкова нейросеть якобы реагировала изображением американских индейцев.

За год до высказываний Михалкова депутат Госдумы Сергей Миронов попросил Генпрокуратуру проверить деятельность Сбербанка в части соответствия контента нейросети Kandinsky в версии 2.1 российскому законодательству. По мнению парламентария, алгоритм генерирует антироссийские материалы.

По утверждению депутата, при запросах со словами «российский», «Россия», «русские», «российский флаг», «флаг Российской Федерации» нейросеть не генерировала изображения в цветах флага России, состоящего из трех полос, говорил депутат, которого цитировал «Коммерсант». Кроме того, на запрос «Донбасс — это Россия» или «Я люблю Донбасс» алгоритм создавал контент в цветах украинского флага, а при запросе «я — z-патриот» — «изображение существа, напоминающего зомби», сообщил парламентарий.

Миронов предположил, что при создании Kandinsky разработчики без адаптации использовали разработки недружественных государств. «Особую опасность представляет, что пользователями Kandinsky являются и несовершеннолетние школьники, у которых будет формироваться негативное восприятие своей страны»,— отмечал Миронов.

Судя по всему, Сбербанк уже исправил эти ошибки. Так, в версии 5.0 Kandinsky правильно рисует орехи и гайки. На слово «родное» нейросеть формирует среднерусский пейзаж с бабушками, а также грамотно формулирует графические ответы на запросы о России и российском флаге.

