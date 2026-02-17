CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В России женщины чаще мужчин сообщают мошенникам секретные коды из SMS

Женщины чаще мужчин доверяют мошенникам и совершают ошибочные действия под их влиянием. По данным Центрального банка, мужчины же больше верили атакам в мессенджерах, на сайтах и в приложениях. В основном жертвы злоумышленников сами переводили им деньги. Средняя сумма ущерба составляет до 20 тыс. руб.

Сравнение полов среди жертв

Женщины более доверчивы к мошенникам по сравнению с мужчинами, об этом сообщила пресс-служба Центрального банка (Центробанк) России со ссылкой на данные ежегодного опроса граждан. Около 30% опрошенных во время контакта с мошенниками не вспомнили о правилах финансовой безопасности.

По данным Центробанка, в 2025 г. женщины реже, чем мужчины, сталкивались с различными аферистами. При этом россиянки чаще становились жертвами мошенников и отдавали им деньги.

Женщины чаще доверяли звонившим аферистам и передавали им коды из SMS и push-уведомлений. Мужчины же чаще подвергались атакам в мессенджерах и становились жертвами обмана на сайтах и в приложениях.

В среднем обманутые россияне отдавали мошенникам до 20 тыс. руб. Среди тех, кто потерял свыше 1 млн руб., больше всего пенсионеров.

alexey-elfimov-btueev_8ueg-unsplash_1.jpg
Unsplash - Alexey Elfimov
Россиянки чаще мужчин становятся жертвами телефонных мошенников и сообщают им секретные коды из SMS

В 2025 г. с мошенниками сталкивались 29% респондентов (на 5% меньше, чем в 2024 г.). Около 30% опрошенных во время контакта с мошенниками не вспомнили о правилах финансовой безопасности. Количество пострадавших, обратившихся и в свой банк, и в полицию, выросло до 40%.

Эти данные финансовый регулятор получил в результате ежегодного опроса, в котором приняли участие почти 460 тыс. россиян из всех регионов страны.

Жертвы обмана

2 февраля 2026 г. москвичка перевела мошенникам почти 18 млн руб., став жертвой обмана с якобы инвестициями в криптовалюту, об этом информировал CNews. Женщина не только лишилась всех сбережений, но и продала квартиру в столице, а также набрала кредитов, поверив виртуальному знакомому.

6 февраля жена мэра одного из городов Свердловской области перевела мошенникам 14 млн руб., поддавшись на психологическое давление. По данным Министерства внутренних дел (МВД), что женщине 1979 г. рождения через Telegram поступили сообщения от лиц, представившихся сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Центробанка. Аферисты заявили, что якобы проводится проверка в связи с утечкой персональных данных на предприятии, где пострадавшая работала ранее, а также о попытке перевода ее денег в адрес иностранного агента, что может повлечь уголовную ответственность. Следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по части четыре статьи 159 Уголовного кодекса (УК) России.

Число жертв падает, но суммы ущерба растут

Как писал CNews, в 2025 г. телефонные мошенники обманули порядка 1 млн россиян. Хоть это и меньше, чем в 2024 г., когда жертвами аферистов стали 1,3 млн граждан, рассказал статс-секретарь-заместителя главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России Иван Лебедев на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике 23 декабря 2025 г. Он высказался в ходе обсуждения поправок в законодательство об уточнении критериев государственных информационных систем.

hacker-arrives-messy-base-operations-with-neon-lights-graffiti-drawings-sprayed-walls.jpg

Freepik - DC Studio
Число жертв падает, но суммы ущерба растут

Господин Лебедев уточнил, что, по официальной статистике МВД, которую ведет Генеральная прокуратура (Генпрокуратура), а также по статистике антифрод-мероприятий банков, число пострадавших снижается. Но схемы хищений становятся более продуманными, что приводит к большему ущербу.

«Там уже появляются похищенные квартиры, машино-места, апартаменты, дома, снятые наличные средства. Поэтому в количестве падаем, но с точки зрения ущерба по отдельным видам лишь растем», — заявил господин Лебедев.

Глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов высказал мнение, что нужно динамичнее принимать решения, чтобы защитить российских граждан.

Антон Денисенко

