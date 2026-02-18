СДЭК стал единственным владельцем своего платежного сервиса CDEK Pay

Логистическая компания СДЭК выкупила 49% в CDEK Pay у его основателя и получила полный контроль над своим платежным сервисом.



В полную собственность СДЭК перешел его платежный сервис

ООО «СДЭК-Глобал» стало единственным владельцем платежного сервиса CDEK Pay (ООО «СДЭК Финанс»), выкупив остававшуюся в собственности его основателя Алексея Антипина долю в 49%, выяснил «Коммерсант».

Антипин вышел из бизнеса. Сделка стала логичным шагом в стремлении собственников логистической компании полностью контролировать все ключевые сервисы в экосистеме, сказал он. В СДЭК прокомментировали, что делают ставку на усиление финтех-направления как драйвера роста всего бизнеса.

Выручка CDEK Pay по итогам 2024 г. выросла до 159,4 млн руб. (плюс 67% год к году), чистая прибыль — до 35,6 млн руб., приводит издание данные СПАРК. Собственный платежный агрегатор «СДЭК Финанс» для оказания платежных услуг партнерам компании и внешним пользователям СДЭК зарегистрировала в 2021 г.

Возможность больше зарабатывать

Наличие собственного платежного сервиса — это возможность для СДЭК экономить на эквайринге при большом потоке трансакций и дополнительно зарабатывать на обслуживании своих франчайзи и партнеров, пояснил аналитик ФГ «Финам» Магомед Магомедов.

СДЭК Выкупив CDEK Pay, головная компания СДЭК заявила, что делает ставку на усиление финтех-направления

Начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев оценивает «СДЭК Финанс» в 150–250 млн руб., то есть доля в 49% могла стоить 75–125 млн руб. Экономия же СДЭК на комиссиях может составить несколько сотен млн руб. в год.

Маркетплейсы Wildberries и Ozon в том числе по этой причине создавали собственные банки. Кроме того, это позволяет получать данные о трансакциях (ценная информация для аналитики и кросс-продаж), а также обеспечивать независимость от внешних провайдеров, снизив тем самым операционные риски, добавили представители Neo.

На внешнем рынке платежных сервисов, которые востребованы в условиях роста e-commerce и ухода международных компаний, CDEK Pay вряд ли составит конкуренцию действующим игрокам, считает Абелев. Конкурировать здесь придется с «ЮKassa», CloudPayments, «Т-Касса» и внутренними решениями маркетплейсов, перечислили в Neo.

Единственный владелец CDEK Pay

СДЭК является одним из крупнейших экспресс-доставщиков в России, занимая второе место по географическому охвату доставки после «Почты России». В составе СДЭК — более 7,6 тыс. пунктов выдачи и пять тыс. курьеров, компания обрабатывает более 350 тыс. отправлений в день.

К концу 2024 г. в портфеле бизнеса находилось более 100 технологических продуктов, выручка достигала 42,4 млрд руб., а чистая прибыль — 1,8 млрд. Выручка компании за девять месяцев 2025 г. выросла еще на 15%, до 34 млрд руб., чистая прибыль — в три раза, до 2,8 млрд руб.



Основали компанию Вячеслав Пиксаев и Леонид Гольдорт 18 мая 2015 г. и владели вдвоем — у Пиксаева была доля 44%, а у Гольдорта — 56%. Сначала это была курьерская служба для перевозки заказов интернет-магазина Korzina.ru по Сибири и Дальнему Востоку. Сервис СДЭК существует с февраля 2000 г. 27 октября 2020 г. доля Пиксаева уменьшилась до 43,56%, Гольдорта — до 55,44%, а в список учредителей с долей 1% вошел Евгений Цацура. 12 марта 2023 г. 6,5% в компании получила Инна Яковлева.

В начале июля 2024 г. Гольдорт продал 55,44% в своем детище в связи со своей эмиграцией в Израиль. Покупателем стала УК «Современные фонды недвижимости» (СФН), но не напрямую. С 4 июля 2024 г. основным учредителем СДЭК является АО «Кластер капитал», принадлежащее фонду «Андромеда-2», а уже им управляет СФН. Доля Пискаева в компании четвертого июля 2024 г. составляла уже не 43,56%, а 37,06%. У Цацуры остался 1% компании, у Яковлевой — 6,5%.