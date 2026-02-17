Англия создаст суверенного «убийцу» Visa и Mastercard

Британские банки профинансируют создание национальной платежной системы. Они опасаются, что доминирующие на данный момент американские Visa и Mastercard, как и в России, перестанут работать в их стране из-за изменившейся политической ситуации.



Создание национальной платежной системы

Британские банки займутся созданием национальной платежной системы в качестве альтернативы американским Visa и Mastercard, пишет Guardian. Предполагается, что новая платежная система под названием DeliveryCo начнет функционировать к 2030 г.

Инициативу поддерживает Правительство, но финансировать ее будет бизнес. Первое заседание, посвященное этому вопросу, пройдет под председательством Barclays, одного из крупнейших и старейших банков Великобритании. Административную поддержку проекту оказывает торговая ассоциация UK Finance.

Участникам проекта предстоит создать структуру, модели управления и финансирования платежной системы, планы развития инфраструктуры. В число инвесторов войдут, например, Santander UK, NatWest, Nationwide, Lloyds Banking Group, Coventry Building Society и компания, управляющая сетью банкоматов Link.

Через американские системы Visa и Mastercard в Великобритании совершается 95% всех платежных карточных транзакций

Visa и Mastercard появились еще во второй половине XX века и являются крупнейшими платежными системами в мире. В Великобритании в 2025 г. через них осуществлялось около 95% карточных транзакций, согласно отчету госрегулятора платежных систем.

Опасения по поводу политической ситуации

Идея создания альтернативной системы платежей в Британии возникла давно, но стала особенно актуальной из-за опасений по поводу потенциальной способности Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) отключить американский платежные системы на территории страны.

Председатель комитета по экономическим и валютным вопросам Европейского парламента Аврора Лалюк (Aurore Lalucq) в январе 2025 г. резко заявила о невозможности полагаться на американские компании в предоставлении столь важной услуги: «Visa, Mastercard… неотложная проблема — это наша платежная система. Трамп может все отключить. Остальное — пустая болтовня».

Другие британские официальные лица подчеркивают необходимость резервного варианта, хотя и воздерживаются от того, чтобы прямо упоминать в этой связи угрозы со стороны США. Представителей Mastercard и Visa даже не исключили из обсуждений проекта DeliveryCo.

«В условиях сложной и меняющейся обстановки кибер- и операционных рисков это может обеспечить дополнительную устойчивость платежной системы Великобритании, выступая в качестве дополнительной платежной магистрали в редких случаях сбоев в работе существующих систем», — говорила по этому поводу заместитель управляющего Банка Англии Сара Бриден (Sarah Breeden).

Представители компании Mastercard и Visa высказались в том духе, что приветствуют прогресс, развитие торговли и конкуренцию.

Visa и Mastercard в России

Карты Visa и Mastercard также доминировали в России до 2022 г. На данный момент их продолжают использовать 20% россиян, как сказал в начале февраля 2026 г. «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Российская альтернатива «Мир» функционирует с 2015 г., года началась эмиссия карт «Мир», привязанных к этой системе. В мае 2017 г., Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий осуществлять выплаты пенсий, стипендий и зарплат госслужащих на карты отечественной платежной системы.

Платежные системы Visa и Mastercard ушли из России весной 2022 г., как сообщал тогда CNews. Сейчас оформить новую карту Visa и Mastercard в России невозможно — ни один российский банк не предоставляет такую услугу. Однако карты, выданные до ухода этих систем из страны, по-прежнему работают — банки самостоятельно продлевают сроки их действия.