Владельцы бывшего банка «Тинькофф» хотят выкупить виртуальный банк у «1С» и VK

«Т-Технологии» намерены консолидировать 100% виртуального банка для предпринимателей «Точка». Для этого «Т-Технологии» проведут допэмиссию акций. Остальными совладельцами «Точка» являются VK и «1С», но VK заявила об отсутствии планов продавать свою долю.

«Т-Технологии» проводят допэмиссию и консолидируют банк «Точка»

МКПАО «Т-Технологии» (владелец «Т-Банка», бывший банк «Тинькофф») объявила о намеренье консолидировать до 100% виртуального банка «Точка» с целью наращивания позиций компаний в B2B-сегменте. С этой целью «Т-Технологии» проведет допэмиссию своих акций по закрытой подписке.

Одновременно «Т-Технологии» намерена провести дробление своих акций в своих акций в соотношении 1:10 для повышения доступности и привлекательности акций компании для широкого круга розничных инвесторов. В результате общее количество акций компании увеличится с 268 млн до 2,68 млрд. Эти вопросы совет директоров «Т-Технологии» вынесет на рассмотрение внеочередного собрания акционеров компании, которая состоится 5 июня 2026 г.

Оценка банка «Точка» будет проведена во II квартале 2026 г. «Сделка откроет для профессионалов «Точка Банка» доступ к технологическим и платформенным наработкам, искусственному интеллекту и риск-технологиям, решениям в области больших данных и экспертизе финтех-дизраптора «Т-Технологии», - заявил президент «Т-Технологии» Алексей Близнюк. - Консолидация позволит продолжать масштабирование нефинансовых сервисов и партнерских продуктов как «Точка Банка», так и «Т-Технологий». «Точка Банк» будет и дальше развиваться в качестве самостоятельного бизнеса под управлением текущей команды менеджмента».

i700_330.jpg
Дина Орлова from Pixabay
«Т-Технологии» намерены консолидировать 100% виртуального банка для предпринимателей «Точка», выкупив доли у VK и «1С»

Цена акций «Т-Технологии» в ходе допэмиссии будет выше, чем рыночная цена акций компаний на момент сделки. Максимальный объем планируемой допэимиссии «Т-Технологии», включая необходимый по закону резерв для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами, будет объявлен перед проведением внеочередного общего собрания акционеров.

Ранее, при проведении доэмиссии для интеграции «Росбанка», «Т-Технологии» анонсировали существенный резерв бумаг для реализации акционерами преимущественного права. «При этом фактическая допэмиссии была вдвое меньше: обновленный максимальный размер допэмиссии составляет 130 млн акций, итоговый объем допэмиссии составил 69 млн, - рассказал совет директоров «Т-Технологии» Алексей Малиновский. – Как и в прошлой допэмиссии, все невостребованные в рамках консолидации «Точки» дополнительные акции «Т-Технологии» будут погашены».

Кроме того, в «Т-Технологии» заявили, что компания продолжает практики ежеквартальных выплат дивидендов, а также реализацию ранее объявленной программы выкупа с рынка собственных акций (buy-back) в количестве до 10% от акций, находящихся в свободном обращении (free-float). Также в компании обещают ускорить выкуп акций с рынка в случае значительных отклонений.

Позиция группы «Интеррос»

В группе «Интеррос» (основой владелец «Т-Технологии») приветствовали объединение «Т-Технологии» и банка «Точка». «Сделка формирует синергию нового уровня в контуре активов «Интерроса», - заявили в группе. – Благодаря ей «Точка Банк» получит доступ к многомиллионной клиентской базе и высокотехнологичным решениям «Т-Банка», в том числе к ИИ-технологиям. При этом банк продолжает работать над собственной банковской лицензией, сохраняет бренд и команду, а участие «Интерроса» остается исключительно инвестиционным и не подразумевает контроля над активом».

В группе «Интеррос» напомнили, что ранее принадлежавший группе «Росбанк» был объединен с «Т-Банком», что, по мнению группы, положительно отразилось на бизнесе «Т-Технологии». «Однако консолидация «Точка Банка» будет носить иной, уникальный характер: рост в данном случае будет происходить за счет обмена ресурсами и создания новых сервисов».

Как банк «Точка» менял владельцев

Виртуальный банк «Точка» был создан в 2015 г., он работал на базе банка «Открытия». В 2017 г. платежная система Qiwi договорилась с банком «Открытие» о покупке у него двух виртуальных банков – «Открытие» и «Траст». Однако параллельно Центробанк ввел временную администрацию в банке «Открытие», которая решила провести проверку сделок с Qiwi.

В итоге «Рокетбанк» отошел к Qiwi и затем был закрыт. Сделка по продаже банка «Точка» была отменена. В 2018 г. Qiwi и «Открытие» договорились о создании нового юридического лица – АО «Точка». В нем 50% плюс одна акция получил банк «Открытие», Qiwi – 40%, а оставшиеся 10% отошли Catalytic People («Каталитик Пипл»). Тогда этот оффшор представлял интересы основателей банка «Точка».

В 2021 г. Qiwi продал банку «Открытие» свою долю в «Точка» за 4,95 млрд руб. В 2022 г. банк «Траст» приобрел у «Открытие» 90% долю в «Точка». Затем банк «Траст» выставил эту долю на продажу.

В 2023 г. Catalytic People выкупил у «Траста» 90% в «Точка» за 41,5 млрд руб. Для осуществления сделки на базе Catalytic People был создан консорциум во главе с группой «Интеррос». При этом утверждалось, что никто из участников консорциума не будет иметь контроля над «Точкой». В консорциум также вошли VK и «1С». Впоследствии стало известно, что VK приобрел 25% акций «Точка» за 11,6 млрд руб.

Кто является совладельцами банка «Точка»

В 2025 г. «Интеррос» сообщил о создании на базе МКОО «Каталитик Пипл» (создан на базе Catalytic People) совместного предприятия (СП) для инвестиций в высокие технологии. Уставной капитал СП составил 100 млрд руб.

Контрольный пакет (50,01%) в МКОО «Каталитик Пипл» принадлежит «Т-Технологии», оставшиеся 49,99% - «Интерросу». «Интеррос» владеет в «Т-Технологии» 41% акций. Совет директоров «Т-Технологии» ожидает, что по результатам допэмиссии доля «Интеррос» в компании не превысит 50%.

Сейчас «Каталитик Пипил» владеет 64% долей в банке «Точка». Соответственно, для консолидации 100% банка «Точка» структуры «Т-Инвестиций» должны будут выкупить доли «» и VK. Пресс-служба VK заявила, что в настоящее время у интернет-холдинга нет планов продавать долю в банке «Точка». Пресс-служба «1С» не ответила на запрос CNews.

Игорь Королев

