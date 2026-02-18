CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Веб-сервисы ИТ в банках
|

СДЭК стал единственным владельцем своего платежного сервиса CDEK Pay

Логистическая компания СДЭК выкупила 49% в CDEK Pay у его основателя и получила полный контроль над своим платежным сервисом.

В полную собственность СДЭК перешел его платежный сервис

ООО «СДЭК-Глобал» стало единственным владельцем платежного сервиса CDEK Pay (ООО «СДЭК Финанс»), выкупив остававшуюся в собственности его основателя Алексея Антипина долю в 49%, выяснил «Коммерсант».

Антипин вышел из бизнеса. Сделка стала логичным шагом в стремлении собственников логистической компании полностью контролировать все ключевые сервисы в экосистеме, сказал он. В СДЭК прокомментировали, что делают ставку на усиление финтех-направления как драйвера роста всего бизнеса.

Выручка CDEK Pay по итогам 2024 г. выросла до 159,4 млн руб. (плюс 67% год к году), чистая прибыль — до 35,6 млн руб., приводит издание данные СПАРК. Собственный платежный агрегатор «СДЭК Финанс» для оказания платежных услуг партнерам компании и внешним пользователям СДЭК зарегистрировала в 2021 г.

Возможность больше зарабатывать

Наличие собственного платежного сервиса — это возможность для СДЭК экономить на эквайринге при большом потоке трансакций и дополнительно зарабатывать на обслуживании своих франчайзи и партнеров, пояснил аналитик ФГ «Финам» Магомед Магомедов.

photo_2026-01-23_16-20-354344_700.jpg
СДЭК
Выкупив CDEK Pay, головная компания СДЭК заявила, что делает ставку на усиление финтех-направления

Начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев оценивает «СДЭК Финанс» в 150–250 млн руб., то есть доля в 49% могла стоить 75–125 млн руб. Экономия же СДЭК на комиссиях может составить несколько сотен млн руб. в год.

Маркетплейсы Wildberries и Ozon в том числе по этой причине создавали собственные банки. Кроме того, это позволяет получать данные о трансакциях (ценная информация для аналитики и кросс-продаж), а также обеспечивать независимость от внешних провайдеров, снизив тем самым операционные риски, добавили представители Neo.

На внешнем рынке платежных сервисов, которые востребованы в условиях роста e-commerce и ухода международных компаний, CDEK Pay вряд ли составит конкуренцию действующим игрокам, считает Абелев. Конкурировать здесь придется с «ЮKassa», CloudPayments, «Т-Касса» и внутренними решениями маркетплейсов, перечислили в Neo.

Единственный владелец CDEK Pay

СДЭК является одним из крупнейших экспресс-доставщиков в России, занимая второе место по географическому охвату доставки после «Почты России». В составе СДЭК — более 7,6 тыс. пунктов выдачи и пять тыс. курьеров, компания обрабатывает более 350 тыс. отправлений в день.

К концу 2024 г. в портфеле бизнеса находилось более 100 технологических продуктов, выручка достигала 42,4 млрд руб., а чистая прибыль — 1,8 млрд. Выручка компании за девять месяцев 2025 г. выросла еще на 15%, до 34 млрд руб., чистая прибыль — в три раза, до 2,8 млрд руб.

Основали компанию Вячеслав Пиксаев и Леонид Гольдорт 18 мая 2015 г. и владели вдвоем — у Пиксаева была доля 44%, а у Гольдорта — 56%. Сначала это была курьерская служба для перевозки заказов интернет-магазина Korzina.ru по Сибири и Дальнему Востоку. Сервис СДЭК существует с февраля 2000 г. 27 октября 2020 г. доля Пиксаева уменьшилась до 43,56%, Гольдорта — до 55,44%, а в список учредителей с долей 1% вошел Евгений Цацура. 12 марта 2023 г. 6,5% в компании получила Инна Яковлева.

В начале июля 2024 г. Гольдорт продал 55,44% в своем детище в связи со своей эмиграцией в Израиль. Покупателем стала УК «Современные фонды недвижимости» (СФН), но не напрямую. С 4 июля 2024 г. основным учредителем СДЭК является АО «Кластер капитал», принадлежащее фонду «Андромеда-2», а уже им управляет СФН. Доля Пискаева в компании четвертого июля 2024 г. составляла уже не 43,56%, а 37,06%. У Цацуры остался 1% компании, у Яковлевой — 6,5%.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Англия создаст суверенного «убийцу» Visa и Mastercard

В России женщины чаще мужчин сообщают мошенникам секретные коды из SMS

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Конференция CNews «Информационная безопасность 2026» состоится 25 февраля

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта

Приглашаем на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта 2026 года

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще