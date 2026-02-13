CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции Импортонезависимость
| Фото: Photo by Markus Spiske on Unsplash |

Конференция CNews «Информационная безопасность 2026» состоится 25 февраля

CNews приглашает принять участие в конференции «Информационная безопасность 2026», которая состоится 25 февраля 2026 г.

Зарегистрироваться для участия в конференции можно по ссылке.

Докладчики:

Владимир Бондарев, директор департамента по информационным технологиям, холдинговая компания «Интеррос»;
Владислав Иванов, руководитель отдела ИТ безопасности, Health & Nutrition;
Сергей Савченко, начальник службы по обеспечению информационной безопасности, «Воздушные Ворота Северной Столицы»;
Карина Садова, руководитель направления AI, X5 Digital;
Дмитрий Костров, начальник отдела по защите информации, «СибМир»;
Александр Дворянский, директор по информационной безопасности, ПАО «Элемент»;
Анастасия Веко, владелец продукта, SkyDNS;
Данила Гуляев, руководитель Центра информационной безопасности, Объединения «Росинкас»;
доклады компании VK и «СёрчИнформ».

Российский рынок

  • Каков текущий объем российского рынка ИБ и каковы темпы его роста?
  • Как изменилась структура рынка ИБ после ухода иностранных вендоров?
  • Каковы основные драйверы роста российского рынка кибербезопасности сегодня?
  • Какие основные барьеры и вызовы замедляют развитие отрасли ИБ в России?
  • Как государственное регулирование (ФСТЭК, ФСБ, требования КИИ, закон о персональных данных) влияет на развитие рынка ИБ?

Технологии безопасности

  • Какие ключевые сегменты доминируют на рынке ИБ (ПО, оборудование, услуги, сервисы SOC)?
  • Насколько российский рынок ИБ конкурентен по сравнению с мировыми рынками, особенно в части инноваций?
  • Какие технологии являются самыми востребованными в российском ИБ (ИИ/машинное обучение, поведенческий анализ, облачная безопасность)?
  • Как искусственный интеллект используется для автоматизации обнаружения угроз и реагирования на инциденты в России?
  • Какие инновационные решения, разработанные российскими компаниями, можно считать уникальными или прорывными на мировом уровне?
  • Какие тренды в области операционных центров кибербезопасности наиболее актуальны для России?

Запросы заказчиков

  • Насколько активно российские компании используют облачные сервисы безопасности по сравнению с развертыванием решений on-premise?
  • Какие функции или типы решений (защита конечных точек, DLP, фаерволы, защита приложений) наиболее востребованы у российских заказчиков?
  • Как меняются ожидания заказчиков от продуктов ИБ (отдельные продукты vs комплексные платформы)?
  • Какова текущая ситуация с кадровым голодом в сфере кибербезопасности в России, и какие меры принимаются для его решения?

Проекты и решения

  • Какие компании успешно заместили ушедшие западные продукты и в каких сегментах импортозамещение прошло наиболее успешно?
  • Как крупные ИТ-гиганты влияют на ландшафт рынка ИБ, предлагая собственные сервисы?
  • Каковы основные конкурентные преимущества российских ИБ-решений перед зарубежными аналогами?
  • Какие отрасли являются основными потребителями решений ИБ?
  • Насколько активно малый и средний бизнес инвестирует в кибербезопасность по сравнению с крупными корпорациями?

Будущее информационной безопасности

  • Каковы прогнозы развития российского рынка ИБ на ближайшие три-пять лет?
  • Какие новые вызовы (безопасность IoT, 5G, квантовые вычисления) могут повлиять на будущее кибербезопасности в России?
  • Насколько активно российские ИБ-компании планируют выходить на международные рынки (СНГ, Азия, Ближний Восток)?
  • Как изменится подход к кибербезопасности с развитием концепции цифрового суверенитета?
  • Какие самые важные метрики используют российские CISO для оценки эффективности своих инвестиций в ИБ?

К участию приглашаются представители государственных ведомств, компаний всех отраслей экономики, использующих ИБ-решения, ИБ-компаний, разрабатывающих или внедряющих сервисы безопасности, а также аналитики и независимые эксперты.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта

Приглашаем на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта 2026 года

Конференция CNews «Цифровая трансформация 2026» состоится 7 апреля

Сбербанк потратит полтриллиона рублей на новый суперкомпьютер. Первые два безнадежно устарели

Власти готовят новый реестр, куда попадут все банковские карты любого россиянина

С «дочки» крупнейшего микроэлектронного холдинга «Элемент» приставы взыскали долги на десятки миллионов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще