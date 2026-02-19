Конференция CNews «Российские ERP-системы» состоится 19 марта 2026 года

С докладами выступят:

Николай Галкин, директор департамента информационных технологий, «Кофемания»;

Дмитрий Ушаков, исполнительный директор, медиагруппа «Россия сегодня»;

Эльвира Клявляева, руководитель центра автоматизации бизнес-процессов, медиагруппа «Россия сегодня»;

Сергей Плехов, руководитель ИТ-проектов, ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России;

Александр Лосицкий, заместитель генерального директора по организационно-методической работе, МНТК «Микрохирургия глаза»;

Виктор Романенко, заместитель генерального директора по внутренним проектам и процессам, ТД «Ренна»;

Дмитрий Лившин, генеральный директор, FBK CyberSecurity;

Нина Худякова, партнер, ФБК;

Дмитрий Чаадаев, директор ERP практики, «Технологии Доверия»;

Павел Глушанок, руководитель Департамента 1С, РАУ ИТ;

Алексей Тарасов, эксперт по решению наукоемких бизнес-задач, Тарасов Math.

Вопросы к обсуждению:

ERP в цифровой инфраструктуре

Как ERP-системы помогают улучшить принятие решений?

Какие риски связаны с внедрением ERP и как их минимизировать?

Как ERP влияет на прозрачность и контроль в компании?

В чем экономическая целесообразность инвестиций в ERP?

Какие факторы следует учитывать при выборе ERP для малого/среднего/крупного бизнеса?

Технологии для бизнеса

От ERP к экосистеме продуктов для бизнеса.

Облачная ERP или локальная (on-premise): плюсы и минусы?

Какие технологии интегрируются в современные ERP?

Low- и no-code возможности ERP.

Что такое микросервисная архитектура в контексте ERP?

Особенности внедрения

Чем отличаются ERP-системы для разных отраслей (производство, ритейл, услуги)?

Как выбрать правильного интегратора для внедрения ERP?

Какие этапы включает процесс внедрения ERP?

Как обеспечить вовлеченность сотрудников в процесс внедрения?

Как измерить возврат инвестиций от внедрения ERP?

Особенности эксплуатации

Как обеспечивается безопасность данных в ERP-системах?

Какова роль больших данных в современных ERP?

Какие типичные «подводные камни» возникают на этапе эксплуатации?

Проблемы миграции на отечественные ERP.

Роль ERP в цифровой трансформации бизнеса.

Будущее ERP

Как мобильные ERP-решения меняют работу полевых сотрудников?

Что такое ERP нового поколения (ERP 2.0)?

Будущее ERP: безграничная интеграция и предиктивная аналитика?

Крупные проекты внедрения российских ERP: делимся опытом.

Как разработчикам улучшить ERP-системы: мнение заказчиков.

К участию приглашаются представители государственных ведомств, компаний всех отраслей экономики, использующих или только задумывающихся о внедрении ERP, ИТ-компаний, разрабатывающих или внедряющих современные ИТ-продукты, а также аналитики и независимые эксперты.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена.