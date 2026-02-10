Власти готовят новый реестр, куда попадут все банковские карты любого россиянина

В России появится единая база данных всех банковских карт, принадлежащих россиянам. Каждая карта, открытая на российский паспорт, попадет в него. Реестр создается ускоренными темпами – он будет готов до конца 2026 г. При этом россиян хотят ограничить в праве заводить бесконечное количество банковских карт.

И тебя посчитают

Российский Центробанк придумал новую инициативу – единый реестр банковских карт россиян. Как пишет РБК со ссылкой на статс-секретаря, замминистра связи Ивана Лебедева, в эту базу попадут абсолютно все карты, открытые на паспорта российских граждан внутри страны, даже если у одного гражданина таких карт несколько.

Новая идея продвигается как очередная инициатива по борьбе с мошенничеством. Она дополняет вдвое увеличившийся с 1 января 2026 г. список признаков мошенничества, по которым банки могут блокировать переводы россиян, а также банковские карты. До Нового года таких признаков было шесть, теперь же их 12, в результате чего количество жалоб россиян на блокировку их счетов за первые недели 2026 г. выросло в несколько раз. Счет идет на миллионы заблокированных счетов карт.

По информации РБК, курировать создание нового реестра будет сам Центробанк, притом тянуть с реализацией задуманного он явно не намерен. Регулятор собирается запустить реестр до конца 2026 г., то есть в течение ближайших 10 месяцев.

Центробанк Все карты россиян будут внесены в реестр Центробанка

«Центральный банк взял на себя обязательство в течение года подготовить базу, единую по всей стране, из которой будет видно, сколько у каждого гражданина, в каком банке оформлено карт, для того чтобы эти настройки были корректные и удобные, чтобы здесь не было перекосов», – сказал Иван Лебедев (цитата по РБК).

Диверсификация не поможет

Новый реестр будет содержать информацию обо всех банковских картах россиян, вне зависимости от того, в каком именно банке они открыты. Даже если гражданин России заведет по одной карте в каждом из 20 крупнейших российских банков, все они будут отображены в системе.

По словам Лебедева, Центробанк работал над идеей такого реестра совместно с Минцифры. Он подчеркнул, что «все чувствительные моменты сняты», не уточнив, о каких именно моментах идет речь.

В частности, Лебедев не рассказал, как информация в новой базе данных, представляющая большую ценность для мошенников, будет защищена от утечек. Также он не пояснил, кто именно будет осуществлять информационную безопасность реестра – сам Центробанк или же сторонние подрядчики.

Единственное, что сказал Лебедев, это то, что реестр в своей нынешней «конструкции отвечает и потребностям граждан, и задачам государства по регулированию в этой сфере». Напомним, до запуска реестра остаются недели, а то и месяцы.

Все ради безопасности граждан

Новый реестр банковских карт станет частью антимошеннических инициатив государства, объединенных под общим названием «Антифрод 2.0». Он направлен, в том числе, на борьбу с дропперами – россиянами, за деньги предоставляющими мошенникам свои банковские карты, чтобы те с их помощью могли выводить деньги обманутых жертв.

К моменту выпуска материала не было информации, какие сведения будут храниться в новой базе данных ценробанка. Не исключено, что все ограничится лишь указанием ФИО граждан, количеством банковских карт у них на руках и перечнем банков, в которых они открыты.

Но есть вероятность, что в реестре будет и гораздо более чувствительная информация – номера банковских карт и счетов, к которым они привязаны, а также сведения о финансах. Власти пока ничего не говорят о содержимом будущего реестра и, самое главное, о том, у кого будет доступ к нему.

Сколько пальцев, столько и карт

В рамках борьбы с мошенниками власти также намерены запретить россиянам иметь столько банковских карт, сколько они хотят. CNews писал, что в очень скором будущем на один паспорт можно будет зарегистрировать не более 20 карточек.

Это нововведение – тоже часть пакета мер «Антифрод 2.0». Притом совершенно не важно, в каких банках у россиянина открыты карты. Даже если все 20 он выпустил в одном банке, это все равно будет считаться максимальным лимитом.

Впрочем, после запуска новых ограничений открыть 20 карт в одном банке больше не выйдет, хотя пока это не запрещено. В дальнейшем количество карт одного банка будет ограничено лишь пятью.

К моменту выхода материала не было известно, что придется делать россиянам, у которых сейчас больше 20 банковских карт. Вероятно, лишние придется закрывать. О принудительной блокировке и том, как именно будут выбираться карты для этой блокировки, информации пока нет.

Отметим также, что первоначальный план заключался в предоставлении россиянам возможности оформить на себя не более 10 банковских карт. Позже лимит был увеличен вдвое.

Помимо этого, в конце декабря 2025 г. в России были фактически отменены сроки действия банковских карт, привязанных к отечественной платежной системе «Мир». Как сообщал CNews, теперь они почти бессрочные, так что на указанную на карте дату можно больше не обращать внимание. Это избавляет россиян от траты времени на оформление новой карты, а также на замену реквизитов там, где была привязана старая.