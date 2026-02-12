CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «Электронный документооборот и управление контентом» 24 марта.

Основные вопросы конференции:

Российский рынок ЭДО

  • Как развивается российский рынок СЭД/ECM и какими темпами он растет?
  • Какие нормативные акты и инициативы государства оказывают наибольшее влияние на развитие рынка ЭДО?
  • Каков текущий уровень проникновения ЭДО в различных отраслях экономики России?
  • Насколько активно малый и средний бизнес использует системы ЭДО по сравнению с крупными корпорациями и госсектором?
  • Какие барьеры остаются наиболее значимыми для повсеместного перехода на безбумажный документооборот?

Российские решения

  • Как изменилась динамика рынка после ухода крупных иностранных вендоров?
  • Какие российские СЭД являются лидерами рынка и наиболее востребованы заказчиками?
  • Достигнут ли технологический суверенитет в области управления корпоративным контентом или сохраняется зависимость от импортных компонентов?
  • Как развивается рынок облачных решений для ЭДО и СЭД, и насколько они востребованы по сравнению с on-premise установками?
  • Какие конкретные бизнес-процессы чаще всего автоматизируются с помощью СЭД в России?

Технологии и решения

  • Какие инновационные технологии (искусственный интеллект, машинное обучение) активно внедряются в российские СЭД/ECM-решения?
  • Насколько зрелыми и функциональными являются российские решения для организации кадрового электронного документооборота (КЭДО)?
  • Как российские компании измеряют экономическую эффективность от внедрения систем электронного документооборота?
  • Какие требования к информационной безопасности являются ключевыми при выборе платформы ЭДО в России?
  • Каковы основные направления экспорта российских ИТ-решений в области СЭД/ECM на зарубежные рынки?

Проблемные точки

  • Какие проблемы возникают при интеграции российских СЭД с другими корпоративными системами (ERP, CRM) в рамках общей ИТ-экосистемы компании?
  • Как решается проблема длительного хранения электронных юридически значимых документов в соответствии с законодательными требованиями России?
  • Каковы основные отличия российского подхода к управлению контентом от мировых практик ECM?
  • С какими трудностями сталкиваются компании при обучении персонала работе с новыми системами ЭДО и преодолении сопротивления изменениям?
  • Какие основные риски (киберугрозы, регуляторные изменения, технологические сбои) необходимо учитывать участникам рынка ЭДО?

Будущее рынка

  • Каковы прогнозы развития рынка ЭДО в России на ближайшие 5-10 лет?
  • Как цифровой рубль может повлиять на финансовый и договорной документооборот в будущем?
  • Ожидается ли появление новых стандартов или форматов электронных документов в ближайшие годы?
  • В каких новых отраслях или сферах бизнеса ожидается взрывной рост внедрения ЭДО?
  • Станет ли когда-нибудь российский документооборот полностью безбумажным?

С докладами выступят:

Владимир Поляков, руководитель проектов направления ЭДО и прослеживаемости, «ДМ-Тех» (ГК «Детский мир»);
Виктория Бондарева, заместитель генерального директора, НПФ «Будущее»;
Алексей Остроушко, директор по информационным технологиям, Сеть клиник «Будь здоров»;
Виталий Слободин, руководитель направления развития ЭДО, «Росводоканал»;
Дарья Музанкова, менеджер по цифровизации HR, «Лента»;
Виктор Романенко, заместитель генерального директора по внутренним проектам и процессам, ТД «Ренна»;
Илья Шатунов, ведущий менеджер развития ЭДО и SAP, ГК «Мегаполис»;
Константин Архипов, ведущий скрам-мастер стрима «Среда ЭДО», МТС;
Татьяна Базанкова, руководитель проектов ЭДО в логистике, МТС;
Сергей Батурин, руководитель проектов развития ЭДО, ecom.tech (ex. Samokat.tech);
Анна Богдашкина, руководитель по стратегическому развитию, «ДОМ.РФ Технологии».

Приглашены к выступлению:

Илья Присяжнюк, заместитель начальника Управления ЭДО, ФНС России;
Вячеслав Агашков, заместитель руководителя ИТ-службы, «Башнефтегеофизика»;
Наталья Калашникова, руководитель проектов ЭДО, «ВТБ Лизинг»;
Рафаел Джалладян, начальник отдела систем электронного документооборота, НЛМК;
Оксана Андреева, руководитель портфеля продуктов ЭДО и EDI, «Магнит»;
Мария Бажайкина, директор департамента бизнес-администрирования и документооборота, концерн «Тракторные заводы»;
Ирина Байтина, руководитель Объединенного центра обработки документации и систем электронного документооборота, «Ренессанс страхование»;
Виктор Белонин, начальник отдела электронного документооборота, «Русал Менеджмент»;
Сергей Беляев, руководитель домена ЭДО, «Лента»;
Дмитрий Большаков, начальник управления развития систем документооборота и хранения, Газпромбанк;
Анна Воякина, начальник управления документооборота, «Московская биржа»;
Алексей Гончаров, руководитель группы Технический документооборот и управление данными, «Сибур диджитал»;
Жанна Горькова, руководитель Отдела документооборота, «Европродукт»;
Роман Деменков, начальник отдела развития ЭДО, «Т Плюс»;
Татьяна Дуганова, руководитель направления отдела делопроизводства.

