CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции Импортонезависимость Поддержка ИТ-отрасли
| Фото: Изображение от usertrmk на Freepik |

Приглашаем на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта 2026 года

Российский рынок СУБД бурно развивается благодаря импортозамещению. По оценкам аналитиков, среднегодовой темп роста до 2031 года будет на уровне мирового и составит около 16%. Через шесть лет рынок вырастет до 251 млрд руб. Основные драйверы — господдержка, уход западных вендоров, рост экспертизы и спрос на безопасность. Отечественные компании постепенно мигрируют с зарубежных систем управления базами данных на российские решения.

На продажи зарубежных СУБД приходится около 10% рынка, и по большей части это услуги по поддержке ранее установленных продуктов. Однако уже инсталлированные западные СУБД все еще занимают около 60% рынка. Тем не менее, их доля будет постепенно снижаться под влиянием требований государства, а также благодаря росту зрелости отечественных продуктов и расширению практического опыта реализации масштабных проектов.

С докладом выступят:

Иван Глухов, исполнительный директор, «Сбертех»;
Андрей Жуйков, руководитель направления СУБД Digital Q.DataBase, «Диасофт»;
Дмитрий Герасимов, начальник отдела систем управления базами данных УСА ДИТ, Россельхозбанк ;
Александр Балев, владелец платформы DWH, «ОТП Банк»;
Александр Ложков, технический директор бизнеса FT DATA, «Современные Системы»;
Максим Васильев, начальник управления Управление отчетности, СК «Росгосстрах»;
Алексей Лесных, специалист отдела развития больших данных, ВТБ;
Сергей Воробьев, руководитель Центра внедрения и эксплуатации Комплексной информационной системы адвокатуры России (КИС АР), Федеральной палаты адвокатов РФ ;
Андрей Лисицын, начальник сектора, ГНЦ РФ ФАУ «ГосНИИАС»;
Представитель компании «Энергосбыт Плюс».

Основные темы конференции

Российский рынок

  • Каков объем российского рынка СУБД и каковы прогнозы его роста к 2027 г.?
  • Какие ключевые факторы определяют развитие рынка СУБД в России?
  • Как изменилось распределение долей рынка между российскими и иностранными вендорами за последние три года?
  • Какие отрасли экономики являются основными заказчиками российских СУБД?
  • Каково влияние геополитической ситуации и санкций на доступность и использование традиционных западных СУБД?

Российские СУБД

  • Какие меры государственной поддержки существуют для российских разработчиков СУБД?
  • Насколько успешно идет процесс замещения западных СУБД в корпоративном сегменте?
  • Какие российские СУБД входят в топ-5 по популярности в 2025 г.?
  • Какие технологические союзы формируются между российскими разработчиками и интеграторами для создания комплексных решений?
  • В чем заключаются основные конкурентные преимущества ведущих российских СУБД?

Миграция на российские СУБД

  • Какие типы СУБД (реляционные, объектно-ориентированные, NoSQL и т.д.) наиболее востребованы на российском рынке?
  • С какими основными сложностями сталкиваются крупные компании при миграции на отечественные СУБД?
  • Достиг ли уровень зрелости российских СУБД паритета с мировыми лидерами в enterprise-сегменте?
  • Какие уникальные функции или специализации предлагают российские СУБД для конкретных отраслевых задач?
  • Как обстоят дела с технической поддержкой и сервисом у российских вендоров по сравнению с ушедшими иностранными компаниями?

Проблемы и решения

  • С какими «подводными камнями» сталкиваются компании при реальных кейсах миграции данных на отечественные СУБД?
  • Какие инструменты и методики помогают минимизировать риски при переходе с одной СУБД на другую?
  • Существует ли дефицит квалифицированных кадров для работы с российскими СУБД?
  • Какую роль играют open-source решения в стратегиях миграции российских компаний?
  • Как российские СУБД адаптируются к новым технологическим трендам, таким как облачные вычисления, большие данные и искусственный интеллект?

Будущее СУБД

  • Планируется ли создание полностью независимой от западных технологий экосистемы баз данных в России?
  • Каковы перспективы экспорта российских СУБД на рынки дружественных стран?
  • Какие инновационные разработки ведутся российскими компаниями в области СУБД?
  • Усиливается ли конкуренция на российском рынке СУБД, или происходит консолидация игроков?
  • Какие прогнозы экспертов относительно будущего российского рынка СУБД через 5-10 лет?

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@itzconf.ru, Наталья Теличева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта

Конференция CNews «Цифровая трансформация 2026» состоится 7 апреля

Сбербанк потратит полтриллиона рублей на новый суперкомпьютер. Первые два безнадежно устарели

Власти готовят новый реестр, куда попадут все банковские карты любого россиянина

С «дочки» крупнейшего микроэлектронного холдинга «Элемент» приставы взыскали долги на десятки миллионов

ИТ-предприниматель пошел войной на Т-Банк — требует вернуть ему 116 миллионов после эмоционально сложной сделки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще